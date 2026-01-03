Reseña. Reina del Plata, de Leonel Contreras

Una ciudad es un organismo complejo. Ahí están, en el presente, sus barrios, sus calles, sus edificios, sus plazas, pero también su historia, que a veces deja rastros palpables en sitios icónicos, pero muchas otras –la mayoría– no. Dicho de otro modo, una ciudad, como Buenos Aires, es muchas ciudades perdidas en el tiempo. ¿Porque qué es lo que une a la aldea de Pedro de Mendoza, y la que en 1580 refundó Juan de Garay, a la megalópolis actual excepto el gesto fundacional?

Reina del Plata. Breve historia de la Ciudad de Buenos Aires desde Pedro de Mendoza hasta nuestros días, de Leonel Contreras, especialista en el tema, ofrece, como buen libro de divulgación, un despliegue de curiosidades sobre la metrópoli. Los capítulos están divididos por época, pero proponen diversas entradas y desvíos, incluyendo una enumerativa (“Siempre hubo una primera vez”), en la que consta, por ejemplo, dónde se ubicó la primera sastrería (del inglés James Coyle, en 1807) o el primer semáforo (en Carlos Pellegrini y Sarmiento, en 1937).

La ciudad se va erigiendo así sobre la página en sus múltiples y continuas metamorfosis (la Buenos Aires de Mayo, la de Rivadavia, la de Rosas, y así sucesivamente), pero el libro de Contreras no solo ofrece ese retrato calidoscópico de la ciudad. También lo enmarca en un panorama minucioso de los conflictos políticos o sociales de cada período. El tema es Buenos Aires, pero también la historia argentina con mayúscula. El autor, con tono cordial, se adelanta a posibles preguntas del lector haciéndolas él mismo, lo que le da al volumen un ritmo que lo hace difícil de dejar.

Reina del Plata

Por Leonel Contreras

Planeta

429 páginas, $ 39.900