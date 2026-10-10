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Contestá las 10 preguntas de la semana sobre la venta de AySA y muchos temas más
Poné a prueba qué tanto recordás de los hechos que marcaron los últimos días, desde el mercado bursátil brasileño y el riesgo país hasta el avance del RIGI y los anuncios en el Vaticano. ¿Cuántas podés acertar?
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Cómo jugar a las Trivias
Llegó el momento de demostrar tus conocimientos sobre la agenda informativa. A través de 10 preguntas clave, repasamos los hitos de la semana: el desempeño de los mercados, la evolución de los proyectos energéticos y mineros, y las noticias más destacadas de la política local e internacional. Para jugar, simplemente elegí la opción que consideres correcta en cada caso y, al finalizar el recorrido, descubrirás cuántos aciertos lograste.
CONOCÉ MÁS TRIVIAS EN LN JUEGOS
Cuando completes las 10 preguntas de hoy, podés disfrutar de otros pasatiempos en línea en LN Juegos: Crucigrama, Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Palabra oculta y más desafíos diarios.
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