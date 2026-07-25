Reseña. Index: Historia de los índices, de Dennis Duncan

Nada como las investigaciones que ponen el ojo en lo más cercano, lo útil, aquello cuya presencia, de tan continua, se nos vuelve invisible. Nada como poner el ojo allí, para revelar un universo profundo, diverso, sofisticado, antiguo. Todo eso, al alcance diario de la mano.

En Index. Historia de los índices, el escritor británico Dennis Duncan desgrana, con meticulosidad y, a la vez, cercanía, la larga trama que fue construyendo esa herramienta que damos por descontada y nos ayuda a organizar -desde la lectura de un libro a las búsquedas por internet- la vida.

Traductor, profesor de inglés en el University College de Londres y miembro de la Royal Historical Society, Duncan escribe: “La historia del índice es en realidad un relato sobre el tiempo y el conocimiento, y el vínculo entre ambos. Es la historia de nuestra necesidad, cada vez más acuciante, por acceder velozmente a la información, y de otra demanda que corre en paralelo a esa: la conveniencia de que los contenidos de los libros sean hoy ”unidades de conocimiento" discretas, divisibles y extraíbles".

Sin privarse de mencionar usos artísticos y experimentos literarios realizados a partir del concepto “índice”, Duncan se remonta a las raíces de la cuestión, visita la antigüedad clásica, la Biblioteca de Alejandría, la Edad Media, la Restauración inglesa, la modernidad.

“¿Dónde estaríamos sin este invento" se titula uno de los capítulos del libro (índice sobre índice): pródigo en información, ilustraciones y citas, Index, en su totalidad, es un sustanciosa respuesta a esa pregunta.

Index. Historia de los índices

Dennis Duncan

Ampersand

Trad.:Juan Nadalini

401 páginas

$ 49.900