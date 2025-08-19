Nunca cuatro 19/08/2025

Cómo jugar al Nunca Cuatro

Nunca Cuatro es un juego online que propone completar todos los casilleros vacíos con un círculo o una cruz. Pero el desafío reside en que nunca aparezcan cuatro signos iguales alineados en una misma fila, columna o diagonal.

Una vez completados todos los casilleros, junto al juego -al lado del botón de “reiniciar”- aparecerá la opción “ver resolución “, con la que podrás controlar tus respuestas en línea.

Cuando completes el Nunca Cuatro de hoy, podés disfrutar de otros pasatiempos online en LN Juegos: Crucigrama, Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más desafíos diarios.

