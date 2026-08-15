Reseña. Melancolía de los leones, de Pedro Juan Gutiérrez

Pocos le pusieron voz a la Cuba de los años noventa –a las restricciones del “período especial”, el palpitar de las calles, el derrumbe de las consignas, el deterioro político, la desorientación subjetiva– como Pedro Juan Gutiérrez (Matanzas, 1950).

Entre otras novelas, la sensualidad explosiva de Trilogía sucia de La Habana (tanto como la de El Rey de La Habana, que sería llevada al cine por el realizador Agustí Villaronga) se convirtió en el sello indeleble del estilo del escritor cubano.

Como cuenta el mismo autor en el prólogo de Melancolía de los leones, los relatos breves que integran este volumen son, en cierto modo, sobrevivientes de aquellos años de escritura frenética y desenfreno vital. Rescatados, pulidos y, también, recortados o bien descartados (“Con la guadaña bien afilada corté bajito”, describe), los textos resultaron ser una delicia de pequeños registros y un permiso para permitirse un tono que él describe como “kafkiano cortazariano”.

El alma de Cuba, intensa y escurridiza, también vive en ellos. Por caso, en la tragedia revestida de misterio del cuento “Los testigos”, en el desparpajo lúdico de “Cosechas de Pedros”, en las observaciones de “Crueldad de los gatos” o en la alquimia entre absurdo y terror de “Momentos estelares de la humanidad”.

La palabra afilada de Pedro Juan Gutiérrez, su irreverente vitalidad, forjan estos relatos que, tras ser inicialmente publicados en Cuba, luego “en España y en cuatro o cinco países más”, ahora llegan a los lectores argentinos gracias a la edición de Sur y después.

Melancolía de los leones

Pedro Juan Gutiérrez

Sur y después

128 páginas

$ 25.000