Sima Sabet: “Ahora, con Trump, también el régimen de Irán puede caer”

Desde Gran Bretaña, su patria adoptiva, la periodista iraní Sima Sabet lleva muchos años denunciando la tiranía del régimen islámico de los ayatolas, que gobierna su país de forma tiránica desde el año 1979.

Nacida en la ciudad de Mashhad, la tercera más populosa de Irán, Sabet se mudó a Londres en 2004, a los 25 años de edad, donde cursó un master en estudios internacionales y diplomacia y un doctorado en ciencias políticas. Trabajó como especialista en Irán para la BBC y para la cadena Irán International donde tuvo su propio programa de debate político, que se transformó en el de mayor audiencia del canal informativo.

A inicios del año 2023, las autoridades británicas descubrieron un plan iraní para asesinarla, a través de un presunto traficante de personas al que el gobierno iraní le ofreció 200,000 dólares para que llevara adelante el ataque. El plan fracasó porque el presunto asesino era un doble agente. Desde entonces, Sabet cuenta con protección de los servicios de contraterrorismo londinenses y debe sujetarse a normas de seguridad especiales.

Nada de ello ha detenido su trabajo informativo. Su determinación por ver a Irán liberado del régimen islámico no para de aumentar. Actualmente trabaja en redes independientes (Pulse Media), desde las cuales transmite a diario en el idioma Farsi a su audiencia en Irán asi como en países de occidente.

En los últimos días, el trabajo de Sabet se aceleró a raíz de la enorme ola de protestas que nuevamente sacuden a su país. Contrariamente a otros episodios de protesta, el régimen de los ayatolas enfrenta en esta oportunidad una doble amenaza. Por un lado una creciente presión interna por el enorme descontento popular. Por otro, la amenaza real de ser atacado por Estados Unidos e Israel, tal como ocurrió en Junio último cuando en 12 días de guerra perdió gran parte de su arsenal nuclear y de sus misiles balísticos.

Hace una semana, el presidente Donald Trump advirtió que su país estaba listo para intervenir si el gobierno iraní mataba manifestantes pacíficos en las calles. Israel se sumó a las voces que se solidarizaron con las protestas.

Una de las protestas en Irán, el primer domingo de 2026 Getty Images

A horas de haber capturado al presidente venezolando Nicolás Maduro, el secretario de estado norteamericano Marco Rubio dijo en conferencia de prensa que otros estados deberían “tomar nota” de la situación, en lo que fue entendido como una referencia lanzada a los lideres del régimen islámico.

Las protestas en Irán tienen dos vectores. Por un lado, el calamitoso estado de la economía, que se traduce en cortes de energía, alzas descontroladas en los combustibles, tasas de inflación del 50 por ciento anual y pobreza creciente.

Por otro, la enorme demanda de las mujeres iraníes de liberarse de un régimen que lleva más de 47 años de opresión y que las obliga a estrictos códigos de vestimenta, entre los cuales la obligación de tener siempre la cabeza cubierta por el hijab y un sinnúmero de leyes que las trata como ciudadanas de segunda categoría.

En 2022, la muerte de la jóven Mahsa Amini a manos de la policía iraní, luego de ser arrestada por considerar que su hijab estaba incorrectamente colocado, desató una enorme ola de protestas,que fueron las más grandes desde la revolución de los ayatolás en 1979.

- Cómo evalúa la actitud de Trump de salir en defensa de los manifestantes?

- Digamos que es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos salió a apoyar directamente a manifestantes iraníes. Y sucedió en dos oportunidades. Esto es un mensaje directo a las autoridades del régimen para que cesen de matar a su gente. Es muy importante. En 2020 hubo protestas muy significativas por un aumento en el precio del combustible y el régimen cerró las redes, canceló internet, y mató a unas 1500 personas disparando a quemarropa con munición viva y sólo un medio de comunicación habló sobre el tema.

- Cómo responde a las voces que señalan que es una amenaza de intervención norteamericana en asuntos internos de otro país.

- Esta cuestión me hace pensar lo siguiente: ¿matar iraníes es un asunto interno? ¿Qué quiere decir que matar tu gente con munición viva sea un asunto interno? ¿Eso es algo que un gobierno puede hacerle a su gente? Ya hay más de 1200 personas arrestadas en estas protestas y no sé cuántos cientos más están siendo arrestados en este momento. Muchos de ellos menores de edad y según nuestro historial, son torturados y violados, mantenidos en campos de detención ilegales, sin acceso a defensa ni a sus familias. Entonces si este es el significado de asuntos internos para mí la influencia externa y las amenazas externas son muy bienvenidas.

- Se escuchan muchas críticas sobre la imprevisibilidad de Trump en relación a su intervención en política exterior.

-Trump es impredecible y eso es muy bueno en este contexto. La república islámica no sabe qué hacer. Si no reprimen tendrán cientos de miles de personas en las calles reclamando un cambio de régimen y si lo hacen tienen el peligro de ser atacados por los Estados Unidos. Es una situación imposible para el régimen.

-¿Imagina la posibilidad de un nuevo ataque de Estados Unidos e Israel?

- Si. Creo que sí. La doctrina de Israel cambió de la defensa a la prevención y por eso salieron a eliminar a Hamas y a Hezbollah, que eran agentes de Irán. Y la república islámica está funcionando muy mal. Con la gente muy insatisfecha y enojada. Asi que yo creo que se avecina un cambio de régimen. No digo que ocurra mañana pero definitivamente ocurrirá. Tiene que suceder. Es un régimen muy malo para la región, para la estabilidad internacional y para la gente de Irán.

Durante décadas amenazaron con destruir a Israel y en el momento en que el país fue atacado, los que quedaron a la intemperie son los iraníes que no tuvieron ni donde cubrirse de las bombas

-¿Cómo evalúa el impacto de la guerra de los 12 días que libraron Israel y Estados Unidos contra Irán?

- Creo que lo que ocurrió en junio tuvo un impacto muy grande porque debilitó mucho la autoridad del régimen. En 24 horas habían perdido su cadena de mandos. Muchos guardias revolucionarios fueron eliminados asi como los científicos que desarrollaban el área nuclear. En 12 días de guerra la población vio como la república islámica no es todo lo poderosa que dice ser. Y eso le abrió los ojos a la población. El gobierno dijo que no iba a negociar y que no sería atacado. Luego negoció y fue atacado lo cual destruyó la credibilidad del gobierno. Obviamente, en la población hubo un dilema porque odian el régimen islámico pero tampoco les gusta ser atacados porque son patrióticos. Pero la guerra demostró la falta absoluta de preparación. No hubo un programa de gobierno para esos días. Durante décadas amenazaron con destruir a Israel y en el momento en que el país fue atacado, los que quedaron a la intemperie son los iraníes que no tuvieron ni donde cubrirse de las bombas. Recién al sexto día habilitaron los subterráneos para que la gente pudiera protegerse durante los bombardeos. No hubo absolutamente ninguna preparación.

En Irán se vio en 2022 la primer revolución liderada por mujeres del siglo XXI

- El mundo dejó de ver a Irán como un país poderoso.

- Creo que es un momento histórico en el que el mundo está comenzando a comprender lo que es el régimen islámico y lo que quieren los iraníes, que es vivir en libertad y en igualdad. Es un momento de esperanza. Ojalá que los iraníes podamos finalmente gobernarnos y elegir nuestro destino de una vez por todas. El gobierno está en un momento crítico. No han estado jamás en un momento tan crítico. Completamente inestable. No pueden funcionar en lo económico ni en lo político. La república islámica es un estado frágil. Es un estado fracasado. Perdieron el control sobre la economía y sobre su capacidad de defenderse.

- La pregunta es quién los reemplazará.

- Si. Es la pregunta principal. Y lamentablemente la oposición no está unificada. Tiene que haber un dialogo nacional para que la oposición acuerde y puedan gobernar en caso de caer el regimen. Sin eso va a ser muy difícil.

Una de las marchas de 2023, tras la muerte de Mahsa Amini DIMITAR DILKOFF� - AFP�

- Hablemos por un minuto del tema que impulsó tantas protestas en su país que son los derechos de las mujeres.

- Mire, en Irán se vio en 2022 la primer revolución liderada por mujeres del siglo XXI. A veces me preguntan por mi feminismo y yo digo que si usted se considera un ser humano que cree en la igualdad de cada ser humano, usted es un feminista. Y ese mundo será más bello y más igualitario. Cuando vine a Gran Bretaña nunca pensé que fuese a ser permanente. Pero acá entendí lo que es vivir como un ser humano sin ser juzgado por tu género. No ser juzgado por tu apariencia. No ser obligado a utilizar algo en lo que no crees. Que no te quiten el derecho a la herencia. Que tengas el derecho a la custodia de tu hijo si eres una buena madre. Que todos estos temas no dependan de tu género sino de quién eres. Las desigualdades en Irán están en todos los aspectos de la vida. Si tienes un accidente en el trabajo, si te dan o no la custodia de tu hijo, si te permiten divorciar, si permiten que se ejerza violencia domestica, ser golpeado por tu pareja, tu hermano o tu padre. Incluso puedes ser asesinada solo por ser una mujer que no observa los códigos y reglas de los hombres a tu alrededor. Y todo eso tiene el apoyo del gobierno. Si presencias un crimen, tu testimonio tiene la mitad de la credibilidad que la de un hombre. ¿Puedes creer eso?