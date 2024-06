Por qué se celebra el Día del Gamer el 29 de agosto

Escuchar

En un mundo donde la tecnología y la cultura digital se han convertido en partes fundamentales de nuestra vida cotidiana, los videojuegos han emergido como una forma de entretenimiento que trasciende las barreras de la edad, el género y la geografía.

Asimismo, la industria de los videojuegos es hoy más grande que las del cine y de la música combinadas. Según el informe 2023 de Playing for the Planet, el programa ambiental de Naciones Unidas para los videojuegos, hoy más de 3000 millones de personas juegan en línea o usando consolas en sus hogares alrededor del mundo y gastan casi 140.000 millones de dólares en juegos al año.

En reconocimiento a la creciente importancia de los videojuego, cada 29 de agosto desde 2008 se celebra el Día del Gamer.

Este día no sólo reconoce a las millones de personas que disfrutan de los videojuegos como una forma de entretenimiento, sino también a aquellos que han hecho de los videojuegos su carrera, ya sea como desarrolladores, críticos, streamers o competidores profesionales.

La celebración del Día del Gamer es un testimonio del impacto que los videojuegos han tenido en nuestra sociedad y de cómo han evolucionado de ser una forma de entretenimiento marginal a convertirse en una parte integral de nuestra cultura global.

El Día del Gamer se celebra desde 2008

¿Por qué el Día del Gamer es el 29 de agosto?

Aunque muchos crean que esta fecha tiene algún significado o relación con el lanzamiento de un videojuego o como homenaje al desarrollador de consolas, la elección del día fue casi arbitraria. Es que el Día del Gamer nació por la decisión de tres revistas especializadas españolas que se pusieron de acuerdo para dedicarle un día del año a los gamers y a los videojuegos.

La importancia del Día Internacional de Gamer

Actualmente se trata de una celebración dedicada a homenajear a las personas que tienen pasión por los videojuegos y disfrutan de ellos. En definitiva, es una oportunidad para celebrar la cultura entre apasionados de los videojuegos que implica a jugadores, personajes icónicos, música, noticias y narrativas sobre este mundo virtual.

En esta fecha se conmemora el legado que han dejado estos juegos virtuales desde sus inicios y su influencia en la cultura. Asimismo, sirve para reflexionar sobre cómo ha sido la evolución los videojuegos a lo largo de los años y cómo se han adaptado a la vida de las personas en lo referente a lo social, ocio y educación con sus diferentes opciones de juegos.

Desde su nacimiento, los videojuegos han cambiado mucho y recorrido un lago camino Pixabay

La historia de los videojuegos

Desde sus humildes comienzos en los laboratorios de investigación hasta su posición actual como una de las principales formas de entretenimiento en el mundo, los videojuegos han recorrido un largo camino.

Para muchos el primer videojuego fue Spacewar! con su propuesta de combate espacial. Este juego fue creado en 1962 por Steve Russell, un estudiante del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Aunque simple para los estándares actuales, sentó las bases para los videojuegos como los conocemos hoy.

En la década de 1970, los videojuegos dieron un gran salto con la introducción de las primeras consolas para el hogar, como la Atari 2600. Estos sistemas permitieron a las personas jugar en la comodidad de sus propias casas, una novedad en ese momento.

La década de 1980 vio el nacimiento de algunas de las franquicias de videojuegos más icónicas, como Super Mario Bros. y The Legend of Zelda de Nintendo. Estos juegos no sólo fueron increíblemente populares, sino que también demostraron su potencial para crear mundos complejos y envolventes.

Con el advenimiento de la tecnología 3D en la década de 1990, los videojuegos se volvieron aún más inmersivos y visualmente impresionantes. La llegada de Internet también permitió a los jugadores de todo el mundo conectarse y jugar juntos, dando lugar a la era de los juegos multijugador en línea.

Una consola Super Nintendo de 1990 Shutterstock

Hoy en día, los videojuegos son una industria multimillonaria con una variedad de géneros que van desde los juegos de disparos en primera persona hasta los de rol y estrategia, entre otros. Actualmente, con la llegada de la realidad virtual y de la realidad aumentada, el futuro de los videojuegos parece más emocionante que nunca.

Así, en el Día del Gamer se reconoce la pasión, la creatividad y la innovación que impulsa a esta industria. Y para muchas personas este reconocimiento es realmente merecido por los videojuegos, ya que demostraron ser una poderosa forma de entretenimiento, una herramienta educativa y una plataforma para la conexión social.

