La razón por la que Hollywood apuesta a llevar videojuegos a la pantalla grande

Los videojuegos, que una vez fueron considerados un pasatiempo para niños y adolescentes, se han convertido en una industria que mueve millones de dólares y atrae a personas de todas las edades y culturas. Con la creciente popularidad del sector, no resulta sorprendente que Hollywood haya decidido subirse a esta ola de éxito.

No es un amor reciente. La industria cinematográfica estadunidense está fascinada con los videojuegos desde hace años. La razón es simple: los videojuegos son una forma de entretenimiento increíblemente popular y lucrativa. Al llevarlos a la pantalla grande, Hollywood tiene la oportunidad de aprovechar una base de fans enorme y, al mismo tiempo, de atraer a una nueva audiencia al cine.

Pero más allá del dinero y de la gran cantidad de seguidores de los videojuegos, la experiencia inmersiva de este sector es otro gran atractivo para los creativos de Hollywood. Es que los videojuegos ofrecen una forma única de contar historias. A diferencia de las películas o de los programas de televisión, los videojuegos les permiten a los jugadores sumergirse en mundos virtuales y tomar decisiones que afectan el resultado de la historia. Esta interactividad ha demostrado ser increíblemente atractiva para los usuarios y es algo que la industria de cine está evaluando sumar a la experiencia.

El juego Gran turismo llegó a la pantalla grande en 2023

Cuestión de números

Si de hablar de los exponentes de este fenómeno se trata, los dos de los mayores íconos del mundo gamer, Mario Bros. y Sonic, estuvieron a la cabeza. Las exitosas películas de estos personajes emblemáticos de Nintendo y Sega marcaron un punto de inflexión en la relación entre la pantalla grande y los videojuegos, estimulando la producción de nuevas adaptaciones.

En 2023 siete películas basadas en videojuegos se convirtieron en verdaderos tanques de Hollywood, incluyendo adaptaciones de títulos como Five Nights at Freddy’s, Grand Turismo y The Super Mario Bros Movie. Y este fenómeno también se está replicando en las principales plataformas de streaming como Netflix y Amazon Prime, que están preparando series inspiradas en videojuegos populares como God of War y Bioshock. Es que los números reflejan que esta tendencia es sostenida por los espectadores.

Según datos de Business Insider, las películas basadas en videojuegos duplicaron sus ganancias en comparación con 2022. Un claro ejemplo fue The Super Mario Bros. Movie, que sumó 1.360 millones de dólares el año pasado. Así, se convirtió en el mayor éxito taquillero, solo superado por la película Barbie. Por eso, Hollywood está preparando varias adaptaciones de videojuegos, incluyendo la tercera entrega de Sonic y una película basada en Minecraft. También, se espera la adaptación de The Legend of Zelda por parte de Nintendo, que recientemente inauguró su propia división dedicada al cine.

Escena de "Super Mario Bros.” estrenada en 1993

El difícil camino al éxito

Pero no todo es tan fácil, ya que la adaptación de un videojuego a una película no es tarea sencilla. Los cineastas deben encontrar una manera de traducir la interactividad de un videojuego a una experiencia de visualización pasiva. Esto a menudo implica tomar decisiones creativas sobre cómo representar en la pantalla grande elementos del juego tales como los personajes, la trama y el mundo donde se desarrolla.

Por otro lado, las expectativas son tan grandes que muchas veces las críticas no han sido favorables. Es que, a pesar del potencial de las películas basadas en videojuegos, algunas adaptaciones han sido criticadas por no capturar el espíritu del juego original o por no entender lo que hace que el juego sea especial para sus fans. Sin embargo, a medida que los cineastas continúan experimentando y aprendiendo, estamos comenzando a ver películas basadas en videojuegos que son tanto críticamente aclamadas como exitosas en la taquilla.

Una línea delgada entre el acierto y el fracaso

Hay varios ejemplos de películas basadas en videojuegos que han tenido éxito en taquilla. Estas películas no solo han generado ingresos significativos, sino que también han ayudado a aumentar la visibilidad y la popularidad de los videojuegos en los que se basan. Mientras que, del otro lado de la moneda, algunos videojuegos que se llevaron a la pantalla gigante también resultaron en fracasos memorables. Entre esos casos se encuentra la versión de Super Mario Bros. estrenada en 1993 y Alone in the Dark, de 2005, que suelen citarse como ejemplos de adaptaciones de videojuegos mal recibidas.

De todas maneras, Hollywood aprendió tanto de los éxitos como de los fracasos. Una de las lecciones más importantes de la que tomó nota la industria del cine es que una adaptación exitosa requiere de un entendimiento profundo del videojuego original y de qué lo hace especial para sus fans. Simplemente tomar el nombre y los personajes de un juego popular no es suficiente para garantizar el éxito de una película.

