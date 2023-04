150 años de estilo: la fascinante historia detrás de los jeans más emblemáticos de todos los tiempos

En su aniversario número 150, Levi’s celebra un hito sin precedentes e invita a su clientela más fiel a participar del festejo. Conocé cómo participar de este evento que combina música, moda y estilo

Cualquier fanático de la moda sabe más que nadie que los jeans son un ícono que atravesaron culturas, fueron adoptados por grandes figuras del entretenimiento de todos los estilos y hoy en día se mantienen más vigentes que nunca. Se trata de una prenda que, gracias a su comodidad y versatilidad, supo ganarse su lugar entre grandes músicos y hasta fue un símbolo de diversas generaciones. Tanto artistas como motociclistas y alumnos de escuelas los eligieron y siguen luciéndolos diariamente acorde a su estilo, como un símbolo de autoexpresión. Sin lugar a dudas, los jeans son un ícono que envejecen bien y se mantienen más relevantes que nunca.

Todo comenzó en 1873, cuando se estableció la patente para remaches de cobre en pantalones de trabajo. Desde aquel entonces, un siglo y medio más tarde, los jeans 501®de Levi’s fueron adoptados por cada generación que logró transformar esta legendaria prenda en un símbolo de autoexpresión y libertad. Lo que para muchos es un simple modelo de pantalones, para otros representó un ícono de rebelión contra las normas establecidas, logrando trascender barreras culturales y temporales para convertirse en un auténtico emblema de creatividad para cada generación.

La historia de los 501® Originals fue escrita por Jacob Davis y su curiosa innovación que marcó un antes y un después en la industria. Lo que hizo Davis fue añadir remaches de cobre en los pantalones de lona de la mano de su proveedor de productos secos: Levi Strauss. Una acción tan exitosa que hoy en día aún se mantiene vigente. El éxito radicó, sin lugar a dudas, en la clara distinción entre el color rojo de la Red Tab contrastado con el azul oscuro de los jeans, un elemento dotado de creatividad y personalidad distinguible a la distancia.

Tal fue la trascendencia, que después de 150 años, Levi’s celebra este hito de la mano de clientes y amigos de la marca con la música y la moda como ejes principales de su festejo más esperado y vos podés participar de la convocatoria para festejar de la mano de una de las marcas más emblemáticas.

Una oportunidad en plena crisis

Si bien la marca ya era sumamente popular a principios del siglo XX, en 1918, las ganancias de Levi Strauss & Co. estaban en su punto más bajo. Luego de la muerte de Levi Strauss, quienes estaban a cargo en aquel entonces eran los hermanos Stern, sobrinos del proveedor, y Milton Grunbaum, el nuevo jefe de fabricación. La primera estrategia para superar el mal momento que atravesaba la empresa fue la de mejorar la durabilidad de los jeans 501®, en parte por los comentarios que recibían de sus clientes. Con estas adaptaciones, en 1925 lograron aumentar las ganancias.

En la década de 1930, Levi’s se posicionó como un elemento básico de la ropa western. Los vaqueros y los jinetes de rodeo adoptaron la marca rápidamente por devoción al romance del Oeste que mostraba en sus publicidades. Incluso la revista Vogue llegó a recomendar los 501® para mujeres que solían vacacionar en ranchos para turistas, una tendencia turística en auge que curiosamente fue popularizándose de la mano de Levi’s. Por otra parte, en 1939, la película Stagecoach presentó a John Wayne luciendo unos 501® Originals con dobladillo cuffed, marcando el comienzo de una era de relación entre esta icónica prenda y Hollywood.

La revista Vogue llegó a recomendar los jeans 501® a aquellas mujeres que vacacionaban en ranchos para turistas, popularizando aún más esta pieza histórica.

No obstante, después de la Segunda Guerra Mundial, los jeans se convirtieron realmente en lo que hoy conocemos: ya no eran simplemente usados para el trabajo sino que ahora eran considerados prendas para el uso cotidiano. Tanto soldados como motociclistas, artistas, músicos y adolescentes, abrazaron cálidamente este ícono gracias a su estilo duradero y utilitario. Además, los pantalones se convirtieron en una declaración de estilo contracultural gracias a Marlon Brando en The Wild One, allá por 1953.

Los jeans como símbolo de rebelión

En la década de 1960, los jeans 501® eran un elemento básico instalado en las subculturas. Woodstock, el movimiento de derechos civiles y las protestas de Vietnam, así como los Mods y Rockers de Reino Unido, fueron tan solo algunas de las instancias en las cuales se observaba o la Red Tab desde lejos. La popularidad fue tal que aparecieron en películas legendarias e incluso Bob Dylan llegó a lucirlos en una portada de álbum y en reiteradas ocasiones. El impacto entre los jóvenes fue tal que se convirtieron en un símbolo de contracultura, a tal punto que llegaron a prohibirse en las instituciones escolares, lo cual hizo que los jóvenes abrazaran aún más sus jeans.

Lo que tienen en común Kate Bush, Run D.M.C y Steve Jobs

A lo largo de los años 70 y 80, los 501® llegaron a todo el mundo y a todos los estilos. Los jeans llegaron a ser un objeto de deseo en los mercados de contrabando de la antigua Unión Soviética, mientras que en Japón se posicionaban como un ítem infaltable gracias a la popularidad de la ropa vintage en Japón. En aquel entonces, las grandes estrellas de rock tales como Kate Bush y Kim Gordon los usaban destrozados y desgarrados, mientras que los emblemas del hip-hop tales como Run D.M.C y N.W.A los lucían rígidos y oscuros. Incluso Steve Jobs llegó a adoptarlos como un elemento básico de su vestimenta diaria.

En la década de 1960, los jeans 501® eran un elemento básico instalado en las subculturas.

Nombrados por la revista Time en 1999 como el “artículo de moda del siglo XX”, los jeans 501® continuaron conquistando corazones a nivel global en el siglo actual. En esta temporada, tenemos los modelos 501® ‘54 para hombres y 501® ‘81 para mujeres. Este año llegarán los nuevos modelos con estilos innovadores para seguir afianzando su compromiso con toda la comunidad con la durabilidad y el estilo atemporal como ejes sustanciales.

