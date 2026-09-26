Reseña. Julio Cortázar: cartas y (otras) lecturas, de Saúl Sosnowski

Doctorado en la Universidad de Virginia, profesor titular de literatura y cultura latinoamericana de la Universidad de Maryland y creador de la revista Hispamérica, Saúl Sosnowski (Buenos Aires, 1945) hizo del estudio, la difusión y la puesta en contacto entre autores latinoamericanos uno de los ejes de su trayectoria.

En Julio Cortázar: cartas y (otras) lecturas, libro publicado en el marco de la Serie de los dos siglos que dirigen Sylvia Saítta y José Luis de Diego, renueva el acercamiento a un autor tan clave para la historia de la literatura en nuestro país como para el recorrido del mismo Sosnowski (por caso, el título de Hispamérica recupera al Cortázar que hablaba en lenguaje “ispamerikano”).

“Como género, la carta tiene el interés de presentar un pensamiento en movimiento, un argumento en acción –escribe en el prólogo Adriana Rodríguez Pérsico–. Habilita un espacio donde se puede decir lo que se omite en público, admite la duda o la contradicción, la aprobación o el enojo”.

En Julio Cortázar: cartas y (otras) lecturas, Sosnowski recopila parte de su propia correspondencia con el autor de Rayuela, además de notas, artículos y entrevistas. En una de ellas, publicada en Hispamérica en 1976, además de referencias políticas y literarias, Cortázar despliega su zona más entrañable: “Yo creo que cada uno tiene los cronopios que se merece. Es decir, que uno es como una especie de pararrayos. Si se es sensible a los cronopios, los cronopios de alguna manera se dan cuenta y poco a poco lo van rodeando a uno”.

Julio Cortázar: cartas y (otras) lecturas

Saúl Sosnowski

Eudeba

216 páginas

$ 29.000