Reseña: La dulce existencia, de Milena Busquets

¿Cómo impacta el éxito en un escritor cuando se convirtió en la “celebridad” del momento? ¿Qué queda de aquella obra que alcanzó la categoría de fenómeno por la cantidad de ejemplares vendidos, la variedad de traducciones y la devoción de sus lectores? Y, ante todo, ¿cómo vive el autor (autora, en este caso) todo esto, una década más tarde y cuatro libros después, cuando el fuego ya se ha extinguido, pero el título de su ópera prima perdura como slogan en tazas y remeras?

Estas son las principales cuestiones que atraviesan La dulce existencia, nuevo libro de la española Milena Busquets (Barcelona, 1972). La autora de También esto pasará, la celebrada novela publicada en 2015 en la que narra en clave de autoficción el duelo por la muerte de su madre, la editora y novelista Esther Tusquets, aclara desde el inicio que, si bien la protagonista también es su álter ego, este nuevo libro no es una continuación de aquel primer y conmovedor best seller. Si no lo es, sin embargo, lo parece bastante.

Entre aquella obra consagratoria y esta segunda historia también autorreferencial, Busquets ha publicado Hombres elegantes y otros artículos (2019), una recopilación de textos periodísticos; la novela Gema (2021); Las palabras justas (2022) y Ensayo general (2024), todos con muy buena recepción por parte del público y de la crítica, aunque ninguno logró alcanzar el furor desatado por También esto pasará. Ni en ventas ni en seguidores.

El germen de La dulce existencia es una visita de Busquets al rodaje de la adaptación cinematográfica de También esto pasará para participar de un cameo. Si la idea de aparecer en segundo plano en la pantalla sedujo a la escritora, que la filmación fuera nada menos que en Cadaqués, su pueblo adorado y uno de los escenarios centrales de la historia, la entusiasmó al punto de decidir hacer un libro sobre la experiencia.

“La revelación de que uno va a escribir sobre un tema no es muy distinta a la revelación de que uno está enamorado: una vez que se te ha ocurrido parece evidente, pero dos minutos antes era algo impensable”, confiesa.

El resultado de esa idea “reveladora” es una suerte de diario íntimo (pensado, claro, para ser leído), donde Busquets reflexiona sobre cuestiones ajenas (la vanidad de los actores, por ejemplo) y personales (la exposición pública, las dudas sobre la película, si fue un error no haber leído el guion, entre muchas otras).

Lejos de la tierna y dolorosa identificación que en También esto pasará causa en muchos lectores la compleja relación de la autora con su madre, La dulce existencia se revela más superficial. Entretiene con su fina ironía, pero no alcanza para acercarse a aquella empatía.

La dulce existencia

Por Milena Busquets

Anagrama

105 páginas, $ 28.500