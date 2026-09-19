Reseña. La guarida del lobo, de Eugenio Burzaco

Más allá de los hallazgos de esa rama relativamente nueva de la historia que indaga en las subjetividades, uno de los grandes aportes de la literatura basada en hechos históricos es centrar la mirada en las personas: las pequeñas vidas, por lo general anónimas, que sufren los embates de la historia escrita con mayúsculas.

En estos andariveles discurre La guarida del lobo, primera novela de Eugenio Burzaco (Buenos Aires, 1971), politólogo, exfuncionario y especialista en seguridad, cuyas anteriores incursiones en la escritura habían sido en el territorio del ensayo y la investigación.

Desde la ficción, La guarida del lobo se interna en la Segunda Guerra Mundial, esa zona de la historia que continúa siendo una cantera fértil para la novelística: por la intensidad de los hechos ocurridos y por las resonancias que aún tienen –de modo cada vez más decisivo– en la actualidad.

“Cuando tenía atrapado al joven soldado alemán con su brazo izquierdo y estaba a punto de disparar, le oyó decir: ‘Por favor, no lo hagas’. Estaba tan cerca de su enemigo que podía sentirlo respirar y hasta oler su miedo”. La entereza, así como la fragilidad y las contradicciones que marcan a la humanidad, aparecen especialmente encarnadas en los tres personajes centrales: Ewa, David y Hans. Desde el Berlín previo a la contienda hasta el Bariloche de mediados de los años cuarenta (con la sombra de la presencia nazi en el sur argentino), los protagonistas de este vigoroso relato atraviesan países, catástrofes y se enfrentan, ante todo, al peso de las decisiones que definirán sus existencias.

La guarida del lobo

Eugenio Burzaco

Grijalbo

408 páginas

$ 51.499