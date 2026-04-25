Reseña: La amiga infiel, de Ángeles Casa

Los cuentos son un caleidoscopio narrativo que permite diversas aristas. En los dieciséis que componen La amiga infiel, de Ángeles Casá (Buenos Aires, 1973), se cumple ese acercamiento a partir de pequeñas escenas, devaneos memoriosos y, más de una vez, la presencia del campo como escenario de fondo.

El primer relato “La caricatura” da la pauta de un pulcro estilo constructivo: trata sobre el dibujo que retrata al abuelo obstetra, colgado en una pared y que obsesionaba en la infancia a la narradora, que en la exploración de sus recuerdos va hilando un parto, la figura paterna, una supuesta infidelidad y una resolución que concluye en los raros comportamientos de los médicos.

En “Humo”, otro abuelo, Tato, ya fallecido, es rememorado entre la melancolía de la infancia y sus sempiternos cigarrillos. En “El juego” habla el más chico de ocho hermanos, y cuenta lo que bien podría ser un secreto familiar. “La amiga infiel”, el relato que le da título a la colección y concluye el libro, es el más elaborado. En el figuran tres amigas (María Delia, Chela y Ada) y la tercera persona del relato hace equilibrio entre esos caracteres, con el polo de atracción en una de ellas, que tiene un amante.

Son esos los cuentos más extensos, en lo que la autora teje su atmósfera con serenidad. Otros, más breves, como “Burbujas”, “Culebras” o “Calcomanías”, van rápido al punto de la anécdota. Es lo que ocurre en “La virazón”, por ejemplo, donde queda la duda si es ese viento o la simple locura la que produce -sí- otra infidelidad.

La amiga infiel

Por Ángeles Casá

Maremium

126 páginas