Reseña. Máscaras femeninas, de Fumiko Enchi

Las máscaras del teatro Nō japonés tienen una inexpresividad siniestra: muestran un gesto paralizado en el pasado y, al mismo tiempo, sepultan la verdadera emoción. Esa es la sensación que recorre la novela Máscaras femeninas, de la autora japonesa Fumiko Enchi (Tokio, 1905-1986). La historia se hunde en las relaciones entre una viuda hermosa, su suegra y dos hombres que se acercan a ellas para dejar a la vista lo más tortuoso del deseo, la traición y el amor.

Todo empieza con la charla de café de dos amigos. Ibuki es un profesor casado y con una hija pequeña; Mikame es médico, soltero y mujeriego. Los dos están enamorados de Yasuko, una viuda joven y bella que vive junto a su suegra, Mieko. Mientras las esperan para ir a un teatro Nō, hablan sobre la joven; se sienten en igualdad de condiciones para conquistarla con una seguridad que la vuelve un objeto deseable. De hecho, son ellos quienes introducen el misterio que enlaza a las dos mujeres. Saben que al morir Akio en un accidente en la nieve, su esposa fue a vivir con su suegra. Especulan que no lo hizo por amor familiar, sino por un motivo más oculto que no se animan a nombrar. La oscuridad que las envuelve se ahonda porque ambas investigan la posesión espiritual, un tema que incluyen también en la revista de poesía que llevan adelante juntas.

Podría decirse que la novela conforma un círculo perfecto que tiene su punto de inicio cuando los cuatro protagonistas van juntos a la casa tradicional Yakushiji, donde funciona un teatro Nō. El dueño está en cama, enfermo, y encomienda a su hijo que les exhiba los trajes y las máscaras. La descripción de cada uno de esos objetos contiene una clave que tensa la trama por el misterio que encarna. Al principio, la narración pide paciencia, pero a medida que avanza da giros inesperados que alcanzan su mayor intensidad en el final.

Se siente algo oscuramente sensual en la prosa de Enchi que lleva a pensar en La casa de las bellas durmientes, del también japonés Yasunari Kawabata (Osaka, 1899 - Zushi, 1972), la historia de un hombre mayor que paga el servicio de una posada para dormir junto a jóvenes vírgenes narcotizadas. Si bien los argumentos difieren, en el fondo ambas obras se encuentran en el lugar más turbio del deseo humano.

Máscaras femeninas

Por Fumiko Enchi

Trad.: Matías Chiappe Ippolito

Chai

156 páginas, $ 25.900