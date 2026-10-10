Contestá las 10 preguntas de la semana sobre la venta de AySA y muchos temas más

Cómo jugar a las Trivias

Llegó el momento de demostrar tus conocimientos sobre la agenda informativa. A través de 10 preguntas clave, repasamos los hitos de la semana: el desempeño de los mercados, la evolución de los proyectos energéticos y mineros, y las noticias más destacadas de la política local e internacional. Para jugar, simplemente elegí la opción que consideres correcta en cada caso y, al finalizar el recorrido, descubrirás cuántos aciertos lograste.

CONOCÉ MÁS TRIVIAS EN LN JUEGOS

Cuando completes las 10 preguntas de hoy, podés disfrutar de otros pasatiempos en línea en LN Juegos: Crucigrama, Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Palabra oculta y más desafíos diarios.

Tu experiencia nos importa. Por eso, si tenés observaciones, inquietudes o sugerencias respecto de nuestros juegos, envianos un mensaje a LNJuegos@lanacion.com.ar y contanos tus ideas. También podés seguirnos en nuestro canal de WhatsApp.