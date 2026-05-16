Reseña. Sobre las enfermedades de las jóvenes, por Hipócrates

La figura de Hipócrates, médico griego contemporáneo a Sócrates y Platón, sigue presente hasta el día de hoy en el juramento que el personal de salud se compromete a respetar en la atención de sus pacientes. La vasta producción ligada a su nombre, reunida en lo que se da en llamar el “corpus hipocrático”, se compone de textos atribuidos al propio Hipócrates, pero también de otros que habrían sido intervenidos o escritos en su totalidad por médicos posteriores que se apoyaron en él para realizar sus investigaciones. De ahí que en muchos casos resulte casi imposible datar con certeza los textos. Sobre las enfermedades de las jóvenes es un brevísimo texto, agrupado con los tratados ginecológicos, cuya escritura podría haber tenido lugar en un período que abarca desde el siglo V aC al siglo II dC.

El texto analiza la propensión a la inestabilidad mental y el suicidio de algunas jóvenes vírgenes. La explicación se encuentra en las dificultades que el flujo menstrual tiene para abrirse paso al exterior: “La sangre gotea a la matriz, como para salir. Así pues, cuando la boca de salida no está abierta, y fluye más sangre por la alimentación y el aumento del cuerpo, entonces, no teniendo salida, la sangre sube en gran cantidad, como vía de escape, hacia el corazón y el diagragma”. Esta sangre acumulada va a producir una serie de efectos desequilibrantes, entre los que se incluye el delirio y las visiones que “le ordenan saltar y arrojarse a los pozos y estrangularse”. Los casos en los que tiene lugar la curación, acontecen “cuando no se impide el flujo de sangre”. Por ello, el autor del tratado afirma: “Yo aconsejo a las jóvenes, cuando sufren el trastorno, casarse con hombres lo más pronto posible. Pues si quedan embarazadas, se curan”.

Para evitar juicios anacrónicos, las especialistas Lidia Gambon (Universidad Nacional del Sur) y Cecilia Perczyk (UBA, Conicet) que tienen a cargo la traducción del texto griego (que también se publica en el libro), brindan una introducción en la que exponen la representación del cuerpo femenino en Grecia, así como los recursos –y las limitaciones- de la investigación médica. Entre otros aspectos destacan el hecho de que si bien los tratados ginecológicos estaban compuestos por hombres y dedicados también a una lectura masculina, para elaborarlos los autores “debían acudir a las mujeres para desarrollar sus teorías sobre la fisiología femenina”. El libro se completa con un valioso glosario de términos de la medicina griega y con un apartado en el que las traductoras van comentando las principales decisiones tomadas para volcar el texto a nuestra lengua, confrontándolas con las seguidas por otros especialistas.

Sobre las enfermedades de las jóvenes

Por Hipócrates

Trad. Lidia Gambon y Cecilia J. Perczyk

Ediciones Winograd

122 páginas