Reseña. Qué comer durante el tratamiento oncológico, de Milagros Matanó y Dana Arhex

En los últimos años ha aumentado la toma de conciencia de la importancia que tiene una buena alimentación para sostener una vida plena. Si esto es fundamental para una persona sana, más aún lo será para quien se encuentre afectado por alguna enfermedad. ¿Cómo alimentarse correctamente cuando se tienen síntomas que obstaculizan el disfrute por la comida? Son situaciones en las que resulta crucial incorporar los nutrientes apropiados para favorecer la recuperación pero en las que no siempre se cuenta con la orientación para poder hacerlo. Por eso, para los nutricionistas es un desafío generar recursos que pongan al alcance de los pacientes y su entorno los medios para optimizar la alimentación. Esto es lo que se propusieron Milagros Matanó y Dana Arhex, especialistas en nutrición clínica, en su libro Q ué comer durante el tratamiento oncológico. “La alimentación –sostienen las autoras en la Introducción- es una parte fundamental del proceso de tratamiento contra el cáncer. En muchos casos, los pacientes pueden experimentar pérdidas de apetito o una alteración del sabor y el olfato (…) por eso es clave contar con alternativas gastronómicas saludables, sabrosas y de fácil digestión”.

Si bien el texto está enfocado en pacientes oncológicos, la variedad de temas que se abordan desde el punto de vista nutricional hace que su alcance se amplíe hasta incluir a quienes pudieran padecer síntomas como náuseas, inapetencia, constipación o, incluso, a quienes simplemente deseen tener opciones para elaborar comidas variadas y saludables.

Qué comer durante el tratamiento oncológico

Por Milagros Matanó y Dana Arhex

Metrópolis

132 páginas

$34.000