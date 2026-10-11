Contestá las 10 preguntas de la semana sobre la despedida de Messi de la selección y muchos temas más

Cómo jugar a las Trivias

Te invitamos a desafiar tus conocimientos con esta selección de 10 preguntas sobre la actualidad. A través de este cuestionario, recorreremos hitos deportivos como la despedida de Lionel Messi, las novedades del cine con Wanda Nara y Ben Affleck, así como los eventos internacionales que captan la atención global, como el Premio Nobel de la Paz. Para participar, simplemente tenés que elegir la opción correcta en cada caso y, al finalizar, conocerás tu resultado.

CONOCÉ MÁS TRIVIAS EN LN JUEGOS

Cuando completes las 10 preguntas de hoy, podés disfrutar de otros pasatiempos en línea en LN Juegos: Crucigrama, Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Palabra oculta y más desafíos diarios.

Tu experiencia nos importa. Por eso, si tenés observaciones, inquietudes o sugerencias respecto de nuestros juegos, envianos un mensaje a LNJuegos@lanacion.com.ar y contanos tus ideas. También podés seguirnos en nuestro canal de WhatsApp.