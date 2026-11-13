A 25 años del vuelo de American Airlines que cayó sobre Nueva York dos minutos después de despegar: “¡Sacálo de ahí!“

Ocurrió el 12 de noviembre de 2001 cuando la ciudad todavía estaba conmocionada por el atentado del 11-S

“Fue el penúltimo en conseguir asiento”. Así recordó Belkis Lora, cinco años después, cómo su hermano José había logrado subir al vuelo 587 de American Airlines. El avión iba lleno y ella, que trabajaba para la aerolínea en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, le había conseguido un pasaje a Santo Domingo sujeto a disponibilidad. Cuando por fin le asignaron un lugar, era en primera clase. Una compañera de Belkis le dijo que era el día de suerte de José.

Camino al aeropuerto, los hermanos hablaron de la Navidad. José vivía en la República Dominicana y había viajado a Nueva York para un bautismo. Belkis le pidió que volviera para las fiestas. Si no venía, le dijo que ella misma iría a buscarlo a Santo Domingo.

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A las 9:14 del 12 de noviembre de 2001, el Airbus despegó del Aeropuerto Internacional JFK. Menos de dos minutos después, cayó sobre Belle Harbor, un barrio de Queens. Cuando su familia llamó para saber si José iba a bordo, Belkis les dijo que no. Había oído que el avión venía de Santo Domingo. Entonces, según le contó a The Guardian, un piloto entró en la sala donde trabajaba y dijo que era el vuelo 587, ahí comprendió que el vuelo sí era el del hermano.

Las 260 personas que iban a bordo y cinco vecinos de Belle Harbor murieron. Habían pasado dos meses y un día desde los atentados del 11 de septiembre. Al ver las imágenes de las casas en llamas, muchos no pudieron evitar preguntarse si la ciudad había sufrido otro ataque.

Un Airbus A300, del mismo modelo que el que cubría la ruta entre Nueva York y Santo Domingo el 12 de noviembre de 2001

Menos de dos minutos en el aire

La mañana estaba despejada en el aeropuerto John F. Kennedy. Un Boeing 747 de Japan Air Lines había despegado de la pista por la que saldría el vuelo 587 de American Airlines. La torre advirtió a los pilotos del Airbus A300 sobre la turbulencia de estela.

Así como un barco deja olas a su paso, un avión deja dos remolinos de aire detrás de las puntas de sus alas. Se llaman vórtices y pueden persistir varios minutos. Si otro avión atraviesa esa estela, los remolinos pueden sacudirlo o inclinarlo bruscamente hacia un lado. Es lo que llaman la turbulencia de estela.

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Antes de empezar a rodar, el copiloto Sten Molin le preguntó al capitán Edward States si le parecía suficiente la distancia entre los dos aviones. States le respondió que, para cuando se elevaran, el 747 ya estaría a unas cinco millas.

A las 9:14, el Airbus A300 despegó rumbo a Santo Domingo con 251 pasajeros y nueve tripulantes. Molin, de 34 años, llevaba los mandos. Después viró a la izquierda. El avión llevaba algo más de un minuto en el aire cuando cruzó la estela del 747. States comentó que habían encontrado algo de turbulencia. Molin le dio la razón. Segundos después llegó la segunda sacudida.

Molin accionó con fuerza los pedales del timón, primero hacia un lado y luego hacia el otro. Pidió máxima potencia. States le preguntó si estaba bien. “Sí, estoy bien”, respondió. Volvió a pedir potencia. A las 9:15, unos siete segundos después de que el Airbus volviera a cruzar la estela, la cola del avión se desprendió.

Información de la trayectoria del vuelo (Wikipedia)

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“¡Sacálo de ahí, sacálo de ahí!”

Sonaron los avisos de cabina. “¡Sacálo de ahí, sacálo de ahí!”, dijo States, y dos segundos después se cortó la grabación. Los dos motores también se desprendieron en el aire y el fuselaje se estrelló sobre Belle Harbor, en Queens. Cuatro casas quedaron destruidas. Murieron las 260 personas que iban a bordo y cinco vecinos. La aleta de la cola apareció en la bahía de Jamaica, a unos 1,6 kilómetros del lugar del impacto.

A pocas cuadras, el padre Michael Geraghty celebraba misa en la iglesia de San Francisco de Sales. El viernes anterior había oficiado el último de los homenajes a los doce feligreses que su parroquia había perdido el 11 de septiembre. Seis trabajaban en las Torres Gemelas. Los otros seis eran bomberos que habían entrado a rescatar a quienes seguían en los edificios. Cuando sintió que el suelo vibraba bajo sus pies, pensó que había ocurrido otro atentado, contó a The Guardian. Una joven entró corriendo y avisó que había un incendio al final de la calle. Geraghty interrumpió la misa y les pidió a los feligreses que volvieran a sus casas a buscar a sus seres queridos. Algunos bomberos del barrio, que estaban fuera de servicio, salieron a ayudar con la ropa que llevaban puesta.

Vista aérea de los restos de la aeronave en el lugar del accidente

Entre los pasajeros estaba Hilda Yolanda Mayol, de 26 años. Trabajaba en un café de la planta baja de la Torre Norte del World Trade Center y el 11 de septiembre había logrado escapar. Dos meses después, se embarcó en el vuelo 587 rumbo a Santo Domingo.

En las primeras horas, las autoridades cerraron temporalmente los aeropuertos JFK, LaGuardia y Newark y cortaron el tránsito en los principales puentes y túneles de acceso a Nueva York. Evacuaron el Empire State Building y restringieron el acceso a la sede de las Naciones Unidas. Aviones de combate sobrevolaron la zona del impacto.

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La investigación

Para el mediodía, los primeros indicios ya apuntaban a un accidente. El temor a otro atentado había marcado la respuesta de las autoridades esa mañana. En Washington, la Casa Blanca informó que no había recibido amenazas creíbles contra aviones comerciales y que las comunicaciones con la tripulación del vuelo 587 no habían registrado nada fuera de lo habitual.

El estabilizador vertical del Airbus se desprendió en pleno vuelo y fue hallado en la bahía de Jamaica, a unos 1,6 kilómetros del lugar del impacto

El 26 de octubre de 2004 la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) aprobó su informe final. La torre había respetado la separación reglamentaria entre el Boeing 747 y el Airbus. La estela del 747 sacudió al avión, pero los movimientos “innecesarios y excesivos” del copiloto sobre los pedales del timón fueron los que sometieron la aleta vertical de la cola a fuerzas superiores a las que podía soportar.

Después de la primera corrección, Molin llevó el timón cuatro veces hasta el límite de su recorrido, alternando de izquierda a derecha. Con cada cambio, el avión se desplazaba más de costado y aumentaba la carga sobre la aleta. Según la reconstrucción de la NTSB, si Molin hubiera dejado de accionar los pedales el avión se habría estabilizado por sí solo y el accidente se habría evitado.

El empleado de la NTSB Brian Murphy (segundo desde la derecha) actualiza al presidente de la NTSB Marion Blakey (tercero desde la derecha) sobre la investigación de la aleta de cola y el timón del vuelo 587 de AA (11 de febrero de 2002) (Wikipedia)

Además, el informe señaló dos factores que contribuyeron a la reacción de Molin. A la velocidad a la que volaba el Airbus, bastaba un recorrido corto del pedal para llevar el timón al máximo permitido. Y un ejercicio de simulador de American Airlines alentaba a los pilotos a usar el timón para corregir la inclinación del avión ante una turbulencia. En sus presentaciones ante la NTSB, Airbus puso el acento en ese entrenamiento. American Airlines señaló el diseño de los mandos.

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Por debajo de la velocidad de maniobra, un avión en vuelo estable puede soportar que el timón se mueva de golpe hasta el tope una vez. En el vuelo 587, el timón pasó varias veces de un extremo al otro en pocos segundos. La aleta de la cola terminó cediendo.

Un minuto de silencio y el muro de Queens

En Rockaway Park, en Queens, un muro guarda los nombres de las víctimas. Cada 12 de noviembre, las familias se reúnen frente al memorial. A las 9:16, la hora en que cayó el avión, guardan un minuto de silencio. Después, los nombres de las víctimas se leen en voz alta, uno por uno.

Belkis Lora le había conseguido a su hermano José un pasaje a Santo Domingo. Veinte años después, en el memorial de Queens, contó que ver su nombre grabado en el muro le daba consuelo

El muro de Rockaway Park lleva grabados los nombres de las víctimas del vuelo 587

En 2021, al cumplirse veinte años del accidente, Belkis Lora invitó a los asistentes a dejar flores al pie del muro. Allí está el nombre de José Francisco Lora. La mujer dijo al canal neoyorquino NY1: “Venir a este lugar y encontrar este monumento en memoria de nuestros seres queridos significa mucho para las familias. Significa que aún los recordamos. Su recuerdo sigue vivo. Ver el nombre de mi hermano allí me da consuelo”.

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