¿Cuánto sabés de actualidad? Respondé estas 10 preguntas y descubrilo

Cómo jugar a las trivias

¿Estás al día con todo lo que pasó este 5 de agosto? Demostrá cuánto sabés en esta trivia de LA NACION, diseñada para poner a prueba tu conocimiento sobre las noticias y los temas que marcan la agenda. Te esperan 10 preguntas variadas que recorren desde la esperada visita del papa León XIV a la Argentina y las novedades de la política económica hasta el mundo del deporte y la tecnología. Simplemente elegí la opción que consideres correcta entre las disponibles y, al finalizar, vas a poder conocer tu puntaje.

Desafiá tu memoria y repasá los hechos que resonaron en las últimas horas. ¿Conocés los detalles de la decisión del Gobierno sobre la compra de tierras por parte de extranjeros o la postura de Brasil respecto de su representación diplomática? ¿Sabés qué dijo Miguel Ángel Broda sobre la reelección presidencial o cuánto ofertó el Atlético Madrid por el Cuti Romero? También vas a poder demostrar tus conocimientos sobre temas como la actualización del monotributo o los resultados del tenis argentino en el Masters 1000 de Canadá.

Esta es tu oportunidad para comprobar si tenés información precisa sobre la agenda de hoy. Desde el panorama internacional, con la llegada del Sumo Pontífice, pasando por las cifras de la economía nacional, hasta los eventos meteorológicos previstos para hoy, cada pregunta te invita a repasar los principales acontecimientos. Elegí con atención. ¡Que gane el mejor informado!

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