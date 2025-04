Diseño, sabor y entretenimiento: 6 nuevos beneficios de Club LA NACION

En abril, Club LA NACION incorpora nuevas experiencias. Desde una alfombra que transforma el living a ese plato que te lleva de viaje sin salir de la ciudad, los beneficios se amplían con marcas que apuestan al diseño, la calidez, el sabor y el entretenimiento, para que cada rincón y cada momento se sienta especial.

Landmark

¿Estás pensando en renovar tu living? Landmark ofrece productos con identidad y estilo.

Sitio web: www.landmark.com.ar

www.landmark.com.ar Beneficio: 15% para socios BLACK y 10% para Premium en compra online y presencial todos los días

15% para socios BLACK y 10% para Premium en compra y presencial todos los días El dato: fue una de las primeras tiendas en apostar por el concepto de showroom curado, donde cada pieza se exhibe como parte de una experiencia sensorial y estética

Landmark es una tienda de decoración y mobiliario que busca transformar cada rincón del hogar en un espacio único, con identidad y estilo. Su propuesta combina diseño de vanguardia, objetos con alma y muebles que transmiten presencia, seleccionados con una mirada global. Desde vajilla, cristalería y textiles hasta lámparas, sillones, arte mural y fragancias, ofrece un catálogo curado que responde a una estética sofisticada y cálida, pensada para elevar la experiencia cotidiana. Con su tienda online activa desde 2015 y seis sucursales físicas, se inspira en las tendencias del mundo, pero pone el foco en los detalles que hacen a la personalidad de los espacios.

Mihran

Las fibras naturales son una de las tendencias más fuertes en alfombras.

Fundada en 1924, Mihran es una tienda especializada en alfombras con una trayectoria de más de 100 años en el mercado local y que hoy cuenta con cinco locales en la ciudad y el Gran Buenos Aires. La empresa combina el conocimiento de técnicas milenarias y contemporáneas en el arte del tejido con una oferta diversa que incluye alfombras orientales, modernas, patchwork, kilims y piezas tejidas a mano y de distintas procedencias. El catálogo abarca desde diseños clásicos hasta propuestas de vanguardia, con variedad en materiales, texturas y formatos. Además, ofrece asesoramiento personalizado en cada una de sus tiendas para ayudar a elegir la pieza adecuada según el uso, el espacio y el estilo del ambiente.

The Embers

El sabor norteamericano se luce en The Embers.

Sitio web: www.theembersrestaurant.com.ar

www.theembersrestaurant.com.ar Beneficio: 20% todos los días

20% todos los días El dato: las banderitas de distintos países que decoran cada hamburguesa y plato ya son un sello del lugar

The Embers fue el primer restaurante de comida estadounidense en el país. Fundado en 1961 en Acassuso, se convirtió en un ícono gastronómico al introducir platos típicos de Estados Unidos, como hamburguesas, hot dogs texanos, milkshakes y pancakes, en una época donde estos eran desconocidos en Argentina. Hoy su ambientación sigue remitiendo a los diners clásicos, mientras ofrece una experiencia que combina tradición y sabor. Su menú incluye desde ribs con salsa barbacoa hasta waffles con bacon y huevos, manteniendo recetas originales que han perdurado por décadas.

Campos de Verbena

Los productos de Campos de Verbena están seleccionados combinando bienestar, diseño y calidez.

Red social: www.instagram.com/camposdeverbena

www.instagram.com/camposdeverbena Beneficio: 15% los martes y miércoles

15% los martes y miércoles El dato: es el lugar ideal para hacer un regalo con personalidad, pero a medida

Campos de Verbena es una tienda ubicada en el Paseo Champagnat de Pilar y dedicada a ofrecer productos que combinan bienestar, diseño y calidez para el hogar. El local no solo funciona como punto de venta, sino que su calidez lo convierte en un refugio donde los visitantes pueden descubrir nuevas fragancias y sensaciones. Su propuesta incluye difusores de aromas, velas perfumadas, jabones artesanales, tés, almohadones y objetos decorativos pensados para crear ambientes armoniosos y amables con los sentidos. Cada pieza de la marca está curada para aportar una experiencia estética y reconfortante en los espacios cotidianos.

Taburete Comedia

En Palermo, Taburete Comedia es un lugar ideal para escuchar los monólogos más frescos.

Sitio web: www.taburetecomedia.com.ar

www.taburetecomedia.com.ar Beneficio: 2x1 en compra online de entradas de jueves a domingo

2x1 en compra de entradas de jueves a domingo El dato: es uno de los primeros clubes de comedia del país, producido por artistas y dirigido tanto a los fanáticos del stand up como a aquellos que desean acercarse al género

Ubicado en el corazón de Palermo, Taburete Comedia se ha consolidado como un espacio clave para el stand up en Buenos Aires. Su programación incluye ciclos como Laugh For Me, que reúne a comediantes de primer nivel en funciones de una hora, y Residentes, el show insignia del club, que presenta una mezcla de artistas del under, talentos ascendentes y comediantes establecidos. Además, ofrece espectáculos trasnoche como Ácido y #Excesos, que exploran el humor más irreverente y lúdico. Durante los shows, el público puede disfrutar de una carta de comidas y bebidas en un ambiente íntimo y relajado.​

Manteca Resto

Un ambiente cálido y sofisticado espera en Manteca.

Red social: www.instagram.com/manteca.resto

www.instagram.com/manteca.resto Beneficio: 20% de martes a jueves

20% de martes a jueves El dato: el pulpito a la manteca negra es uno de los hits. Bien dorado y lleno de sabor, combina mar y manteca en una versión intensa y original.

Inaugurado en febrero de 2021, Manteca Restó es el proyecto gastronómico de los hermanos Fernando y Felipe Álvarez de Toledo, quienes, con trayectoria en la arquitectura y la música, fusionan sus pasiones en una propuesta culinaria singular. Ubicado en el corazón de Palermo Soho, el restaurante ofrece un ambiente minimalista con influencias nórdicas y se destaca por su calidez y diseño. La carta ofrece platos que reinterpretan recetas clásicas con un toque contemporáneo como las gambas al ajillo, los ñoquis de sémola gratinados, el pulpo a la manteca negra y el lomo Wellington. Además, hay opciones vegetarianas como la musaka y el risotto de tres hongos. Los postres, como la mousse de chocolate inspirada en una receta familiar, completan la experiencia gastronómica.

