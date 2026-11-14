Una carta inédita muestra a un Cortázar con ideas liberales

Chesterton decía que nadie alcanzará la elocuencia si teme a la grandilocuencia. La lectura de una carta desconocida de un escritor argentino mundialmente famoso es algo que conmueve, lo cual, en este caso, se acrecienta por la condición del receptor de la misiva.

Experimenté esa sensación cuando mi buen amigo, Eduardo Patrón Costas, me hizo llegar copia de una carta de Julio Cortázar encontrada en el archivo de su abuelo, en la que el escritor adhiere a la candidatura a la presidencia de la Nación del doctor Robustiano Patrón Costas.

Escrita el 23 de marzo de 1943, su destinatario encabezaba, por aquel tiempo, la fórmula de una coalición política llamada Concordancia, que representaba la alianza entre el Partido Demócrata Nacional y el radicalismo antipersonalista.

Según fuentes históricas confiables, el candidato presidencial era contrario a la tendencia de una parte del gobierno del doctor Ramón Castillo, que veía con buenos ojos el nazi-fascismo que pugnaba por el dominio del mundo.

Esos sectores, con el propio ministro de Guerra a la cabeza (el general Pedro Pablo Ramírez), fueron quienes promovieron el golpe del 4 de junio de aquel año, consiguiendo cristalizar su permanencia en el poder mediante el triunfo del coronel Perón en los comicios de 1946.

Abandono el suspenso e iré directo a la carta, inédita hasta hoy, que paso a transcribir:

“Distinguido Doctor: Estas líneas tendrán seguramente, para Ud., un significado distinto al de los centenares de congratulaciones que han llegado a sus manos; ninguna de ellas habrá alcanzado, seguramente, el grado de insignificancia que a la presente confiere la firma que la subscribe.

No obstante ello, se la dirijo con íntima satisfacción, toda vez que constituye el caso único en que ofrezco a alguien mi concurso -un grano de arena- en el campo político del que he permanecido sistemáticamente alejado toda mi vida.

Condensa Ud. en esta emergencia, Doctor, mis convicciones de ciudadano que, confundido en la masa anónima, ha ejercido invariablemente su única actividad cívica, el voto, en pro del partido Conservador, al propio tiempo mis simpatías personales -de hondas y lejanas raíces- que me llevan a ofrecerle en forma espontánea y amplísima la acción modesta pero decidida de mi esfuerzo entusiasta, si juzga Ud que pudiera serle de alguna utilidad.

A su completa disposición me honro, Doctor, en certificarle mi entera adhesión y quedo a sus estimadas órdenes.

Muy atte & S.S.

Julio Cortázar”

En esa época, Cortázar desempeñaba el cargo de profesor de la Escuela Normal de Chivilcoy. Toda su correspondencia revela un claro fastidio existencial por tener que enseñar materias ajenas a su vocación literaria (Historia, Geografía e Instrucción Cívica). En el tiempo que le quedaba libre devoraba obras de literatura clásica y moderna y perfeccionaba sus conocimientos de inglés para leer en el idioma de cada autor.

Una vida rodeada por el misterio, parcialmente revelado a partir de su consagración literaria y tras la investigación que hizo Eduardo Montes-Bradley. Ni Scott era el apellido de su madre ni su progenitor se desempeñaba como funcionario de la embajada argentina en Bélgica. El traslado de la familia al exterior fue propuesto y financiado por su abuelo Luis Descotte Jourdan, propietario de la Compañía Nacional de Muebles, la cual, entre otros emprendimientos de calidad, tuvo a su cargo la decoración del Teatro Colón de Buenos Aires.

El político conservador Robustiano Patrón Costas

La tragedia vino pronto . A los dos años de nacer Cortázar, el barco en que regresaba el abuelo materno (que albergaba en sus bodegas las esculturas que adornan el Monumento de los Españoles) chocó contra las enormes formaciones rocosas que existen cerca del puerto de Santos en Brasil. Su cuerpo fue hallado e identificado pocos días después del naufragio.

El padre, Julio Cortázar Arias, emparentado con la aristocracia colonial de Salta, pronto los abandona y retorna a Buenos Aires. Julio ya no lo verá nunca más y deberá hacerse cargo del mantenimiento de las tres mujeres que lo acompañaron durante toda su vida: la abuela Victoria Gabel, su madre Herminia Descotte y su hermana Ofelia.

¿Acertó Cortázar en la decisión de apoyar la candidatura de Patrón Costas? ¿Fue congruente con las ideas filosóficas y políticas que sustentaba?

Son dos cosas distintas, pero imbricadas. En ambas situaciones afloran la moral y la concepción de un humanismo integral.

La primera cuestión justifica la decisión de Cortázar de apoyar esa candidatura en una serie de razones; a) la línea pro-aliada que adoptaría la fórmula presidencial; b) la moral pública y privada del candidato; c) el reconocimiento de la extraordinaria obra social del empresario salteño que reconocieron incluso opositores socialistas (como Alfredo Palacios), que visitaron el Ingenio San Martín del Tabacal; d) el hecho de que Patrón Costas era profundamente federal, contrario a la hegemonía que la provincia de Buenos Aires trataba de imponer sobre el resto del país.

La coincidencia entre el pensamiento de la fórmula y el que sustentaba entonces nuestro gran escritor se halla documentada. Como ejemplo, existe un ensayo que Cortázar publicó en Chivilcoy en 1939, “Esencia y misión del maestro”, que aparece en el libro Papeles inesperados, editado por Aurora Bernárdez y Carlos Álvarez Garriga, en el que afirma que “el hombre es inteligencia, pero también sentimiento y anhelo metafísico y sentido religioso” (sic).

Julio Cortázar en su casa de París, en 1978 Ulf Andersen - Getty Images Europe

Las citas que hace de Aristóteles y Sócrates lo acercan al pensamiento de Jacques Maritain y culminan con referencias expresas a la vocación cultural que exige al verdadero maestro. Enseña que “se es culto cuando el mundo se nos exige con la máxima amplitud; cuando los problemas menudos dejan de tener consistencia; cuando se descubre que lo cotidiano es lo falso y que solo en lo más puro, lo más bello, lo más bueno, reside la esencia que el hombre busca. Cuando se comprende lo que verdaderamente quiere decir Dios” (sic).

Ideas similares se advierten en el pensamiento del doctor Patrón Costas acerca de la trascendencia de la educación. Entre otros conceptos, en el discurso que debió pronunciar con motivo de la proclamación de su candidatura puede leerse que “nuestras escuelas, colegios y universidades instruyen pero no educan…” y “… no se preocupan de formar en el alumno tres cosas esenciales que son más importantes que la inteligencia y la instrucción para constituir una nación: el carácter, la disciplina y la moral” (sic), según rescata Carlos Luque Colombres en su libro Patrón Costas en la historia.

Cortázar mantuvo una nutrida correspondencia con amigos y escritores, y hay manifestaciones suyas que comprueban que, en esa época, comulgaba con el liberalismo democrático . La correspondencia personal suele desnudar el pensamiento del hombre.

Sus posteriores afinidades con la izquierda radical cubana y las discrepancias que tuvo con los grandes escritores que abandonaron ese barco, como Octavio Paz y Mario Vargas Llosa, no lo llevaron a abdicar de su creencia en la libertad creadora del escritor ni tampoco a adherirse al existencialismo sartreano, entonces de moda. Es de lamentar, eso sí, que no hubiera seguido a Albert Camus en esa extraordinaria construcción filosófica y política que volcó en El hombre rebelde, en la que deploró la violencia y el exterminio de los opositores, actitudes propias de aquel nihilismo revolucionario, que tanto había criticado Dostoievski.

En el drama familiar de su vida se encuentra, quizás, la causa que explica el cambio de posición que adoptó Cortázar, años más tarde, en el campo internacional. Su intervención en el escenario de la revolución latinoamericana revela acaso actitudes tácticas lejos de teorías cultivadas. Abona esta interpretación el hecho de que, antes que un ser político, fue un eximio escritor ávido de difundir su literatura y de alcanzar reconocimiento universal.

Y vaya sí lo logró.

Juan Carlos Cassagne es miembro de las Academias Nacionales de Derecho y Ciencias Sociales y Ciencias de Buenos Aires