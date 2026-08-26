A la mesa: las mejores 6 propuestas para comer rico con Club LA NACION

La escena gastronómica sigue sumando lugares que vale la pena descubrir, y Club LA NACION acerca seis de ellos con beneficios exclusivos para socios: una boulangerie con más de 60 años de tradición familiar, un deli de pizzas artesanales, cocina federal de autor en Palermo, una parrilla 100% gluten free, street food asiático y una direcciones con vista al río en Tigre. ¿Cuál vas a reservar primero?

Pauline Boulangerie

¿En busca de un almuerzo potente? Encontralo en Pauline.

Sitio web: www.paulinecafe.com.ar

Beneficio: 20% en almuerzos todos los días

El dato: la receta base de sus productos fue heredada de los abuelos de la familia fundadora, que elaboran panificados artesanales desde 1964

Pauline Boulangerie es una panadería y casa de té con locales en Ramos Mejía y Villa Devoto, especializada en pastelería artesanal, pero también en brunchs y almuerzos. Su propuesta combina el espíritu de la boulangerie francesa con el calor de una empresa familiar que lleva más de seis décadas en el oficio. Vale la pena prestarle atención a la selección de almuerzos, que va más allá de lo dulce.

Charqui Restaurante

El brunch de Charqui puede disfrutarse en un entorno verde y tranquilo

Sitio web: www.charquirestaurant.com.ar

Beneficio: 20% en almuerzos y cenas de martes a domingos y 15% en brunch los sábados y domingos

El dato: está ubicado dentro del Palo Santo Hotel en Palermo, con un jardín interior con cascada que crea uno de los ambientes más reservados y tranquilos del barrio

Charqui es un restaurante contemporáneo de cocina federal de autor que trabaja con temporadas e ingredientes de distintas regiones del país, con la influencia de la tradición inmigrante argentina como hilo conductor. Su carta cambia según la estacionalidad: sorrentinos de cordero patagónico ahumado, ojo de bife con chimichurri de hierbas del norte o empanadas de pino tucumano son algunos de los platos que rotan. El brunch de los fines de semana, con pan de masa madre hecho en el lugar, es uno de los más recomendados de Palermo.

Tartaruga

Las pizzas de Tartaruga se cocinan en horno de barro artesanal

Red social: www.instagram.com/tartarugapizza

Beneficio: 20% de lunes a jueves

El dato: también ofrecen productos precocidos para freezer, lo que permite disfrutar de la misma calidad en casa

Tartaruga es una pizzería ubicada en Pilar, especializada en pizzas artesanales al horno de barro con una propuesta que combina lo clásico con toques de deli. La carta incluye pizzas, empanadas y una selección de productos de almacén, con la posibilidad de llevar opciones precocidas para tener siempre a mano. Una parada ideal para los que viven o frecuentan la Zona Norte del Gran Buenos Aires y buscan una buena pizza con ingredientes de calidad.

Campobravo

Un poco de todo para deleitarse en Campobravo

Red social: www.instagram.com/campobravoarg

Beneficio: 20% los martes, miércoles y domingos

El dato: es uno de los pocos restaurantes del país con carta 100% libre de gluten, con procesos certificados desde la selección de ingredientes hasta la preparación, lo que lo convierte en una referencia para celíacos

Con 24 años en el mercado, Campobravo es una parrilla argentina de alta cocina internacional con una propuesta 100% gluten free. Su carta incluye opciones keto, vegetarianas, veganas, sin lactosa y low carb, pensadas para que cada comensal pueda pedir sin restricción. Entre los platos más pedidos están el ojo de bife, los sorrentinos de lomo y las espinacas a la crema.

Yatai Yatoi

Los locales de Yatai Yatoi son toda una experiencia

Sitio web: www.yataiyatoi.com

Beneficio: 20% todos los días

El dato: fue diseñado por la ambientadora Eme Carranza con una estética que mezcla barra de altura japonesa, plástico estilo Vietnam y un cuarto kitsch con referencias al animé y los videojuegos

Yatai Yatoi es una propuesta de street food asiático que combina cocina japonesa, vietnamita, coreana, china y tailandesa en un espacio diseñado para vivir una experiencia, tanto en su local del Barrio Chino como en el de Palermo. Sus platos estrella incluyen el kinilaw (ceviche filipino de maracuyá con pesca del día, mango y leche de coco), el bo xao (fideos udon con bondiola marinada con lemongrass, jengibre y cilantro) y los baos de panceta.

Vivanco

Vivanco funciona dentro de las instalaciones del Club Canottieri Italiani

Sitio web: www.vivanco.com.ar

Beneficio: 20% de miércoles a viernes

El dato: ocupa un edificio de más de cien años a orillas del río en Tigre

Vivanco es una propuesta gastronómica que combina cocina de autor, parrilla argentina y cafetería en un espacio a orillas del río, en Tigre. El menú abarca desde desayunos y brunchs hasta almuerzos y cenas, con opciones para vegetarianos, veganos y celíacos. La terraza con vista al agua y la música en vivo los fines de semana lo convierten en una escapada perfecta para los que quieren salir de la ciudad sin irse muy lejos.

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