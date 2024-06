El boom de las consolas retro: los mejores modelos

Escuchar

Por nostalgia, para probar los títulos pioneros o simplemente por gusto, se está experimentando un renacimiento de las consolas retro. Estos equipos, que una vez dominaron el sector de los videojuegos, tienen una segunda oportunidad para entretener a grandes y a chicos.

Aunque que existen emuladores que permiten reproducir algunos juegos de las viejas consolas tanto en computadoras como en celulares, vivir la experiencia completa usando los antiguos equipos puede ser mucho más atractivo.

La mayoría de los modelos que se pueden comprar actualmente son réplicas perfectas de las consolas originales, incluso muchos de ellos conservan el tamaño original, aunque también hay otras están disponibles en versiones reducidas o mini. Con relación a los juegos, la mayoría ofrecen los títulos más populares en los formatos de aquel entonces. No obstante, otras incluyen muchos más títulos de la época preinstalados en la memoria interna del equipo.

Las consolas retro están en auge Shutterstock

Por qué las consolas retro están de moda

El auge de las consolas retro puede atribuirse a varios motivos. Entre los principales se encuentra el “factor nostalgia”. Muchos jugadores crecieron consumiendo estos juegos y conservan bellos recuerdos de aquellos tiempos. Jugarlos de nuevo les permite revivir esos momentos y compartirlos con amigos y familiares.

En segundo lugar, los juegos retro tienen un encanto único que a menudo está ausente en los títulos modernos. A pesar de sus gráficos simples y de su jugabilidad directa, estos pasatiempos pueden ofrecer una profundidad y un desafío sorprendentes. Además, muchos de ellos fueron innovadores en su momento y sentaron las bases para los géneros y las mecánicas que vemos actualmente.

Finalmente, las consolas retro son atractivas por su simplicidad. En una época en la que los juegos modernos pueden ser abrumadores con sus gráficos de alta definición, sus mundos abiertos masivos y sus complejas mecánicas de juego, los videojuegos retro ofrecen una experiencia de juego más sencilla y directa.

Así las cosas, el auge de las consolas retro está abriendo nuevas oportunidades para los desarrolladores y los editores, que están lanzando nuevas versiones de equipos y remasterizando juegos clásicos. Al mismo tiempo, está cambiando la forma en la que los jugadores interactúan con los videojuegos, con un incremento de su interés por explorar el pasado y del aprecio por los títulos que hicieron historia.

Los mejores modelos de consolas retro:

Nintendo NES Classic Mini

Uno de los lanzamientos a finales de los años 80 por parte de Nintendo fue la Nintendo NES, la cual podemos encontrar ahora con una réplica exacta pero en versión mini. Salvo por el tamaño, este modelo cuenta con un diseño exactamente igual al que muchos utilizaron en los años 90. Esta consola retro cuenta con 30 juegos clásicos de NES preinstalados, cable HDMI, un mando y un cable USB de carga.

Al igual que la NES Classic Mini, la Super Nintendo Classic Edition tiene un diseño compacto y juegos preinstalados

Nintendo Super NES Classic Edition

Otra consola clásica de Nintendo es la que se lanzó en 2017 a un precio de 80 dólares. Este equipo de 16 bit cuenta con una colección de 21 juegos preinstalados, entre los que se destacan títulos clásicos como Super Mario World, The Legend of Zelda, Super Mario Kart y Street Fighter II Turbo. Además, incluye Star Fox, un juego que se caracteriza por estar acompañado por una secuela inédita en el regreso de la consola retro.

Por otro lado, la Super NES Classic Edition cuenta con una configuración simple, con una conexión HDMI y no permite una actualización de software para cargar nuevos juegos. Es, en esencia, el mismo hardware que se utilizó para la NES Mini, de acuerdo con el reporte del sitio Eurogamer. En esta ocasión, la diferencia está en los controles de mando, idénticos a la versión original, que se pueden desmontar y reemplazar por otros modelos.

La Sega Mega Drive Mini tiene juegos clásicos incorporados

Mega Drive Mini 2 de Sega

En 2022 Sega lanzó la Mega Drive Mini 2 de Sega que incluye 50 juegos de Mega Drive y Mega CD. Por mencionar algunos de ellos, por el lado de Mega CD cuenta con los juegos Silpheed, Shining Force CD, Sonic CD, Mansion of Hidden Souls y Popful Mail. En el caso de Mega Drive se destacan los juegos Virtual Racing, Bonanza Bros, Shining in the Darkness, Thunder Force IV, Magical Taruruto y Fantasy Zone.

Mega Drive Mini 2 incluye un mando, un cable HDMI y otro de alimentación, mientras que el tamaño de esta versión en miniatura es un 55 por ciento más pequeño que el de la consola original. La Mega CD, por su parte, también se lanzó en tamaño mini.

La nueva consola Atari 2600+. ATARI - ATARI

La Atari 2600+

La otra marca icónica de los 80, Atari, decidió también lanzar su equipo retro. El año pasado anunció con bombos y platillos el lanzamiento de una versión actualizada de la consola pionera que apareció por primera vez en 1980, llamada Atari 2600+. La nueva versión de la querida consola comenzó a venderse el pasado 17 de noviembre a un precio de 129,99 dólares y con un aditivo clave: es compatible con los cartuchos originales.

La consola Atari 2600+ tiene un tamaño similar a la original; es un 20 por ciento más compacta, con una conexión HDMI para conectar el equipo a una pantalla moderna. Incluye diez de los videojuegos más reconocidos de la plataforma, como el Adventure y el Missile Command.

Cabe aclarar que los precios de las consolas retro pueden variar considerablemente dependiendo del modelo, la condición y el lugar de compra. Aunque algunos retails pueden venderlos localmente, la mayoría de estos equipos retro se pueden adquirir en importadores directos o en los marketplace donde se venden equipos usados.

Las consolas retro son una parte fascinante de la industria de los videojuegos. Muchos las compran porque están interesados en la historia gamer, porque buscan revivir la nostalgia de su infancia o simplemente porque quieren experimentar algo nuevo. Lo cierto es que estos equipos tienen mucho que ofrecer.

