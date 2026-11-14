Reseña. En palabras sencillas, de Richard Ford

A veces las palabras son capaces de encarnar un modo de leer el mundo. Aún más interesante resulta cuando esa mirada parece armarse a medida que la escritura avanza, como ocurre en En palabras sencillas, las reflexiones claras y honestas del escritor Richard Ford acerca de la dimensión política de las novelas.

A lo largo del ensayo, el escritor norteamericano piensa en su experiencia de lectura con la novela política: comienza con Stendhal y así continúa un diálogo con los autores que admira y lo interpelan de muchas maneras a la hora de abordar su proceso personal de escritura.

Hay que decir que Ford es uno de los escritores estadounidenses que con más insistencia ha explorado en sus ficciones la deshonestidad de la moral y la política de su país. Se nota, en especial, en la célebre trilogía de novelas protagonizadas por Frank Bascombe, que comienza con El periodista deportivo; sigue con El día de la independencia, un hito en la vida de Ford al ganar, al mismo tiempo, el Premio Pulitzer y el PEN/Faulkner; y finalmente termina con Acción de gracias. En todas ellas, el humor cínico expone los escombros del sueño americano, derribado por la hipocresía de un ideal vacío.

Lo curioso es que Ford cuenta en el ensayo que no era consciente de la carga política de sus historias hasta que un alemán en Hamburgo le hizo el comentario en 1989. La sugerencia lo lleva a hacerse preguntas, a pensarse. Su tono ensayístico es claro y refleja una necesidad genuina de descubrir si en verdad sus ficciones pueden entrar dentro de ese género. Y revela lo que ya se veía en sus historias: que lo político no está separado de lo íntimo, lo artístico o lo ético; por el contrario, se inscribe en lo cotidiano.

En palabras sencillas

Richard Ford

Feltrinelli

Traducción: Damià Alou

125 páginas

$ 38.900