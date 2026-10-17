Contestá las 10 preguntas de la semana sobre la sesión convocada por la oposición para voltear el DNU 70/23 de Milei y muchos temas más

Cómo jugar a las Trivias

Te invitamos a participar de este desafío de 10 preguntas diseñado para poner a prueba tu conocimiento sobre la actualidad política y económica. A lo largo del cuestionario, recorreremos hitos clave de los últimos días: desde el reciente fracaso de la oposición en el Congreso por el DNU 70/23 hasta los avances en causas judiciales que involucran a figuras de la AFA y el sindicalismo, pasando por los indicadores de inflación y las nuevas proyecciones de crecimiento del país.

Para jugar, simplemente tenés que seleccionar la opción que consideres correcta en cada una de las consignas presentadas. Una vez que hayas completado todo el recorrido, el sistema te mostrará cuántas respuestas acertaste para que puedas medir tu nivel de información sobre la realidad nacional.

CONOCÉ MÁS TRIVIAS EN LN JUEGOS

Cuando completes las 10 preguntas de hoy, podés disfrutar de otros pasatiempos en línea en LN Juegos: Crucigrama, Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Palabra oculta y más desafíos diarios.

Tu experiencia nos importa. Por eso, si tenés observaciones, inquietudes o sugerencias respecto de nuestros juegos, envianos un mensaje a LNJuegos@lanacion.com.ar y contanos tus ideas. También podés seguirnos en nuestro canal de WhatsApp.