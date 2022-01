Recomendados. 40 libros imperdibles para disfrutar el verano

El placer de abrir un libro, tocarlo, olerlo muchas veces queda relegado por los tiempos, las rutinas del día a día, por eso cuando llegan las vacaciones la idea de dejarse llevar, de recorrer las páginas de cada historia resulta un plan imposible de rechazar. No importa el lugar, el viaje se inicia con la elección de la lectura, de la historia capaz de abrir puertas a infinitas sensaciones. Solo basta entrar a una librería para descubrir las diversas propuestas, aquí ofrecemos una arbitraria selección de lanzamientos recientes y algunas reediciones para lectores bien disímiles.

Relatos

✒ REINAS DEL ABISMO (Impedimenta), autoras varias. “No debemos subestimar el poder que han tenido las escritoras para moldear y popularizar el relato de terror”, destaca Mike Ashley en el prólogo de la antología que reúne textos de 16 autoras amantes del miedo exquisito. Algunos de estos nombres se perdieron en las revistas pulp y underground de principios de siglo. Frances Hodgson Burnett, Marie Corelli, Sophie Wenzel Ellis, Greye La Spina, Margaret St. Clair, Leonora Carrington, Edith Nesbit, Alicia Ramsey y Mary E. Braddon, entre otras.

✒ MUNDOS ETÉREOS (Tusquets), de Tatiana Tolsatáia. “Sus cuentos son intuitivos e ingeniosos, una mezcla única de humor y poesía definen un estilo inimitable. Los personajes de Tolstáia son niños que sueñan despiertos, adultos solitarios, extranjeros dislocados en tierras desconocidas”, escribió Juan Forn, a cargo de la colección “rara avis”, de la autora que creció en San Petersburgo y es bisnieta de Tolstoi.

✒ UN HOMBRE CON SUERTE (Chai Editora), de Jamel Brinkley. Este es el primer libro de relatos del autor afroestadounidense, debut que le valió ser finalista del National Book Award en 2018. Los nueve cuentos sobrevuelan sobre las ruinas de la masculinidad hegemónica. Se pregunta: ¿Qué significa hoy ser un hombre? ¿Qué costos hay que pagar y qué leyes romper para ser fiel y lograr habitar de un modo nuevo la propia raza, el propio género?

✒ OTRO PLANETA (Rosa Iceberg), de Agostina Luz López. Los ocho relatos de la escritora y directora de teatro porteña están, según describe Federico Falco en la contratapa del libro, “poblados de conversiones anímicas, transformaciones místicas y metamorfosis físicas. La piel de sus personajes suele ser porosa, tenue hasta casi no poder funcionar como un límite para esos tejidos que contiene”.

✒ TODO LO QUE HAY DENTRO (Fiordo), de Edwidge Danticat. Nació en 1969, en Haití y fue educada por su tía cuando sus padres emigraron a Nueva York. A los 12 años viajó a Brooklyn y se reunió con ellos. Publicó su primera historia a los 25 años y se convirtió rápidamente en una de las voces más importantes de la diáspora haitiana. Este volumen reúne ocho de sus relatos publicados en las revistas literarias más prestigiosas del mundo angloparlante, entre ellas Granta, The New Yorker y The Washington Post Magazine.

✒ CUENTOS DE LOS CUATRO CONFINES (Factotum Ediciones), autores varios. Antología de narrativa oral realizada por la antropóloga y lingüista Praline Gay-Para y prologada por el escritor y periodista cultural Hugo Salas. Son 16 relatos que dan cuenta del legado de tradiciones africanas, americanas, orientales y europeas a través del tiempo.

Japón

✒ CACERÍA DE NIÑOS (La Bestia Equilátera), de Taeko Kōno. “Akiko había llegado a convertirse en una mujer a la cual el amor maternal le resultaba una emoción completamente ajena, una mujer que ya no podía siquiera imaginarse criando niños”, describe Kōno en el relato que da nombre al libro. La escritora que falleció en 2015 es una de las más influyente de la literatura japonesa contemporánea. Estas perturbadoras historias, escritas entre 1961 y 1971, exponen los deseos reprimidos de las mujeres japonesas; relatos “impregnados de violencia y masoquismo”, destacó The Guardian.

✒ PRIMERA PERSONA DEL SINGULAR (Tusquets), de Haruki Murakami. “Me levanté y en la cocina bebí varios vasos de agua fría. Acto seguido, me senté en la mesa del comedor y traté de reproducir en mi mente la música que acababa de escucharle interpretar a Bird en el sueño. Naturalmente no recordé ni la más breve secuencia de notas salidas de su saxo”, narra Murakami en “Charlie Parker plays Bossa Nova”, uno de los ocho relatos en los que vuelve a desnudar sus obsesiones.

✒ PECHOS Y HUEVOS (Seix Barral), de Mieko Kawakami. Apadrinada por Haruki Murakami, la autora nacida en Osaka refleja en esta novela la sociedad actual en Japón, ésa que está bien lejos de las imágenes tradicionales. A partir de las vivencias de tres mujeres, Kawakami muestra las presiones sociales y como en tierras del Sol Naciente buena parte trata de sobrevivir con trabajos precarios. “Cuando quieras averiguar el grado de pobreza, solo puedes confiar en las ventanas. Si, pobreza equivale a número de ventanas”.

Novelas

✒ JUEGO LIMPIO (Cía. Naviera Ilimitada), de Tove Jansson. Las ediciones de La verdad increíble y El libro del verano de la autora finlandesa fueron muy bien recibidas por el público local, lo que alentó a la editorial a lanzar esta novela que se centra en acciones mínimas, donde no parece decirse demasiado, pero las minuciosas observaciones de Jansson lo dicen todo. Como en toda su obra se hace presente el amor por la naturaleza y la libertad.

✒ CARDIFF JUNTO AL MAR (Fiordo), de Joyce Carol Oates. El libro reúne cuatro novelas que regresan a personajes y conflictos clásicos del universo de Oates, además de ser la excusa perfecta para adentrarse en el universo de la autora estadounidense. Se vale del suspense para hablar de los traumas en la infancia, el bullying, la adolescencia, los fantasmas, el feminismo, la salud mental, maridos que asfixian a sus esposas, y esposas que conciben la más terrible represalia, hijos, adopciones, ADN. “El niño que sobrevivió, lo llaman. No a la cara, por supuesto. La otra, la niña más pequeña, murió junto a la madre tres años antes. Asesinato, suicidio. Filicidio, suicidio, para ser precisos.”

✒ EXPLICACIÓN DE LA NOCHE (Empatía), de Edem Awumey. Con cuatro novelas publicadas y varios reconocimientos entre los que se incluye el Gran Premio Literario de África Negra 2006 y el prestigioso Goncourt, la editorial independiente Empatía presenta del autor nacido en Lomé, Togo, la historia que dio a conocer en 2013, donde sumerge al lector en una temática recurrente en su obra: el exilio y el doloroso recuerdo del país que dejó atrás. Awumey reside en Canadá desde 2005, donde se desempeña como profesor de literatura francófona en la Universidad de Mcgill en Montreal.

✒ NOVELAS I (FCE), de Clarice Lispector. A la publicación de los Cuentos completos y el anuncio de un volumen de crónicas, Fondo de Cultura Económica anticipó que editará todas las novelas de la autora en tres tomos. El libro I reúne las primeras novelas: Cerca del corazón salvaje (1943), El candil (1946) y La ciudad sitiada (1929). Nacida en Ucrania, Lispector se definió como una autora brasileña, por lo que escribió siempre en portugués.

✒ HAMNET (Libros del Asteroide), de Maggie O’Farrell. “Esta es una obra de ficción inspirada en la breve vida de un niño que murió en Stratford, Warwickshire, el verano de 1596 –comenta la escritora irlandesa–. No se sabe de qué murió Hamnet Shakespeare: el entierro está registrado, pero no la causa de muerte. Shakespeare no menciona ni una sola vez la peste negra en ninguna de sus obras de teatro ni en su poesía. Siempre me ha intrigado esta ausencia y su posible significado; esta novela es el resultado de mis vanas especulaciones”.

✒ VEINTISIETE NOCHES (Galerna), de Natalia Zito. “Este libro es una reconstrucción –aclara la psicoanalista y escritora–, una historia basada en hechos reales, con todas las licencias ficcionales que eso implica, fruto de una investigación periodística. Lo que importa es la historia”. El 13 de junio de 2005, la artista plástica Natalia Cohan de Kohen fue internada contra su voluntad en el Instituto de Neurociencias de Buenos Aires (INEBA). El caso se convirtió en un escándalo mediático y en una disputa judicial en el seno de una familia aristocrática.

Vidas

✒ EL AÑO DE MONO (Lumen), de Patti Smith. “Mi breve viaje sirvió para recordarme que hay universo dentro de los universos y una armoniosa sociedad que comprende el valor de las pequeñas cosas, dispuesta por el destino para guiarla a una cuando cruza senderos cubiertos de obstáculos impredecibles”. Acababa de cumplir 70 años. Es 2015 y Patti Smith inicia un viaje por la Costa Oeste, el desierto de Arizona, Manhattan, Kentucky, pero también por parajes recordados o imaginados.

✒ SUPERDIOS. LA CONSTRUCCIÓN DE MARADONA COMO SANTO LAICO (Capital Intelectual), de Gabriela Saidón. “Maradona no nació (ni murió) santo: fue construido en vida. En eso radica la similitud con el resto del santoral popular, pero también la diferencia: Maradona es un santo canonizado antes de morir”, reflexiona la escritora y periodista en esta aproximación a la “santificación” del jugador.

✒ 1000 AÑOS DE ALEGRÍAS Y PENAS (Debate), de Ai Weiwei. “El 3 de abril de 2011, cuando estaba a punto de tomar un vuelo en el aeropuerto internacional de Pekín, un enjambre de policías se me echó encima. Pasé los siguientes ochenta y un días desaparecido en un agujero negro. Fue ahí, en mi encierro, cuando me puse a reflexionar sobre el pasado: pensaba, sobre todo, en mi padre, intentaba imaginarme cómo fue su vida entre rejas, 80 años antes, en una prisión nacionalista –narra el artista y activista–. Tardé medio siglo en empezar a pensar seriamente en estas cosas. Muchos de mis recuerdos más tempranos están fracturados”.

✒ HOLLYWOOD SANGRIENTO (Del Nuevo Extremo), de Alexis Puig. “Hay un costado menos colorido de la industria fílmica, un ámbito en donde los cuentos de miedo parecen cosas de niños si se los compara con la cruda realidad”, cuenta Puig en el inicio del libro que echa luz a historias trágicas, truculentas, de ritos y maldiciones: La Dalia Negra, Rodolfo Valentino, Bela Lugosi, James Dean, Marilyn Monroe, Sharon Tate, Vic Morrow, David Carradine, Bruce y Brandon Lee, entre otros.

✒ UN MUCHACHO COMO AQUEL. UNA HISTORIA POLÍTICA CANTADA POR EL REY (Gourmet Musical), de Abel Gilbert y Pablo Alabarces. Palito Ortega es el segundo artista más vendedor de la historia de la música popular argentina. Constituyó un fenómeno de masas, vendió en poco tiempo más discos que Gardel, protagonizó películas exitosas, para luego dirigir, durante la dictadura, otras tantas que fueron vistas como un acto de sonora complacencia con los militares. Fue también el empresario que trajo por única vez a Frank Sinatra al país; se lanzó con éxito a la carrera política, para luego abandonarla; y luego renació de sus cenizas como el salvador de Charly García. Alabarces y Gilbert proponen un recorrido sin caer en los recurrentes prejuicios que convoca el personaje.

✒ MÁS ALLÁ DE LA ESTRELLA. NUEVAS MIRADAS SOBRE HUGO DEL CARRIL (Autoria). Con edición de Florencia Calzon Flores y Daniela Kozak. Los ensayos aquí reunidos cuyos autores son Emeterio Diez Puertas, Alejandro Kelly Hopfenblatt, Julia Kratje, Fernando Martín Peña y Juan Manuel Romero y las ya nombradas Calzon Flores y Kozak buscan aportar algunas claves para pensar la obra y la trayectoria de Hugo del Carril de manera integral, en tanto figura fundamental del campo político-cultural argentino del siglo XX.

✒ CÓMO FALSIFICAR UNA SOMBRA (Vinilo Editora), de Matías Serra Bradford. Philip Roth, J.D. Salinger, Peter Matthiessen, Harold Bloom, Agnés Varda, John Berger, Muriel Spark y Oliver Sacks son parte de los veinte obituarios que no solo resumen los detalles de la vida y las obras de los protagonistas, sino que se trata de entrañables despedidas. “Fanática de los médanos y el mar, era el deseo de esta ‘rechoncha y charlatana’ –como se definió a sí misma Varda– desaparecer en una tormenta de arena, su simpatiquísimo flequillo intacto”.

Clásicos

✒ MENDEL, EL DE LOS LIBROS (Ediciones Godot), de Stefan Zweig. Este título se suma a la colección dedicada al autor austríaco. Escrita en 1929, narra la trágica historia de un librero de viejo que pasa sus días sentado siempre a la misma mesa en uno de los muchos cafés de la ciudad de Viena. “Leía como otros rezan, como juegan los jugadores y como los borrachos se pierden con la mirada en el vacío; leía con un ensimismamiento tan conmovedor que desde entonces observar la lectura de otras personas siempre me pareció profano”.

✒ CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS (Eterna Cadencia Editora), de Joseph Conrad. Con traducción, introducción y notas de Jorge Fondebrider, se editó esta versión del clásico de Conrad. Una lectura contextualizada de la obra que desnuda los dilemas morales del imperialismo colonial en el Congo. “Su lucidez intelectual, su disposición compasiva, la amplitud de su experiencia, le hicieron comprender la sinrazón y el horror de la explotación colonial –apunta Fonderbrider–, ejercida con todo descaro en nombre del progreso y la misión civilizadora de Europa”.

✒ 1984 (Libros del Zorro Rojo), de George Orwell. El mendocino Luis Scafati fue el encargado de realizar la primera versión ilustrada en castellano de una de las veinte obras más influyentes de la historia. Escrita en 1948, la novela representa una crítica demoledora de los regímenes totalitarios. Las ilustraciones en blanco y negro sumergen al lector en las profundidades del universo Orwell.

Otros mundos

✒ EL AÑO DEL DILUVIO (Salamandra), de Margaret Atwood. “Cuando los animalitos silencian sus cantos, decía Adán Uno, es que están asustados. Hay que escuchar el sonido de su miedo”. De la autora canadiense, reconocida mundialmente por El cuento de la criada, se publicó la segunda entrega de Maddaddam, la trilogía distópica que dio inicio con Oryx y Crake. El “diluvio seco” ha asolado el planeta, entre los sobrevivientes de la gran catástrofe se encuentran Ren y Toby. Construida a dos voces, Atwood propone una visión apocalíptica de un mundo corrupto, dominado por las grandes corporaciones, donde los seres humanos ignoran las advertencias que conllevará a una brutal extinción.

✒ DEVENIR ANIMAL. UNA COSMOLOGÍA TERRESTRE (Sigilo), de David Abram. “Este es un libro que busca una nueva manera de hablar, una que promulgue nuestro involucramiento con la tierra en lugar de cegarnos a ella”, señala a modo de introducción el filósofo y ecologista cultural estadounidense, fundador y director creativo de la Alianza por una Ética Salvaje. “Aceptar que somos animales, criaturas de la tierra.”

✒ LA RUEDA DEL TIEMPO 1: EL OJO DEL MUNDO (Minotauro), de Robert Jordan. Esta fantasía medieval es una de las más populares del género y hoy volvió a cobrar protagonismo por el éxito de la adaptación que estrenó Amazon Prime Video. La saga está compuesta por 14 libros. Este primer volumen incluye los relatos “Desde dos ríos” y “La llaga”. Rand Al’Thor y sus amigos disfrutan de una apacible vida en Campo de Emond hasta que Moraine, una joven misteriosa capaz de encauzar el Poder Único, llega al pueblo y anuncia el despertar de una terrible amenaza.

✒ LOS TERRANAUTAS (Impedimenta), de T. C. Boyle. “No recuerdo ahora la fecha exacta, y debería, sé que debería, pero como un mes antes del encierro nos convocaron para las entrevistas finales”. Un grupo de ocho científicos (cuatro hombres y cuatro mujeres) se ofrece para confinarse de manera voluntaria bajo una cúpula de cristal, un prototipo de una posible colonia extraterrestre. La experiencia tendrá como marco un exitoso reality show. Los protagonistas deberán hacer frente a las diversas dificultades que amenazarán sus vidas.

El lado oscuro

✒ AGUJAS DORADAS (La Bestia Equilátera), de Michael McDowell. Consagrado por Los Elementales y sus guiones para Tim Burton (Beetlejuice y El extraño mundo de Jack), McDowell cuenta el horror de una venganza matriarcal ambientada en la Nueva York de fines del siglo XIX. Celebrado por Stephen King, Peter Straub y Christopher Fowler, entre otros, el escritor estadounidense lejos de algún elemento sobrenatural, expone con crudeza que el horror es terrenal.

✒ POBRES CORAZONES (Suma), de Melina Torres. La acción de la novela transcurre en una Rosario actual y violenta, en la que durante dos semanas Silvana Aguirre y Ulises Herrera intentarán resolver dos casos. La dupla protagonista hizo su aparición en los cuentos que integran Ninfas de otro mundo (Iván Rosado), publicado en 2016. “Mal hablada, malhumorada e intransigente, esa era Aguirre en acción, salvo que le prometieran un asado a la estaca”.

✒ BILLY SUMMERS (Plaza y Janés), de Stephen King. Con más de 60 novelas publicadas, King continua con su ritual de escritura para ser fiel a sus seguidores. El protagonista de esta historia es Summers, un veterano condecorado de la guerra de Irak devenido a asesino a sueldo, que solo acepta encargos si su objetivo es “una mala persona”.

✒ LA APARIENCIA DE LAS COSAS (Duomo ediciones), de Elizabeth Brundage. Amanda Seyfried protagoniza la película de Netflix que se inspiró en la novela de la autora estadounidense. Es un retrato inquietante que ahonda en las relaciones humanas y que se vale de fantasmas, homicidios y una casa encantada para develar las cicatrices de un matrimonio y las heridas que marcan a una comunidad.

✒ CIUDAD SANTA (Tusquets), de Guillermo Orsi. “En el baúl del auto que vuela por la autopista, sacudiéndose a un lado y otro por las maniobras con las que su enloquecido chofer esquiva a los demás vehículos, maniatado, amordazado y ciego, Matías Zamorano no padece el viaje por sus ataduras ni porque esté al borde de la asfixia, sino porque sabe que es el último, que el auto a velocidad de ambulancia en emergencia es para él su coche fúnebre anticipado. Deberían haberlo matado en los baños del Mercado Central donde lo encontraron”. Esta es una reedición de la novela que ganó el Premio Dashiell Hammett en 2010.

Históricas / Románticas

✒ EL LIBRO DE LOS AMIGOS PERDIDOS (Umbriel), de Lisa Wingate. Un voluntario del Historic New Orleans Collection conectó a Wingate con 2500 anuncios de ´Amigos Perdidos´. Incansables búsquedas que se produjeron tras la cruel Guerra de Secesión. La novela está inspirada en estos anuncios reales, en las personas que vivieron y lucharon y que como bien dice la autora “sin querer dejaron estos pequeños fragmentos de sí mismas para la posteridad”.

✒ #UNALUCRECIA (Vera), de Mariela Giménez. “Es la historia de muchas Lucrecias. Una ficción que surge de la cruel realidad en la que están sumergidas millones de mujeres”, se destaca en el prólogo de la novela de la misma autora de Entre senderos de lavanda. Santafesina de nacimiento, Giménez hace uso de los elementos del género para exponer la violencia machista: “La protagonista descubre que los cuentos de hadas no existen y que los monstruos acechan en la vida real”.

✒ CORAZÓN DE AMAZONITA (Plaza & Janes), de Gloria V. Casañas. La tierra misionera, esa repleta de senderos rojos que se dibujan bajo la bruma de las cataratas del Iguazú sirve de escenario para esta historia de amor en la que se destaca también la importancia del cuidado del medio ambiente.

Infancias / Juveniles

✒ EL BLUES DE LOS PERROS (Ralenti), de Pedro Mairal y Pablo I. Elías. “Mi cuadra tiene perros de distinto color/empiezan a ladrarse por alguna razón/quizás uno pregunta ¿por qué estamos aquí? / y alguno le responde ¡yo ya quiero salir!” De los creadores de El rap de los gatos llegó este nuevo libro ilustrado para leer, escuchar y cantar. Incluye código QR para descargar el blues.

✒ LA MÁS CALLADA DE LA CLASE (Norma), de Sergio Aguirre. El escritor cordobés nos sumerge en una narración que mantiene la tensión hasta la última página. En un pueblo en el que supuestamente nunca pasa nada, dos chicas serán testigos de hechos sobrenaturales: extraterrestres, muñecas que dan miedo y espíritus que se comunican a través de la ouija.

✒ ARISTÓTELES Y DANTE SE SUMERGEN EN LAS AGUAS DEL MUNDO (Planeta), de Benjamín Alire Sáenz. “Qué era lo que había dejado sin decir? Decidí que solo escribiendo la secuela descubriría la respuesta”, confiesa el autor de la multipremiada Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo.