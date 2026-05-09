Reseña. Pensar en grande, de María Folatelli (ed.)

La naturaleza no es solo objeto de estudio; es un escenario donde se revela lo que el hombre no controla, no diseña, pero necesita comprender, como se lee en el prólogo de Pensar en grande. Adrián Giacchino: una historia de vocación y compromiso de la ciencia y la cultura. Disponible en forma gratuita como libro digital, (fundacionazara.org.ar/pensar-en-grande-adrian-giacchino), el libro retrata la trayectoria científica y educativa de Giacchino, naturalista, creador de la Fundación Azara, hoy a cargo de la conducción de la Universidad Maimónides.

La fundación Azara, creada en 2000, es una de las instituciones dedicadas al estudio y conservación de la naturaleza más importantes de América Latina. Sus investigadores han aportado 193 especies nuevas para la ciencia, tanto fósiles como vivientes, desde diminutas plantas hasta enormes dinosaurios.

Resulta interesante recorrer el largo trayecto desde el niño que creaba museos personales en rincones de su casa hasta el hombre que cumplió sus sueños de infancia dando vida a una institución referente en la investigación científica y la preservación ambiental. Los relatos de Giacchino se entremezclan con comentarios de colaboradores. Paleontólogos, investigadores del Conicet, ingenieros forestales, biólogos marinos, mastozoólogos y demás profesionales del área cuentan anécdotas y dan fe del trabajo sostenido para poner al tope de la agenda, y en forma urgente, la protección de nuestro entorno, que –como destaca el texto– no debería ser visto como un freno al progreso, sino como una condición esencial para garantizar calidad de vida, soberanía y futuro.

Pensar en grande. Adrián Giacchino: una historia de vocación y compromiso de la ciencia y la cultura

Por Maria Folatelli (Editora)

Vázquez Mazzini Editores

144 páginas

Sin precio