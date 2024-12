63 días de ausencias, apoyo psicológico y grandes exigencias: así es la escuela de arte de los nuevos famosos

Hanlim Arts High School es el lugar al que muchos jóvenes coreanos sueñan ir para cumplir su sueño de convertirse en “idols”.

Con el boom de la cultura coreana conquistando mercados internacionales, los ojos de todo el mundo no solo están puestos en sus artistas (conocidos como K-idols) o sus productos (K-Music, K-Beauty, K-Dramas), sino también en su infraestructura, sus métodos de enseñanza y la manera en que su industria cultural funciona: desde las políticas estatales hasta la manera en que el sueño de convertirse en un idol se transforma en un hecho real para las nuevas generaciones.

Hanlim Arts High School es una de las esculas artísticas más importantes de Corea del Sur. Gentileza del MCST Ministry of Culture, Sports and Tourism

La cultura del idol en Corea del Sur

Para comprender la cultura de los ídolos coreanos y qué significa esto para la generación X y Alpha de Corea del Sur, es necesario pensarlo desde el lugar del youtuber de Latinoamérica. Es decir, mientras que muchos chicos latinos crecieron viendo la explosión de YouTube y cómo algunas personalidades (incluída la propia María Becerra) lograron utilizar esta plataforma para generar un ingreso económico, fama y reconocimiento; en el país asiático los ídolos tienen ese mismo rol. Forjando la perfecta representación del éxito, del ascenso social y de la estabilidad económica, los K-idols fueron construídos como modelos a seguir y —para ser más exactos— la meta a alcanzar (algo así, como “el sueño coreano”).

Versátiles y, en general, alucinantes en más de una rama artística (grandes cantantes, excelentes actores y bailarines sorprendentes), no quedan dudas de que el sueño ha dejado de ser “vivir de su arte”, para pasar a ser el de convertirse en un ídolo. En esto, lo compartido por dos alumnas de Hanlim Arts High School —una de las escuelas de arte más importantes de Seúl— es la perfecta representación del fenómeno: “[Llegar a ser idol] significa convertirse en quien uno quiere ser, pero requiere someterse a un entrenamiento riguroso, incluidas prácticas vocales” dice Lim Seojeong, mientras que Mun Soyul es más concreta en su respuesta: “Convertirme en un ídol es alcanzar mi sueño”.

Lim Seojeong, alumna de Hanlim Arts High School Gentileza de Ministry of Culture, Sports and Tourism

Hanlim Arts High School: la meca de la cultura idol y el colegio al que todos sueñas asistir

Casa matriz de varios de los miembros de la popular banda de K-pop TXT (ahí asistieron Taehyun, Beomgyu, Huening Kai) así como de otros grupos que supieron marcar la industria musical coreana como ASTRO (son exalumnos de este colegio Jin Jin, Cha Eun-woo, Rocky, Yoon San Ha y el fallecido artista, Moon Bin), podríamos decir que Hanlim Arts High School es la escuela de las grandes estrellas y entrar a este colegio es el sueño de muchísimos chicos: “Esta escuela es muy conocida, así que cuando llevo el uniforme las personas lo reconocen enseguida y eso siente bastante especial”, explica Lim Seojeong.

¿Existe un programa de manejo de salud mental para estudiantes que comienzan sus carreras en el entretenimiento a una edad temprana?

Kim Jinny, directo de relaciones públicas: llevamos a cabo conferencias especiales respaldadas por el programa de manejo del estrés juvenil de KOCCA. La búsqueda es que si alguno de los estudiantes está enfrentando desafíos, el jefe del departamento lo acompañe en el proceso del manejo de la situación.

Hur Namjin, decano del Departamento de Artes: [Es importante aclarar que] A diferencia de las escuelas secundarias tradicionales, Hanlim opera de manera similar a una universidad, con profesores y profesionales de la industria permanentemente asignados en los departamentos para brindar orientación específica de la industria.

Con una exigente currícula, los alumnos tienen hasta 63 ausencias al año. Lee DongWook

Pero, ¿cómo, desde el colegio, manejan la frustración de los alumnos cuando esas expectativas no se cumplen? ¿Qué pasa cuando no se convierten en idols.

Hur Namjin: la escuela en sí es un espacio de aprendizaje y socialización. Enfatizamos en que el éxito no se limita a convertirse en un ídolo. Los estudiantes también tienen oportunidades en roles detrás de escena o en otros campos. La escuela fue fundada porque a menudo los artistas no recibían el respeto que merecían y por esto la escuela fue fundada por personas de la industria para proporcionar un lugar donde los estudiantes puedan aprender libremente lo que deseen, cuando lo deseen.

Kim Jinny: Incluso si los estudiantes vienen aquí para cumplir sus sueños y fracasan, nos aseguramos de que no caigan en la desesperación. Si alguien carece de las cualidades necesarias para ser una estrella del K-pop, contamos con otros programas de desarrollo profesional para fomentar la resiliencia y ayudarles a manejar los contratiempos.

Park Boeun, alumno de Hanlim Arts School y miembro de la banda CLASS:y Lee DongWook

Dentro de su alumnado, tienen a muchos artistas ya reconocidos o chicos que ya iniciaron su carrera profesional: ¿cómo la escuela maneja esto?

Kim Jinny: No se permiten más de 63 días de ausencia al año, pero consideramos las actividades artísticas como equivalentes a la asistencia en el aula, tratándolas como sesiones de aprendizaje experiencial. Sin embargo, mantenemos criterios estrictos para evaluaciones como los exámenes parciales y finales.

Hur Namjin: Nuestras políticas de asistencia y calificación son las mismas que las de todas las demás escuelas, tratando las actividades externas como parte de las experiencias de aprendizaje en campo.

Alumnos: la convivencia entre aquellos que ya debutaron y quienes esperan la oportunidad

¿Cómo es el proceso de admisión para entrar al colegio?

Lim Seojeong: Muchos idols se graduaron de esta escuela, y solicité mi ingreso con la esperanza de formarme y debutar desde Hanlim. La audición de admisión se enfoca en un 60% en la especialidad principal y un 40% en la habilidad específica. Dependiendo de la especialidad a la que te postules, es posible que tengas que cantar o bailar.

Kim Seungmo, alumno de Hanlim Arts School y miembro de la banda AMPERS&ONE. Lee DongWook

¿Cómo es la rutina de un estudiante de esta escuela?

Kim Seungmo (quien ya debutó en el grupo AMPERS&ONE): Durante la semana, tomo clases de actuación dos veces a la semana y dedico el resto de mis días a los cursos regulares y clases especializadas. También tengo lecciones después de la escuela y preparación para mis actividades profesionales.

Park Boeun (quien también ya debutó y es parte del grupo CLASS:y) Paso tres horas cada día en clases especializadas, enfocándome en teoría y habilidades prácticas. El resto de mi día lo dedico a los cursos regulares. Después de la escuela, generalmente estoy en el estudio grabando o tomando lecciones adicionales de música.

¿Cuál ha sido el mayor cambio desde tu debut?

Kim Seungmo: Antes de mi debut, estaba bastante preocupado por mi vida en la industria del entretenimiento, pero debutar me ha hecho sentir más maduro y seguro de mí mismo.

Park Boeun: El mayor cambio ha sido en cómo los demás me ven. Desde que debuté, incluso compañeros que no me conocían antes me han brindado su apoyo. La gente me saluda al pasar y muchos intentan conocerme mejor, lo que ha aumentado enormemente mi confianza.

Hanlim Arts School es una escuela de arte fundada por personas de la industria del entretenimiento. Lee DongWook

El lado B: los documentales que son importantes mirar

Yoonha Kim es una de las periodistas culturales más importantes de Corea del Sur y es ella quien comparte una realidad bien clara sobre la situación del país: “Corea es uno de los países con la tasa de suicidios más alta. Personalmente, odio y amo a Corea por igual. Es un país que tiene muchísimas cosas positivas, pero también muchas negativas y los problemas que suceden en la sociedad… por supuesto que se reflejan en el K-pop”. Es justamente desde esta visión que se empezaron a producir varios documentales y docuseries en donde se muestra el lado B del mercado del idol. Entre los más importantes se encuentra K-Pop Idols disponible en AppleTv+ en donde se acompaña a varias figuras de la industria y muestra su día a día.

