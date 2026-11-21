Byung-Chul Han (Seúl, 1959) parece haber asumido la constancia de un célebre campanario filosófico: en intervalos regulares, su pensamiento vuelve a resonar con un nuevo libro que, en esencia, dice lo que ya fue dicho en el anterior. Pero lo que todavía diferencia a Han de los muchos otros aspirantes a “gurúes” de la época (dispuestos siempre a vender lecciones sobre la tecnología, la política, el mercado o el amor) es la tenacidad para mantenerse en una misma idea. “Lo más difícil es decir siempre lo mismo de lo mismo”, solía decir Martin Heidegger, y en Sin respeto Han lo intenta otra vez. Para llegar al fondo de un problema, ¿acaso no hay que insistir en la misma pregunta?

En esta oportunidad, su pregunta recurrente sobre qué es, cómo funciona y qué provoca en la conciencia colectiva una “sociedad del rendimiento” se encamina hacia la desvergüenza y el resentimiento. Dos marcas que, en el indiscutido centro de la cultura contemporánea, le permiten a Han meditar acerca de la lógica perversa de un sistema que, a pesar de prometer a cada instante oportunidades de éxito y reconocimiento, produce ingentes cantidades de perdedores “que se sienten abandonados y humillados”, y que, víctimas de la disolución neoliberal de la comunidad, solo pueden “dudar de sí mismos o incluso odiarse”, optimizando las condiciones para una perceptible “guerra civil molecular”.

Después de comentar a John Rawls, Hans Magnus Enzensberger o Richard Sennett, la voz simple de Han se reconduce hacia esa clase de verdad irritante que, por obvia, varios preferirían silenciar como si eso significara aceptarla: “El régimen neoliberal aísla a las personas. Las convierte en luchadoras aisladas, eso que en la jerga propia de este régimen se denomina ‘empresarios de sí mismos’. Los lazos asociativos que refuerzan la cohesión social se rompen. Y la ‘idea del bien’, que es el principio conductor de la sociedad bien ordenada, cede ante el materialismo de la propiedad”.

Por supuesto, es en el ecosistema digital de Silicon Valley, con su disolución consumista del tiempo y la reducción de todo Otro a un recurso (como nos muestran los “influencers”), donde esta lógica encuentra su esplendor. Y es precisamente ahí, donde circula buena parte del imaginario cultural contemporáneo, donde cualquier fe en el futuro y el progreso se degrada rápidamente.

Por suerte, Sin respeto no es uno de esos libros que parecen obligados a ofrecer soluciones ni remedios. La filosofía, para Han, consiste en decir siempre lo mismo de lo mismo, no en abrir un bufet que recalienta esperanzas mágicas. Para eso, en cambio, ya está la dominación algorítmica, “sumamente traicionera, porque alienta en nosotros la ilusión de la libertad”.

Sin respeto. Una crisis social

Por Byung-Chul Han

Paidós

Trad.: Lara Cortés

122 págs.

$ 29.900