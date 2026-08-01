Reseña. Para comerte mejor

Entender por qué algunos alimentos nos agradan o desagradan más que otros no es algo menor. Se trata de un conocimiento que emplean personas e instituciones relacionadas con la alimentación, que van desde nutricionistas, chefs, diseñadores de espacios gastronómicos, empresas elaboradoras de alimentos y aditivos, publicistas. Pero, ¿qué sucede con los simples consumidores? ¿Cuánto sabemos acerca de los alimentos y de los componentes que estimulan u obstruyen nuestro deseo de llegar a ellos? Para comerte mejor es un atractivo libro escrito por la licenciada en Tecnología de Alimentos e investigadora del Conicet Mara Galmarini que permite introducirse en ese complejo mundo de las elecciones alimentarias.

En los primeros capítulos, se exponen en detalle las causas de que nuestros cinco sentidos afecten, cada uno de un modo propio, nuestra relación con la comida. Uno de los capítulos más atractivos es el concerniente a la explicación de los “maridajes”. Parejas clásicas como “frutillas con crema” (pero también con queso), “ostras y vinos”, “pizza y cerveza” son abordadas desde distintas teorías que incluyen conceptos como afinidad, contraste, semejanza de composición química, entre otros. Pero también se analizan parejas sorprendentes como la del mate con bizcochitos. La investigadora explica que el mate tiene moléculas de la familia de los polifenoles, “que hacen precipitar las proteínas de la saliva”, mientras que “la grasa –de los bizcochitos- es lubricante y compensa la falta de fluidez de la saliva manteniendo el equilibrio y, un entorno propicio para que sigan llegando las sustancias de interés a los receptores del gusto”. Quienes crean que el gusto es algo más cercano al capricho o la espontaneidad se enfrentarán aquí con un arsenal de razones (ocultas) que afectan nuestras decisiones cotidianas.

Para comerte mejor

Mara Galmarini

Siglo XXI

232 páginas

$ 25.900