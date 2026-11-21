El Congreso a partir de la reforma (La Ley) no es un estudio más sobre la reforma constitucional de 1994, sino el sesudo análisis de dos derroteros: el de esa reforma en el Congreso y el del Congreso a partir de la reforma. Lo primero lo explicaron claramente los autores, Alberto Ricardo Dalla Vía y Laura Inés Serra, al presentar el libro en el Salón de Pasos Perdidos. Allí señalaron que la mencionada enmienda difirió la definitiva configuración y regulación de muchas de sus novedades a la posterior decisión del Congreso, encargado de sancionar las leyes reglamentarias que dieran forma definitiva a la voluntad de los constituyentes, lo que representó toda una novedad en nuestra historia constitucional, a la altura del “núcleo de coincidencias básicas” con el que diera comienzo el último proceso constituyente.

El otro derrotero que analiza el libro es el del propio Congreso , con nueva conformación, nuevas competencias y nuevos procedimientos impuestos por la reforma. Y con algunas deudas también, certeramente apuntadas en el libro.

Pero no terminan allí las originalidades. Otra, muy relevante, es la combinación de dos miradas distintas , la de Serra como experimentada y avezada periodista parlamentaria y politóloga, y la de Dalla Vía como eximio constitucionalista.

Al comienzo del libro, los autores analizan la transición política y jurídica que comenzó en 1983, con el retorno de la democracia, y exhiben otro de los méritos de la obra: la historia política de las últimas décadas , relatada de forma objetiva y enriquecida con remisiones a hitos del pasado que influyeron en el devenir institucional del país.

Siguen capítulos descriptivos del diseño y la evolución institucional del Congreso, muy bien referenciados en el funcionamiento de ese poder y en los partidos políticos y legisladores que le dieron y le dan vida, para llegar a un prolijo inventario de las leyes reglamentarias de la reforma y a valiosos capítulos dedicados a diversos aspectos del Poder Legislativo, a nuevos derechos y a la esencial democracia.

El Congreso a partir de la reforma, de Alberto Ricardo Dalla Via y Laura Inés Serra

El examen de las leyes reglamentarias requeridas por la reforma constitucional de 1994 comprende no solo a las que fueron sancionadas, sino también a las que aún esperan, más de treinta años después, entre las que sobresale la ley de coparticipación. En este punto los autores, que con toda claridad evidencian una favorable opinión de la reforma, critican con mucho fundamento la solución de los constituyentes .

Las “cuestiones” de derecho parlamentario y de derecho electoral son seguidas por temas de gran actualidad, como los derechos de participación política, los nuevos paradigmas en las atribuciones del Congreso, la función de control en el sistema republicano y el derecho a la democracia.

No faltan capítulos referidos a la formación y sanción de las leyes -que mucho cambiaron con la reforma-, al procedimiento presupuestario -tan poco frecuentado por los constitucionalistas-, a las reformas a la legislación de fondo y a las formas de democracia semidirecta. La trascendente innovación en lo referido a los tratados de derechos humanos y de integración es analizada con rigor , incluyendo al acuerdo Mercosur–Unión Europea, aún pendiente de entrada en vigencia.

Las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo y los institutos de excepción, tan controversiales, no escapan al crítico análisis de los autores. La aparición de los decretos de necesidad y urgencia en el texto constitucional y las consecuencias de esa innovación merecen un minucioso análisis, con datos precisos que facilitan la comprensión de tan trascendente innovación y la evaluación de la tarea de control hasta ahora cumplida por el Congreso.

La obra debe ser bienvenida y apreciada . Comprende temas aún no resueltos, al menos de manera definitiva, en nuestro derecho constitucional y parlamentario. Los autores, además, expresan su opinión y lo hacen con fundamento, tanto doctrinario como legal y jurisprudencial, en un valioso aporte a debates pendientes. El libro ilustra muy adecuadamente nuestra historia política de las últimas décadas y describe la esencia, las competencias, el funcionamiento y la práctica de un poder esencial como es el Legislativo, respecto del cual los autores no ocultan su simpatía.

Serra y Dalla Vía trabajaron con seriedad y profundidad. Ojalá el libro tenga muchos lectores. Especialmente entre dirigentes y legisladores, a quienes muy bien les vendría.

Pablo Tonelli es abogado, exprofesor de Derecho Constitucional (UNLP); diputado nacional mandato cumplido (PRO); consejero de la Magistratura 2016-2022