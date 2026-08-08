Reseña. No soy turista, de María Rosa Oliver

En una célebre foto tomada por los Hermanos Forero en 1931 en el hall de la casa de Victoria Ocampo de la calle Rufino de Elizalde (actual sede del FNA) se ve en pleno al grupo fundador de la revista Sur: la misma Victoria, Girondo, Mallea, Borges. Y, sentada y sonriente, con la falda cubriéndole las piernas, María Rosa Oliver.

En ese momento tenía 33 años; padecía parálisis en las piernas, consecuencia de la poliomielitis hacia el final de la infancia. Pero ni el impedimento físico ni el que las reglas de la época imponían a su género (eran pocas las que salían a la arena pública) impidieron que Oliver no solo se convirtiera en un decisivo engranaje del proyecto cultural de Ocampo, sino que además fuera traductora, escritora, editora... y viajera.

“Que su cuerpo, por ‘indeseable’, se juzgara a salvo de las acechanzas que acosan a un cuerpo válido precipitó, aunque parezca paradójico, su posibilidad de ‘viajar sola’, es decir, sin la compañía de un varón”, describe Adriana Petra en el prólogo de No soy turista, libro que reúne crónicas, memorias, ensayos, notas periodísticas, cartas y otros escritos que Oliver plasmó desde los múltiples destinos a los que viajó.

El estallido de la Guerra Civil Española precipitó su ingreso a la discusión política. Por un lado, el feminismo; por el otro, la adhesión (que le valió el distanciamiento, por un tiempo, de su amiga Victoria) al comunismo. Hija de la aristocracia porteña, lectora voraz y observadora sensible del mundo que la rodeaba, en su pluma dejó un testimonio de los tembladerales que conmovieron al siglo XX.

No soy turista

María Rosa Oliver

FCE

Comp.: Adriana Petra

433 páginas

$ 33.000