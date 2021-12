Surrealismo y colores dorados en medio de la pampa

Hace unas semanas me llamó la atención, encima del escritorio de un amigo, la tapa de Mentalidades (Cascada de Letras), el libro más reciente de la prestigiosa psicoanalista lacaniana Silvia Amigo. Aparentemente era un tríptico. En cada uno de sus paneles, aparecía tres veces un hombrecito, suspendido en el espacio, siempre del mismo tamaño, en distintas alturas del rectángulo. La reproducción había sido realizada en una escala mucho menor que la del original (posteriormente supe que cada una de las tres piezas era de 190 x80 cm). En el fondo, predominaba el dorado (en verdad, amarillo); había también dibujos de formas abstractas, signos y una serie de pequeñas fotos repetidas (al modo de las de Jackie Kennedy, de Warhol) de la cabeza de Lacan joven. De lejos, podía pensarse que el hombrecillo estaba de pie en un mapa o un plano. El dorado, que no era tal, me llevó a pensar en los dorados de Klimt y, como se trataba de un volumen sobre psicoanálisis, me imaginé Viena. Es más, se me ocurrió en mi delirio que se trataba de un biombo inspirado en los fastos de Bizancio, obra de un austríaco, embebido hasta la embriaguez de Secesión vienesa y de diván psicoanalítico. La contratapa mostraba otro tríptico, inspirado en James Joyce, del que había una fotografía de madurez: el fondo era el plano de un laberinto. Más abajo, otro fondo era el mapa de Dublín, ciudad natal del escritor.

Los dos trípticos habían sido realizados por Ana Lía Werthein. El primero era Encore, una obra digital. El segundo, Caosmos, un acrílico. Días más tarde, estaba en el estudio de la artista en Belgrano.

Ana Lía Werthein (ALW) es Licenciada en Historia del Arte y en Psicología y psicoanalista. Su familia estuvo y está muy ligada al campo. El padre de Ana Lía. Numo, recorría sus propiedades por tierra, pero también las controlaba por aire en una avioneta. Junto a él, en la cabina, estaba su hija, que disfrutaba mucho de los vuelos; por las características del avión, no volaba muy alto; por lo tanto, ella podía reconocer desde la ventanilla lo que veía a nivel del terreno cuando jugaba con sus amigos. Allí está la raíz del ciclo de sus pinturas e instalaciones inspirados por los trabajos agrícolas, así como la inclusión de mapas y planos en su producción.

ALW siempre fue una artista figurativa; al principio, sus obras, de ambiente urbano, estaban influidas por el pop art, un estilo al que imprimió posteriormente un carácter personal. Su campo, desde el punto de vista expresivo e imaginario, no está relacionado con el romanticismo o el naturalismo del siglo XIX o principios del XX, sino con el presente.

Ana Lía, desde muy chica, vivió en el corazón de la revolución tecnológica del agro. Para ella, la pampa infinita está poblada de máquinas, conectada con dispositivos electrónicos, salpicada de silobolsas (con las que hizo instalaciones en galerías de arte). Un cuadro muestra un camello en la vasta extensión ocre; la asociación con Hollywood es inmediata. La pampa deviene el Sahara.

Era inevitable que la psicoanalista ALW estableciera un puente entre la niñez y sus dos profesiones, el arte y el psicoanálisis. Así nacieron sus ciclos sobre Sigmund Freud con el consultorio, las casas de este y sus manuscritos: sobre Jacques Lacan, sus símbolos y sus papeles. Por medio de la palabra “campo”, la pampa se vinculó con “el campo freudiano” donde los emblemas psicoanalíticos, el diván del paciente, el sillón del analista, están representados literalmente, a veces se apoyan en un verde feraz y propicio para la paz. Uno de los puentes es la escritura, encarnada por James Joyce, su caligrafía, sus fotos y sus palabras-valija, en las que los significados y los idiomas se incrustan y engarzan entre sí, como “caosmos”.

Ana Lía emplea el montaje –el de Eisenstein, Buñuel, Resnais, Rossif–, la disposición en el plano, las transferencias de imágenes, para recrear las capas arqueológicas del lenguaje y del inconsciente. París, Viena, la Secesión y el surrealismo florecen en medio de la pampa. Una vez más, el arte retrata una sociedad y su historia.ß