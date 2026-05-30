Reseña. Tantos ojos sobre ellas, de Alejandra Naughton

Tantos ojos sobre ellas, primer libro de ficción de la economista Alejandra Naughton (Buenos Aires, 1962), comienza en la pandemia, en marzo de 2020, ese tiempo que “parecía andar a paso de tortuga”. Esa época en suspenso es el núcleo a partir del cualquier se disparan otras épocas, otras historias.

El adolescente Mati, con su madre Ana varada en Nueva York, se instala en la casa de su abuela Iris, donde descubre en el fondo de un escritorio la foto de una mujer aniñada abrazando a un hombre frente al mar. La fecha es verano de 1981. La datación es importante porque la novela, de breves y ágiles capítulos, se irá moviendo por el tiempo (la década de 1980 y los primeros años del siglo, además de la pandemia) y por los barrios porteños (Caballito, Once, Flores, Barrio Norte, Plaza Congreso, Boedo), o Villa Gesell. Coloquial y con un sutil manejo de los diálogos, convencida de que el pasado no es lineal, la novela enhebra un entramado de épocas y su contexto, siempre distinto.

Las mujeres, Iris, Ana (madre e hija) y una tercera, Lucía, son en realidad el corazón de la novela. Sus experiencias dependen de los tiempos que les tocan vivir y sus embarazos sufrirán las particularidades de cada era temporal. La hoy abuela Iris, la mayor, casada con Rafael, recibió toda clase de presiones para tener a su bebé; Ana lo tuvo a los 17, sin decirle una palabra a su padre biológico; mientras que Lucía, que fue novia de Rafael antes de que conociera a Iris, decidió en su momento abortar. Hay más de un misterio, pero el de aquella foto encontrada por Mati se revela, como luna de miel clandestina, en el exacto centro del libro.

Tantos ojos sobre ellas

Por Alejandra Naughton

Metrópolis

172 páginas

$ 32.000