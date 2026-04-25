Reseña: Lo que nadie quiere oír, de Varios Autores

“Con motivo del centenario de su nacimiento, decidí reunir a una banda de torcedores de Rubem Fonseca [1925-2020] para homenajearlo, para meternos en su mundo…”, dice el compilador Nicolás Ferraro en la introducción de Lo que nadie quiere oír, una antología que reúne a diecisiete autores que cumplen con ese propósito. El argentino José María Brindisi, la española Empar Fernández, la chilena Sonia González Valdenegro, el cubano Lorenzo Lunar, el brasileño Oli Maia y el mexicano Élmer Mendoza son algunos de ellos.

Marçal Aquino examina los libros de Fonseca, uno de los maestros de la narrativa policial y uno de los fundadores del brutalismo literario en Brasil. A este análisis se agregan el testimonio del paulista Tony Belloto y los recuerdos de la cocinera-columnista mexicana Lourdes Hernández Fuentes, que comparte anécdotas de su amistad con Fonseca.

Las ficciones de la antología son bastante variadas, pero predominan en ellas la violencia descarada, un erotismo crudo y el humor negro, todos rasgos presentes en la obra de Fonseca. Ciertos relatos proveen una trama compacta que desemboca en un desenlace bien definido, mientras que otros desarrollan historias más enmarañadas en las cuales el retrato psicológico de los personajes principales ocupa el primer plano.

En “Oro con zafiros” un sicario cree haber matado a un niño y en “La elección de Mariazinha” una madre drogadicta intenta desintoxicarse para recuperar a su hija. “Agosto” une femicidio y fetichismo. “El pañuelo”, a través del suicidio de Getúlio Vargas y del escenario del Palacio de Catete, toma un rumbo fantasmagórico. La amistad asimétrica de “Hermanos de leche” concluye trágicamente. Dos ex policías corruptos son los protagonistas de uno de los cuatro episodios de “Crónica de incidentes habituales” y la relación clandestina de un hombre con una mujer casada es el punto de partida de “Náufragos”.

“La reescritura o el reverso de algún relato” de Fonseca anticipada en el prólogo podría corresponder a “Bailan los buitres” que habla de un guion vinculado con su primera novela El caso Morel. También se produce la aparición de algunos de sus personajes. Así ocurre especialmente con el abogado Mandrake que en “Nada ni nadie” es el blanco de un asesino a sueldo.

Lo que nadie quiere oír ofrece una gran diversidad de acercamientos estilísticos a la obra de Fonseca y representa una entusiasta invitación para conocerla. Estos textos combinan la memoria afectuosa y la recreación lúdica. Hay cuentos que manifiestan una dirección narrativa más independiente, pero todos mantienen su fidelidad al realismo feroz de la vertiente del policial negro practicada por Fonseca y parecen atender al consejo del autor de Los prisioneros: “Lo único que un libro no tiene derecho es a ser aburrido”.

Lo que nadie quiere oír

Por Varios autores

Revólver

235 páginas

$ 28.000