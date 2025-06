Sin techo, pero con museo propio

Si un museo es el espacio en el que se exhibe parte del patrimonio material e inmaterial de la humanidad, nada hay en esta tierra que le sea ajeno. La inauguración de uno dedicado a las personas sin hogar o sin techo, como decimos en estas latitudes, no debería ser motivo de asombro. Pero lo es.

El Museum of Homelessness (Museo de las Personas sin Hogar) fue inaugurado el 24 de mayo de 2024 en el Finsbury Park, en la zona norte de Londres, más precisamente en una casona ubicada a metros de la entrada conocida como Manor House.

No es casual que el primer museo de este tipo se haya inaugurado en la capital del Reino Unido, toda vez que este país encabeza en el mundo desarrollado el ranking de personas sin techo, a pesar de ser considerada la sexta economía en este planeta.

Las últimas estadísticas dan cuenta de que 358.370 personas se contactaron con las autoridades solicitando ayuda por haber perdido sus casas entre 2023 y 2024, lo que implica un aumento del 10% en un año. Un número récord de familias están viviendo en hospedajes temporarios. La cantidad de menores en estos hogares es de 159.830.

Organizaciones no gubernamentales contabilizaron, entre abril de 2023 y marzo de 2024, 11.993 personas durmiendo en las calles de Londres, lo que implica un 58 % más que en la década anterior y un 62% más de lo que que se calcula oficialmente.

“Decidí fundar el museo porque de niña experimenté la falta de vivienda y quería crear una organización donde mi comunidad pudiera ser auténtica, contar sus propias historias y desafiar el poder. Hicimos un museo porque es una forma eficaz de educar al público sobre lo que es la falta de casa y de cambiar la percepción que la comunidad tiene de quienes lo padecen”, cuenta Jess Turtle, quien creó este proyecto junto a Matt, su esposo.

A la pregunta de por qué llaman museo a su organización, Jess responde: “Porque somos un museo. Creemos que nuestra comunidad merece un museo tanto como otras comunidades”. Y agrega que los objetos humanizan lo que es estar sin hogar, además de cambiar la percepción pública sobre quienes lo sufren.

Pero, ¿qué es lo que se exhibe? El Museo de las Personas sin Hogar cuenta con una pequeña pero creciente colección de objetos y registros de archivos proveniente de diversas organizaciones e individuos. El acervo se centra en la historia reciente de la posguerra. Así es que se muestran efectos personales, como un peine o un palo que ofició de bastón, objetos efímeros como un viejo atado de cigarrillos, letreros, artesanías y otras posesiones más valiosas.

La mayoría de los objetos fueron donados por personas sin hogar. Cada elemento es acompañado por un testimonio oral de su donante, que se utiliza de base para la interpretación del objeto por medio de actores narradores. En 2023 la colección inspiró al poeta y músico hip-hop Surfing Sofas para su álbum Objects & Concepts.

Otra parte importante de la colección está formada por escritos en los que personas sin hogar narran su realidad. Abarcan un período que va desde fines de la década del 50 del siglo pasado hasta la actualidad. A mediados del siglo XX se debatía el término homeless (sin hogar) relacionándolo no solo con la falta de una vivienda sino como una fenómeno social más complejo.

El archivo está compuesto por registros de varios grupos de base y voluntarios que históricamente han actuado en el Reino Unido. Se destaca lo que da en llamarse “Biblia de Dosser”, un vasto compendio de artículos y recortes que se centran en muchos de los debates que vemos hoy sobre las personas sin hogar.

Otro archivo, esta vez recopilado por Steph Evans, recoge las respuestas de personas sin hogar a quienes les preguntan qué es la falta de vivienda. Las respuestas sorprenden e interpelan. Reproducimos algunas, a modo de ejemplo: estar sin vivienda segura, no tener techo, no tener llave de la puerta de entrada, dormir a la intemperie, estar solo, no tener con quien hablar, no tener voz, no tener dirección, vivir al día.

Como señalamos, un peine pequeño y standard forma parte de la colección. Su dueño explica su importancia. “¿Qué significa para mí? Bueno, significó que aunque me encontraba en situaciones insalubres, relacionándome con todo tipo de gente, yo trataba de mantenerme limpio. Metafóricamente se trataba de no dejar que nada se me pegara, que simplemente estaba pasando un proceso y tenía que cuidarme”.

En la sede señorial del Museun of Homelessness,cedida por el Estado, los miembros de la comunidad homeless reciben alimentos, asistencia, talleres y, sobre todo, contención.

Por el momento, la exhibición de la colección están abiertas al público solo los días jueves. Pero las puertas de la organización están abiertas para quienes quieran ir todos los días del año.

Como se ve, en Londres hay alternativas si uno ya visitó el Bristish Museum o la National Gallery.