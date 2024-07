La historia del primer videojuego

Escuchar

Hoy en día, la realidad virtual, la realidad aumentada y la inteligencia artificial convirtieron a los videojuegos en una experiencia inmersiva y sumamente realista. Por eso, para la mayoría será una tarea difícil imaginar cómo eran los antiguos videojuegos. De igual modo resulta complicado establecer con total certeza cuál fue el primero.

Aunque siempre se genera un debate cuando se trata de mencionar al pionero, muchos coinciden en que el primer videojuego reconocido como tal fue el OXO, o Noughts and Crosses, creado en 1952 por Alexander Douglas como parte de su tesis doctoral en la Universidad de Cambridge. Este pasatiempo, que era una versión digital del clásico juego del gato, se jugaba en una computadora EDSAC.

Otros aseguran que el primero fue en realidad Tennis for Two, Creado en 1958 por un físico llamado William Higinbotham. Este juego tenía por objetivo entretener a los visitantes durante las jornadas de puertas abiertas en el Brookhaven National Laboratory en Upton, Nueva York.

Muchos aseguran que OXO es el primer videojuego

Tennis for Two era un juego simple que simulaba un partido de tenis en una pantalla de osciloscopio. Los jugadores usaban controladores de caja con botones y perillas para calibrar los ángulos y la velocidad de sus golpes. A pesar de su simplicidad, Tennis for Two fue un éxito entre los visitantes del laboratorio y marcó el comienzo de una nueva era en el entretenimiento interactivo.

Sin embargo, fue recién en 1972 cuando los videojuegos dieron el salto al mercado de consumo con el lanzamiento de Pong. Este juego fue desarrollado por la empresa Atari como una recreación electrónica del ping pong. En este caso los jugadores controlaban barras en la pantalla que representan las paletas de tenis de mesa y el objetivo era golpear una pelota virtual de un lado a otro sin dejar que pase por detrás de su barra. El juego fue un éxito comercial y marcó el inicio de la industria de los videojuegos tal como la conocemos hoy.

Entre las consolas y las máquinas arcade

En la década del 70, además ingresa al sector de videojuegos una compañía emblemática: Nintendo. Esta empresa lanzó en 1977 su primer sistema de juegos: Color TV-Game. Aunque era un sistema muy rudimentario todavía, les dio una experiencia muy valiosa para desarrollar su exitosa línea Game&Watch, una serie de dispositivos portátiles que llevaban un juego precargado.

Paralelamente se produjo un fenómeno de gran importancia para la industria de los videojuegos: la edad de oro de las máquinas de arcade. Estas máquinas empezaron a popularizarse a inicios de los 70, pero fue a finales de la década y sobre todo durante los años 80 cuando se convirtieron en un fenómeno de masas y las salas de juego empezaron a adquirir una mayor variedad.

En este caso el primer juego considerado como arcade fue Computer Space, creado en 1971 por Nolan Bushnell y Ted Dabney, quienes más tarde fundarían Atari, otra de las compañías icónicas en la historia de los videojuegos.

Durante la década del 80 se lanzaron numerosos juegos icónicos que aún son recordados y apreciados en la actualidad como el Pac-Man, Space Invaders, Donkey Kong y Galaga, que se convirtieron en éxitos masivos y atrajeron a multitudes de jugadores.

Además, a medida que avanzaba esta década, las consolas de videojuegos hogareñas comenzaron a ganar terreno. Marcas como Nintendo y Sega lanzaron consolas como la NES (Nintendo Entertainment System) y la Sega Genesis. Estos dispositivos permitían a los jugadores disfrutar de varios videojuegos arcade, pero desde la comodidad de su hogar, sin tener que ir a un local o sala de videojuegos.

Una arcade original de Pac-Man Shutterstock

