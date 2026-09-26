Reseña. Primeras páginas, de Eugenia Zicavo

Como una arqueóloga literaria, Eugenia Zicavo (Buenos Aires, 1978) explora su biblioteca personal, pero se dedica solo a leer el inicio de sus libros preferidos. Tiene un objetivo claro, quiere probar si ya desde el principio son tan buenos como recuerda. El juego se vuelve obsesión, y finalmente, da origen a Primeras páginas, la compilación de los mejores cien comienzos de la literatura universal.

Se puede estar de acuerdo o no con la selección de la socióloga y crítica cultural. Como sea, alcanza con mirar el índice de las obras que elige para entender que Zicavo no es una lectora común y corriente. Quizás su vida anfibia entre la academia y los medios le permite una libertad inusual: la de seguir un instinto literario propio. Y muy pronto se nota que eso es un don: cada inicio convoca, sin importar que se trate de una obra canónica o marginal.

Ahora bien, ¿qué sentido de inicio adopta? ¿Qué es, en definitiva, un comienzo? De entrada queda claro que no se trata únicamente de la línea inicial, tampoco del primer párrafo, sino que el comienzo para Zicavo se extiende a unas pocas páginas, las suficientes para saborear eso que el libro propone.

Así aparecen obras clásicas como Ilíada, de Homero; decimonónicas, entre ellas, la infaltable Ana Karenina, de Leon Tolstoi, con uno de los comienzos más citados de la literatura mundial; también hay otras más contemporáneas como Dos veces junio, del argentino Martín Kohan, que debe contener las primeras líneas más perturbadoras de la literatura política nacional, o bien El cuento de la criada, de la canadiense Margaret Atwood. Es decir, hay comienzos clásicos ineludibles por todo los que convocan, otros capaces de contener un estilo único, ya sean poéticos, provocativos o más bien drásticos por su visceralidad, como la muerte o la violencia. Solo que todos ellos, sin excepción, cumplen con una premisa: “En cada principio está cifrada la expectativa de un mundo”, como escribe en el prólogo. Y la afirmación alcanza su sentido más íntimo en la lectura: cada inicio se parece a un beso que deja con las ganas de seguir hasta el final.

Se trata, sin duda, de una lectura radicalmente contemporánea, es ideal para los lectores apurados que ya no tienen tiempo de quedarse a vivir en un libro. Primeras páginas les permite deambular por los principios y tener un atisbo de lo mejor de la literatura universal. Aún así, hay una trampa porque la sensación se parece a un trago de agua fresca cuando hace calor. Parece que alcanza y, en el fondo, es solo un anticipo, el deseo se satisface, apenas. Y aquí una de las mejores cosas que puede provocar el libro: llevarnos a otros con la sed de más.

Primeras páginas

Eugenia Zicavo

Factotum

273 páginas

$34.900