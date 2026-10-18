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Contestá las 10 preguntas de la semana sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega y muchos temas más

Desde la venta del Palacio Lagomarsino y el pase de Agustín Giay hasta la gala de arteba y la presencia de Victoria Villarruel en la Fiesta de España. ¿Cuántas podés acertar?

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Cómo jugar a las Trivias

Poné a prueba tu atención sobre los temas que marcaron la semana. A través de 10 preguntas, te desafiamos a repasar lo más destacado de la actualidad, que incluye desde la transferencia de figuras del fútbol y las novedades del mercado inmobiliario histórico hasta los eventos culturales en La Rural, el mundo del espectáculo internacional y los hitos de la Armada Argentina. Seleccioná la opción que consideres correcta en cada caso y, al finalizar, vas a poder conocer cuántos aciertos lograste.

CONOCÉ MÁS TRIVIAS EN LN JUEGOS

Cuando completes las 10 preguntas de hoy, podés disfrutar de otros pasatiempos en línea en LN Juegos: Crucigrama, Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Palabra oculta y más desafíos diarios.

Tu experiencia nos importa. Por eso, si tenés observaciones, inquietudes o sugerencias respecto de nuestros juegos, envianos un mensaje a LNJuegos@lanacion.com.ar y contanos tus ideas. También podés seguirnos en nuestro canal de WhatsApp.

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