Reseña: La era de Hitler, de Alec Ryrie

“La era de Hitler, la era en que la fascinación y el horror ante el nazismo se apoderaron de nuestra imaginación moral, está tocando a su fin”, dice Alec Ryrie (Londres, 1971) en La era de Hitler y cómo sobrevivir a ella. El nazismo ha sido la personificación moderna del mal, una de las bases éticas desde la posguerra , pero ese paradigma, sostiene el historiador, ya es “incapaz de soportar la carga que nuestra época le impone, y en estos momentos se está resquebrajando”.

¿Cuál es el problema? Ese sistema de valores común -que Ryrie centra en Occidente-, con sus tabúes, da muestras de estar desgastándose. “Saber que Hitler era un monstruo -anota- no basta para orientarnos en el mundo actual”. Así, el libro retrocede en su primera parte para analizar cómo el mundo euroamericano forjó esos valores en función de la historia de la Segunda Guerra Mundial (algo que, en su opinión, explica la rápida secularización de muchas sociedades dominadas por el cristianismo) y, en la segunda, cómo las enseñanzas morales que extraemos de esa historia están cambiando y no alcanzan para explicar el mundo actual.

La última sección se refiere a lo que llama la “guerra cultural” o guerra de valores actual entre los conservadurismos y los progresismos, que amenazan con bifurcarse para siempre en dos sistemas de valores antagónicos y mutuamente excluyentes. Ryrie pone la mira en el futuro, convencido de que solo una nueva síntesis puede sacarnos de la encrucijada. Será inevitable un tipo de resolución y lo mejor es llegar a ella por consenso: un nuevo sistema en que la ética antinazi se una a la sabiduría de otros valores, algunos más tradicionales, que no carecen de elementos valiosos. Por eso termina el libro con dos cartas : una a un laico progresista ; otra a un conservador tradicionalista, donde quedan en claro los beneficios de aceptar que algo debe cambiar.

La era de Hitler

Por Alec Ryrie

Gatopardo

Trad.: María Antonia de Miquel

218 páginas, $ 22.900