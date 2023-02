Reseña: Solo vuelo en tu caída, de Magela Baudoin

escuchar

“No quería que comenzara porque si lo hacía tendría que terminar y entonces sería la hora de cargar el cajón y echarle tierra y Nico desaparecería para siempre. Lo dejaría de ver y esa sola idea la dejaba sin aire. Al menos ahora, estaba el cuerpo”. Quien intenta oponerse inútilmente a la contundencia feroz de una sepultura es Filis, la hermana apenas mayor –14 años– de aquel que acaba de caer al vacío, cuarta entre cinco hermanos que han actuado hasta aquí, en la estela de sus omnipresentes padres, como una cofradía: una red que extrema la fidelidad de la sangre y que ahora, con la muerte de Nico, parece haberse deshilachado sin remedio.

La venezolano-boliviana Magela Baudoin (Caracas, 1973) se propone en Solo vuelo en tu caída, su breve y más reciente novela, observar el movimiento interno de cada uno de los miembros de esa familia luego de aquel cimbronazo definitivo; una suerte de implosión que teje, a su vez, una nueva red, cuya supervivencia no puede más que estar a prueba. Desde luego, el relato también recoge las horas previas a la tragedia, que toman la forma de un enorme interrogante y acaso de una angustia todavía más grande: ¿es posible que Nico se haya arrojado de ese noveno piso, como imitando absurda y trágicamente a aquellos otros que, apenas un día antes, lo hicieran a la vista de todos en el World Trade Center? No lo parece: no al menos desde el lugar de chico feliz, aunque en extremo sentimental, en el que todos intentan reconocerlo o ponerlo a salvo. La pregunta recorre el texto de punta a punta por más que la muerte de alguien tan joven resulte siempre, en principio, inexplicable.

Baudoin, autora del volumen de cuentos La composición de la sal –que ganó en su momento el Premio García Márquez– y de la bellísima novela El sonido de la H, se ha caracterizado por un registro íntimo, minucioso a la vez que asordinado, en la línea de Clarice Lispector por la complejidad emocional de sus criaturas y a la intensidad manifiesta pero jamás lineal con que atraviesan la experiencia. Esta no es la excepción, con la particularidad de que aquí utiliza un narrador panóptico, en cierto modo una sombra de sus personajes, como si su tarea fuera la de cuidarlos o vigilar que se mantengan alejados del abismo.

“Es increíble cómo todo pasa y nada pasa”, dice en algún momento la chica que vivió un fugaz –más bien interrumpido– romance con el adolescente fallecido. En esa suspensión se desarrolla este puñado de vidas, amparadas frágilmente por el tamiz epifánico que ofrece el título y por un misterio que, para que el drama pueda dar paso a otra cosa, tal vez nunca deba ser esclarecido.

