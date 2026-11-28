El título original de este volumen –In Search of a Character: Two African Journals, publicado en 1961– completa su contenido: se trata de los diarios que Graham Greene (Inglaterra, 1904-1991) llevó durante dos viajes (separados por casi dos décadas ) al continente africano; en uno de ambos casos, más que como narrador, como espía, aun con un sentido literario.

El primer texto, escrito entre 1941 y 1942, relata su paso por África Occidental: puntualmente por Sierra Leona, en una misión de inteligencia para el servicio secreto MI6 británico en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Para entonces, ya era un autor exitoso: acababa de publicar El poder y la gloria.

Greene registra formas de mirar o de caminar, rasgos vistos aquí y allá entre los locales, extremidades mochas, planos detalle de vidas durísimas; muchas castigadas por la lepra y sus cicatrices. Toma notas a mano. A veces telegráficas, sin rigor sintáctico: “La coqueta muchacha que sufrió una operación en sus brazos, para cortar los nervios, y que ahora padece ‘una pequeña parálisis’. Sus uñas pintadas”. Sorprende su oído absoluto para percibir la medida del dolor ubicuo siendo él un hombre del mundo blanco, donde esa magnitud estuvo históricamente invisibilizada.

En busca de un personaje reúne los apuntes que su autor plasmó cuando tuvo oportunidad de investigar los escenarios de dos de sus novelas más celebradas: El revés de la trama y Un caso acabado. La segunda parte, escrita en el Congo belga en 1959, es la confirmación de que Greene no envejeció literaria ni espiritualmente: su extrañamiento sigue vivo y su escritura despierta como para señalar las huellas feroces de Leopoldo II en sus colonias.

Además de una bitácora de viaje, Greene deja ver en estos textos una forma de trabajar que revela su soltura para pensar por escrito. Es el orfebre de una escritura que construye mientras mira, tallando en tiempo real, pero también reflexionando, postulando acerca de su oficio. Por ejemplo, sobre las voces narradoras: “Desconfío de los puntos de vista múltiples”. En tono parecido, hablándose a sí mismo (quizás recordándose aquello que no quiere olvidar), ofrece tramos didácticos: “El autor no debe mezclarse con los pensamientos de ningún personaje, los cuales deben estar indicados mediante la acción y el diálogo”.

La edición de Fiordo, con traducción de Inés Cano, responsable de la primera versión en español de 1964, ofrece un colofón minucioso y generoso en información tipográfica y de diseño: todo un detalle artesanal.

John le Carré decía de Graham Greene que este tenía “una trascendente compasión universal”. Mucho de eso se respira en estas páginas discretas.

En busca de un personaje

Graham Greene

Fiordo

Trad.: Inés Cano

120 páginas

$ 30.000