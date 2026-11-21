¿Cómo enfrenta el presente y el futuro una de las universidades de la legendaria Ivy League, que concentra ocho de las universidades más selectivas y prestigiosas de Estados Unidos y el mundo? “En Yale estamos volviendo a los fundamentos del aprendizaje, pero no con actitud ludita o anti-tecnología: también queremos estudiantes en la vanguardia del desarrollo de la IA”, sintetiza el vicerrector de Asuntos Internacionales de la Universidad de Yale, Sunil Amrith.

Primero fue la tormenta de la polarización y la cultura de la cancelación en los campus de las universidades en Estados Unidos. Ahora, el impacto de la inteligencia artificial (IA): ¿cuál es el futuro de la universidad en medio de semejante transformación? Todo en medio de una preocupación global creciente por la caída en la calidad de los aprendizajes de la escuela, aún en los países ricos. Y encima, con una tensión permanente entre la administración Trump y las universidades de élite por el financiamiento con fondos públicos.

“Los subsidios del gobierno federal son la tercera fuente de ingresos de Yale, en cualquier año dado, pero todo va a investigación, principalmente a ciencias biomédicas y otras ciencias aplicadas. En humanidades y ciencias sociales no hay mucho apoyo del gobierno: se financian con el fondo de donaciones”, dice Amrith. El dato resuena en la Argentina, donde el financiamiento a la universidad pública y al sistema científico es uno de los puntos más polémicos del gobierno de Javier Milei.

Al mismo tiempo, persisten los debates más clásicos en torno a las universidades de élite. “Hay una caída de la confianza pública en la universidad y uno de los factores es el acceso y el financiamiento”, reconoce Amrith. “En Yale, cualquier familia con ingresos menores a 200.000 dólares al año tiene matrícula cero. Y si el ingreso es menor a 100.000, tienen becas para alojamiento. Somos muy selectivos con la calidad académica, pero si te aceptan en Yale, no importa el origen social, vas a poder ir”.

Amrith es el responsable de tender lazos globales con universidades públicas y privadas y estudiantes de todo el mundo. “La asistencia financiera para estudiantes de cualquier nivel económico incluye a los estudiantes internacionales, y eso hace de Yale un caso único entre las ocho universidades de su tipo en Estados Unidos”, detalla. Amrith llegó a Buenos Aires para anunciar, junto con Fulbright Argentina, el lanzamiento del Distinguished Scholar Award, una cátedra anual en Yale destinada a un académico argentino destacado.

Es otro paso en una historia extensa de colaboración con universidades argentinas tanto privadas como públicas. “Asocio a la Universidad de Buenos Aires con la excelencia, pero también me sorprende su tamaño. En Estados Unidos no hay una sola universidad como esa. Yale tiene unos 15.657 estudiantes en total, de grado y posgrado”, señala.

-La Universidad de Yale es una universidad de la Ivy League, muy selectiva, con altísimo prestigio académico y gran reconocimiento internacional. ¿Cuántos candidatos se postulan por año para ingresar a la carrera de grado y cuál es la tasa de aceptación?

-Recibimos cerca de 50.000 postulaciones por año en “undergraduate”, el nivel de grado. Ingresan 1650. La tasa de aceptación está en torno al 5%. Alrededor del 10 o 12% de los estudiantes de grado son estudiantes internacionales, y no ha cambiado mucho a lo largo de los años. Hay cerca de treinta argentinos, incluyendo estudiantes de grado y posgrado, y también a investigadores visitantes y becarios de investigación. A nivel de posgrado, en algunos programas, el 60 o 70% son alumnos internacionales. En las escuelas de posgrado y las escuelas profesionales, hay una presencia internacional muy fuerte.

-¿Cuál es la tasa de graduación a nivel de grado?

-Es muy alta, porque el ingreso es muy selectivo. Debe estar cerca del 100%.

-Siempre hay debate sobre meritocracia y desigualdad. ¿Yale apunta a revisar los principios que determinan el ingreso?

-Aquí también ha habido un gran debate sobre eso. En Estados Unidos el nivel de confianza pública en las universidades está bajando. Uno de los factores clave es el acceso y el financiamiento. Nuestro sistema de universidades es muy diverso. Están los community colleges, para la gente que no hace carreras completas, sino títulos asociados o cursos modulares. Y están las grandes universidades públicas y las instituciones de la Ivy League. Yale no apunta a expandir su matrícula. Hace poco aumentamos el cupo en el nivel de grado: los 1650 incluyen un aumento de doscientos alumnos, y no va a crecer mucho más. Lo que Yale sí viene haciendo en las últimas dos décadas es asegurar la asistencia financiera para que ingresen estudiantes de cualquier nivel económico. Es la “admisión ciega a las necesidades”: es independiente de la información financiera. Eso incluye a los estudiantes internacionales, lo que convierte a Yale en un caso único entre las ocho universidades de su tipo en Estados Unidos. Hay preocupación por la deuda estudiantil. En Yale, cualquier familia con ingresos menores a 200.000 dólares al año, la mayoría de los estadounidenses, tiene matrícula cero. Además, si el ingreso familiar es menor a 100.000 dólares al año, los estudiantes tienen becas para alojamiento. Somos muy selectivos con la calidad académica, pero si te aceptan en Yale, no importa el origen social, vas a poder ir.

-¿Cuánto dinero recibe Yale del Estado? Otro debate muy vigente hoy es si las universidades de élite reciben o no fondos públicos.

-Recibimos mucho dinero del gobierno de Estados Unidos, pero para investigación. Representa una proporción enorme de nuestra investigación, particularmente en las ciencias biomédicas y en otras ciencias duras. Los subsidios del gobierno federal son la tercera fuente de ingresos de Yale, en cualquier año dado, principalmente en las ciencias biomédicas y otras ciencias aplicadas. En humanidades y ciencias sociales no hay mucho apoyo del gobierno: se financian con el fondo de donaciones.

-El ingreso selectivo también genera debates: cuál criterio usar. Por un lado, los criterios cualitativos como la entrevista y el ensayo para postularse y por el otro, las notas de la secundaria, el Grade Point Average (GPA) o el Scholastic Assessment Test (SAT), la prueba estandarizada exigida por muchas universidades.

-En Yale hacemos una “admisión integral”: obtenemos la mayor cantidad y diversidad de información posible. En la pandemia, establecimos los SAT o el ACT, el American College Testing, como optativos. En esos años, el número de postulaciones aumentó un montón: se pensó que era más fácil ingresar. Pero nuestros datos demostraron que los exámenes estandarizados son un predictor bastante bueno del éxito en la carrera universitaria. Se ve en el caso de un estudiante de una escuela con menos recursos en una zona rural o en un barrio vulnerable de una ciudad. Ahora volvimos a exigir los exámenes. No es el criterio principal, pero es un criterio importante junto a muchos otros. No fijamos un puntaje mínimo. Incluso si consideramos a todos los estudiantes con un puntaje de SAT perfecto, seguiría habiendo más estudiantes de los que podemos admitir. Por eso también nos interesan sus ensayos; los comentarios de las secundarias; las actividades extracurriculares; el liderazgo y otros talentos.

-¿Esos estudiantes tan escogidos también están sufriendo el impacto de la IA y de las redes sociales? Por ejemplo, la incapacidad de concentrarse.

-En cuanto a la fragmentación de la atención, la mayor dificultad para leer libros largos tiene que ver con las redes. Lo vemos en nuestros estudiantes, aún en los mejores candidatos. Esto también apareció en el informe de confianza: la idea de que una de nuestras responsabilidades como universidad es ver qué podemos hacer para ayudar a los estudiantes a concentrarse. También, ayudarlos a hablar entre ellos. La polarización de los estudiantes es un problema. Encuentran difícil disentir de manera constructiva.

-Hay una preocupación global, incluso en los países ricos, por la caída de los aprendizajes de la escuela. ¿Los estudiantes que ingresan a Yale se ven afectados por problemas en el sistema educativo básico?

-Lo que vemos es desigualdad: los estudiantes que vienen a Yale de escuelas privadas bien dotadas todavía cuentan con todos los recursos como para desempeñarse bien. En Estados Unidos y en Europa, por las presiones presupuestarias sobre la educación pública, se ven crecientes desigualdades en el nivel educativo. Es muy importante invertir antes de que los estudiantes lleguen a la universidad; es muy vital fortalecer el sistema de educación pública.

-¿Están planeando algún tipo de medida para minimizar el uso tramposo de IA en los exámenes parciales o finales?

-Estamos pensando mucho en cómo medir el aprendizaje. No hacemos un “enfoque policial”: no usamos el software que detecta IA. Apuntamos al diseño de clases y exámenes. Algunos profesores han vuelto a los exámenes escritos en clase o a los orales. Queremos asegurar que premiamos el tipo de aprendizaje que la IA nunca podrá reemplazar, que surge de la interacción humana; por ejemplo, los ejercicios grupales. Nos alejamos de lo que era muy estándar: un trabajo escrito en casa y luego, la entrega del producto. No tenemos una directiva centralizada para los profesores sobre cómo usar la IA. Queremos algunas clases muy intensivas en IA, para que enseñen a usarla bien. Pero ahora también hay clases completamente libres de dispositivos; ni siquiera hay computadoras portátiles: se toman notas en un cuaderno. Y los estudiantes responden muy positivamente, especialmente en humanidades: algunos vuelven a las anotaciones manuscritas y a los paquetes de cursos impresos.

-¿El rol de la universidad cambiará por la IA? ¿Debería plantearse como un entorno más aislado, con procesos de aprendizaje más tradicionales?

-Depende del tipo de universidad. Si su misión es entregar contenido a muchos estudiantes, la IA es una herramienta muy importante. Tiene un gran potencial para el aprendizaje personalizado para los estudiantes en universidades con pocos recursos y que quieren obtener una calificación rápidamente. Para una universidad como Yale, resuena algo de lo que decís: estamos volviendo a los fundamentos del aprendizaje, pero no con actitud ludita o antitecnología: también queremos estudiantes en la vanguardia del desarrollo de la IA. Pero la currícula de “liberal arts”, la de la mayoría de las universidades de grado estadounidenses, donde los estudiantes están obligados a tomar una amplia gama de clases, va a volver a lo analógico en algunos casos. En Harvard, hacen cola para una clase de textos clásicos. En Yale, el programa de Estudios Dirigidos tiene un enfoque bastante clásico para pensar las grandes obras de la literatura: con grupos pequeños y mentoría individual. Está floreciendo: tiene un ingreso muy exigente. La mentoría va a volverse cada vez más importante para las universidades: hay cosas que sólo surgen cuando hay un vínculo a largo plazo con un estudiante.

-¿Buscan destacar el valor de estar en el campus y aprovechar a los profesores estrella y así marcar la diferencia con la IA?

-Sí. Pero también por el beneficio del vínculo entre los estudiantes, el aprender juntos. Es una de las ventajas de una universidad como Yale. He visitado la Universidad de San Andrés y la Universidad Di Tella: tienen ese tipo de modelo. La IA hará que la experiencia presencial sea más importante en lugar de menos importante. La IA puede entregar contenido más fácilmente que un profesor si lo que hace el docente es simplemente pararse en el aula y dar una conferencia. Pero si la presencialidad implica un interés por el aprendizaje a lo largo de toda una cursada, y el aula es una comunidad donde conversar o debatir, no creo que eso sea reemplazable por la IA.

-En la universidad, la cultura de la cancelación, con impacto en la libertad de expresión y de pensamiento, ha sido un problema. ¿Cómo se da hoy la circulación de las opiniones más políticamente incorrectas?

-Nuestra presidenta ha hecho de esto una verdadera prioridad. Asumió en 2024, en un momento de mucha polarización, de protestas estudiantiles. En su perspectiva, una de las mayores lecciones que se aprenden en la universidad es cómo disentir respetuosamente con alguien cuyas opiniones pueden parecer horrendas. En parte, nuestra responsabilidad como facultad es cómo modelar un desacuerdo respetuoso. Una de las ventajas de Yale es el sistema de colleges: se divide a los estudiantes de grado en grupos, cada uno viviendo en comunidades residenciales dentro de la universidad. Eso ayudó a evitar lo peor de la polarización porque los estudiantes viven juntos, con actividades regulares, con oradores invitados, donde se fomentan los debates. Respetamos absolutamente la libertad de expresión, pero hay directrices sobre qué líneas no cruzar: nunca interrumpir un evento. Tenemos facilitadores de libertad de expresión; saben cómo manejar eventos controvertidos.

-¿Cuál es su evaluación de la universidad pública de América Latina? ¿Le resulta confiable?

-Sí, absolutamente. Tenemos alianzas con la UBA, con la Universidad de San Pablo. Tenemos una colaboración profusa en investigación entre Yale y las grandes universidades públicas en América Latina: en México, en Brasil, aquí en la Argentina.

-En la Argentina se escucha esto: que el nivel de conocimiento del título de grado en la universidad pública equivale a un título de grado y de maestría, juntos, en el sistema estadounidense. ¿Está de acuerdo?

-No conozco el sistema argentino lo suficiente, pero definitivamente puede ser el caso. La educación de grado estadounidense prioriza la amplitud y aunque exige una especialización, no siempre ocupa una gran proporción. En la estructura de artes liberales, hay que cursar algo de humanidades y de ciencia. Si en la Argentina alguien ha hecho una inmersión profunda en un área durante cinco o seis años, eso muy bien podría llevarlo al nivel de una maestría. Los sistemas educativos son muy diferentes. Cuando hacemos admisiones de posgrado, vemos que la gente viene con estilos de aprendizaje y tipos de experiencia muy diferentes. Nuestra gente de admisiones en posgrado tiene una buena idea del sistema del que proviene el estudiante.

-¿Asocia la Universidad de Buenos Aires con la excelencia o con el acceso masivo?

-La asocio con la excelencia. En humanidades, la UBA tiene una tradición distinguida. Pero también me sorprende su tamaño. En Estados Unidos no hay una sola universidad con semejante cantidad de alumnos. Yale tiene unos 15.657 estudiantes en total, de grado y posgrado.

-¿Es posible enseñar a esta cantidad de estudiantes?

-Están dispersos en programas y departamentos diferentes. Es el desafío de una gran universidad pública en cualquier lugar del mundo: lidiar con una gran escala. Yale se da el lujo de tener grupos pequeños y hace cosas que no podría hacer una gran universidad pública. La IA podría ser útil para impartir un nivel básico de contenido y luego, pasar más tiempo en cosas más especializadas.

-¿Cuál es la universidad, en el mundo, que usted está observando con interés?

-Estoy muy interesado en Asia, en la Universidad Nacional de Singapur, que acaba de dar el salto y está en el top 20 del mundo, e incluso en el top 10. Me sorprende la velocidad con la que llegó a la vanguardia del conocimiento: apenas en dos décadas. Muy impresionante. Es una universidad pública. Ese salto se relaciona con una inversión gubernamental masiva en educación en Singapur, algo difícil de replicar en la mayoría de las sociedades.

-¿La financiación es muy importante para hacer avanzar a una universidad?

-Sí, absolutamente, eso es correcto.

Santiago Filipuzzi

Historiador y profesor

Sunil Amrith nació en Nairobi, Kenia, de padres indios, en 1979. Enseña Historia en la Universidad de Yale; es además vicerrector de Asuntos Internacionales de la universidad.

Su campo de investigación se centra en los movimientos migratorios y en la historia ambiental global.

Recibió numerosas distinciones, entre ellas el Premio Toynbee de Historia Global en 2025 y el Premio Académico Fukuoka en 2024, otorgado en reconocimiento a sus contribuciones al estudio de las culturas asiáticas.

El último libro, The Burning Earth, es una historia ambiental del mundo moderno que pone de relieve las experiencias del Sur global; fue señalado como “lectura esencial” de 2024 por The New Yorker.