Nunca cuatro 28/10/2025

Dibuje un círculo o una cruz en cada casilla vacía, de modo que nunca aparezcan cuatro círculos o cuatro cruces consecutivas en una misma fila, ni en una columna ni en una diagonal
Cómo jugar al Nunca Cuatro
Nunca Cuatro es un juego online que propone completar todos los casilleros vacíos con un círculo o una cruz. Pero el desafío reside en que nunca aparezcan cuatro signos iguales alineados en una misma fila, columna o diagonal.
Una vez completados todos los casilleros, junto al juego -al lado del botón de “reiniciar”- aparecerá la opción “ver resolución “, con la que podrás controlar tus respuestas en línea.
Tu experiencia nos importa. Por eso, si tenés observaciones, inquietudes o sugerencias respecto de nuestros juegos online, envianos un mensaje a LNJuegos@lanacion.com.ar y contanos tus ideas. También podés seguirnos en nuestro canal de WhatsApp.