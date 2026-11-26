A.B. Dougall, argentino de origen escocés, se enlistó en el ejército británico para combatir en la llamada Última Gran Guerra; registró sus experiencias en unos cuadernos que ahora su nieto Paul convirtió en un libro

“El resplandor de las bengalas Verey, el crujido seco de los disparos de fusil, sumados al trueno de los cañones más pesados a la distancia, fueron una experiencia aterradora en esta, mi primera noche a la intemperie, al alcance del fuego enemigo. Pero lo más desconcertante de todo era el silbido furioso y rabioso de las balas, que parecían pasar volando cerca de nuestros oídos desde todas las direcciones”.

Alfredo Baudraz Dougall escribe estas líneas en algún momento de 1915. Lo hace desde el frente. Es uno de los millones de soldados que está inmerso en la Primera Guerra Mundial. Él pelea para el ejército británico, pero nació en la Argentina. En medio del estruendo feroz que lo rodea y mientras escapa al acecho de la muerte, decide escribir un diario. Quiere dejar constancia de sus experiencias en ese infierno bélico.

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A.B. Dougall fue soldado raso hasta que en 1917 superó varias pruebas y se convirtió en teniente Gentileza Paul Dougall

Más de un siglo después, en 2026, Paul Dougall, uno de los tantos nietos de A. B. Dougall -como le decían-, se encargó de rescatar y publicar aquel diario de su abuelo. El resultado es un material atrapante, que el nieto del combatiente tituló El soldier y que es un relato de primera mano de la vida —y la muerte— en las trincheras de la que fuera llamada “La última Gran Guerra”.

“Mi gran aspiración fue que mis hijos, sus primos, los amigos de ellos puedan acceder a este diario. Leerlo y entender un poquito lo que nuestros abuelos hicieron por nosotros”, dice Paul Dougall, en diálogo con LA NACION. El autor, que se dedica a las finanzas pero que su pasión por la historia lo llevó a realizar un posgrado en la Universidad de San Andrés, añade: “Yo creo de que hay un deseo de mi abuelo de que todo eso no se pierda y eso es lo que estamos haciendo”.

Adrew Dougall y Harriet Schudt, padres de A.B. Dougall, en el día de su casamiento Gentileza Paul Dougall

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El estallido de la guerra

—Paul, ¿cuál era la relación de su abuelo con la Argentina?

—Él nació en 1887 en el Rincón de Milberg, en las cercanías de Tigre, en una chacra. Su papá era escocés, había venido a la Argentina en 1874, a bordo de unas lanchas torpederas que había ordenado (Domingo Faustino) Sarmiento. Andrew, que así se llamaba, se incorpora con el tiempo en la Marina Argentina, como ingeniero naval. A.B. crece en una familia de clase media, va a un colegio anglo de San Fernando y crece como gran parte de estas comunidades europeas de fines del siglo XIX y principios del XX, muy marcado por su madre patria. Se cría en ese entorno de una Argentina que empieza a ser próspera y además están las empresas británicas, que en ese momento estaban en el pico de su influencia en el Río de la Plata.

—¿Él trabajaba en una de estas empresas?

—Él estaba haciendo carrera en la Anglo-Argentina de Tramways. Era gerente. Era el responsable comercial, pero también tenía un cargo en el directorio. Lo curioso es que lo mandan en 1912 a negociar unos contratos financieros a Europa. Y él siente tensión en el aire. Ve militarización en la calle. En Berlín se preocupa al ver los uniformes de los oficiales prusianos, con esos cascos con la punta. Lo impacta el ruido de las botas en la calle y se imagina el horror que vendría después. “Estos tipos se están preparando para una guerra gloriosa”, piensa.

El diario de A.B. Dougall fue rescatado por su nieto Paul y editado en forma de libro Gentileza Paul Dougall

En efecto, tal como lo prevía A.B. Dougall, el 28 de julio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. El conflicto enfrentó en un principio a Alemania junto al Imperio Austrohúngaro contra las potencias aliadas: Francia, Rusia y Gran Bretaña. A partir de ese momento y hasta el final de la contienda, según registros de Activities of the British Community in Argentina during the Great War, unos 4852 hombres de la comunidad angloargentina viajaron a Europa y se enlistaron como voluntarios para luchar para la corona británica. A.B. fue uno de ellos.

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“¿Qué puedo hacer por mi patria?"

—¿Por qué decidió su abuelo ir a la guerra?

—Desde que estalla la guerra, él se pone en un rol de preguntarse: “Bueno, ¿qué vamos a hacer?”. Porque para él, lo que estaba siendo amenazado en Europa era el mundo occidental cristiano. Él le echa la culpa al Káiser Guillermo II, emperador de Alemania, al que trata de “gran megalómano y engreído egotista”. Yo creo que lo que lo terminó decidiendo fue el sentimiento genuino en su corazón que sentía el llamado al preguntarse: “¿Qué puedo hacer por mi patria?”. Y otro poco también que había una presión de la sociedad y su propia empresa inglesa que le decía de alguna forma: “Hay que ir”.

En Hampton Court, A.B. Dougall aprendió a hacer diversas destrezas a caballo Gentileza Paul Dougall

En marzo de 1915, A.B. Dougall cruza a Montevideo con seis amigos. Abordan el Ruahine, de bandera neozelandesa, con tickets de tercera clase. Durante la travesía, que llevó entre tres y cuatro semanas, comenzaron a entrenar. Corrían, hacían ejercicios, competían en peleas de boxeo. Cuando llegan a Inglaterra, descubren que todo el mundo busca dónde alistarse. Ellos eligen sumarse a un regimiento que se llama The Second King Edward’s Horse, que es un cuerpo de caballería compuesto por lo que ellos llamaban “colonials”, que eran canadienses, de Nueva Zelanda, de Australia...

—¿Qué pasó con los amigos que se embarcaron y se alistaron con él?

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—Solo tres regresaron con vida. Dos de ellos mueren durante su primera semana en la guerra.

A.B. Dougall (sentado, derecha) al lado del comandante Major Craddock (centro), comandante en los cuarteles de Hampton Court, antes de partir al frente, en 1915 Gentileza Paul Dougall

—¿Su abuelo sufrió algún trauma por la guerra?

—No tengo registros de que haya sufrido depresión o estrés postraumático. Y siempre me llamó la atención porque, de los aproximadamente 1500 días que estuvo en la guerra, pasó unos 700 en las trincheras. Eso es una pesadilla.

—¿Recibió alguna instrucción antes de ir al frente?

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—Sí. Él hizo la instrucción en el Palacio Real de Hampton Courts, a 20 kilómetros del centro de Londres. Aprendió las destrezas de andar a caballo. En realidad, él fue con la idea de ser un oficial, en lenguaje británico se dice tener una comisión, que es el paquete por el cual te convertís en oficial. Pero le dijeron: “Flaco, ahora te vas al frente”. En ese momento él tenía 27 años.

A.B. Dougall en la frontera francesa, en 1915 Gentileza Paul Dougall

El agotador viaje hasta el frente

A mediados de junio de 1915, A.B. Dougall cruzó el Canal de la Mancha junto a su regimiento. Desde el puerto de Southampton hasta Le Havre, Francia, en un carguero “sucio y de olor nauseabundo”. Luego, fue trasladado en tren hasta Ruan.

Allí, en la capital de Normandía, escribió en su diario: “La presencia siniestra de la guerra pronto se nos hizo evidente a cada paso. Cañones de todo calibre, camiones cargados con pertrechos de guerra y soldados, soldados, soldados de todos los colores y razas se veían por todas partes, en medio del alboroto y la babel de idiomas”.

Hacinado en un tren de ganado, y luego de una durísima caminata, el soldado nacido en Rincón de Milberg llegó a la zona donde desempeñaría sus acciones en el frente: un lugar en el oeste de Bélgica, en la región de Flandes, a unos 14 kilómetros al sur de la ciudad de Ypres. El viaje fue tan prolongado y cansador que el comandante que los vio llegar a su destino murmuró: “¡Por Dios, nunca en mi vida vi semejante montón de tipos enfermizos!”.

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El punto amarillo marca el lugar en el que estuvo en el frente A.B. Dougall durante unos 700 días, a unos 14 kilómetros al sur de la ciudad belga de Ypres, en la región de Flandes Gentileza Paul Dougall

“La estrategia alemana era un ataque relámpago, o Blitzangriff: llegar a París antes de que la ciudad estuviera preparada para defenderse”, explica Paul Dougall. “Para eso atravesaron los Países Bajos y Bélgica, pero al llegar a la región de Flandes, al oeste de este país, chocaron con la línea defensiva que habían montado los británicos y que se enlazaba con las posiciones francesas que avanzaban desde el sur”.

Trincheras, barro, lluvia, ratas y balas

—¿Qué pasa cuando su abuelo llega a la línea de fuego?

—Se les ordena que empiecen a cavar. Con pico y pala, construyen esas trincheras que tienen dos metros y medio, tres como máximo, de ancho. Era un sistema de trincheras complejos, que formaban una T. En el frente se plantaban los soldados para enfrentar al enemigo, y desde una segunda hilera de trincheras perpendiculares recibían el soporte logístico. Allí se preparaba la comida, estaban los médicos, las salas de atención... A los soldados como mi abuelo les tocaba hacer guardias de 8, 10 o 12 horas en el frente. Siempre tenían que estar, además, trabajando para fortalecer la trinchera.

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A.B. Dougall y sus compañeros argentinos en una foto que se publicó en Buenos Aires Herald, en 1915; el muchacho integraba el Segundo Regimiento King Edward's Horse Gentileza Paul Dougall

—¿Cómo era la vida en la trinchera?

—Como él cuenta, el enemigo más bravo probablemente haya sido el barro, la lluvia... las trincheras siempre estaban húmedas, se chapoteaba en ellas y los uniformes, embarrados. Cuando salían del frente, estaban impresentables. Imaginate, además, el frío. El agua te pasa por las botas, te enfermás. Y las pestes. Porque la trinchera era el habitat natural para las ratas y todo tipo de alimañas. Pulgas también. Además, por encima de todo, estaba el hambre, porque no comían bien.

—Y el riesgo de morir en cualquier momento por balas enemigas.

—Sí. Eso crea una paranoia que destruye mentalmente. Uno aprende de manera muy dura a cómo asomar la cabeza de la trinchera. Mi abuelo cuenta que muchos compañeros suyos murieron con un balazo en la frente. Los soldados sufrían mucho a los francotiradores, los snipers alemanes, que estaban bien posicionados esperando que alguien levante la cabeza para liquidarlos.

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El Teniente Dougall, del 2nd King Edward's Horse Regiment, en 1917 Gentileza Paul Dougall

“Vayamos a juntar los pedazos”

—¿Estuvo en alguna ocasión A.B. Dougall cerca de la muerte?

—Sí. Yo conté, en su relato, siete ocasiones en las que mi abuelo pudo haber muerto. En una que se dio vuelta para buscar algo y siente cómo las balas le pasan zumbando. En otra ocasión recibe una granada que explota justo antes, donde están los sacos de arena, fuera de la trinchera. La explosión lo dejó sordo por varios días.

El diario de Dougall también recopila cuando el estallido de un proyectil de alto poder prácticamente dejó enterrado a A. B. Dougall debajo de la estructura de su propio parapeto. Un compañero que llegó a rescatarlo se alivió al verlo con vida y bromeó oscuramente: “Justo les estaba diciendo a los muchachos que vayamos a juntar los pedazos del pobre Tubby (así lo llamaban sus compañeros en el frente)”.

—¿A qué distancia estaban las trincheras de los británicos de las de los alemanes?

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-Entre 100 y 250 metros. O sea, una cuadra, hablando en términos porteños. Se los podía escuchar. Él cuenta que en una ocasión uno de los soldados británicos gritó hacia el bando enemigo: “¿Cuándo va a terminar esta maldita guerra?“. Y un alemán le respondió: ”Cuando lleguemos a Londres, maldita sea tu hermana".

El soldado argentino escribe sobre un feroz bombardeo en una noche de luna llena que los obligó a escapar corriendo de los refugios, a través un campo de maíz. En sus notas, A.B. Dougall describe una dolorosa escena: “Sobre el maizal pisoteado observamos en perfecto silencio la triste procesión de hombres de otro regimiento llevando en una camilla los restos destrozados de su sargento mayor (...). Cada uno sentía en lo más profundo de su ser que nos podría tocar el mismo destino en cualquier momento”.

—En octubre de 1915, los soldados en el frente recibieron una visita especial. ¿De quién se trataba?

—El rey de Inglaterra, Jorge V, fue a hacer una revisión de tropas del regimiento King Edward’s Horse, el de mi abuelo. Es un momento increíble para él porque ni imaginaba que iba a desfilar ante el rey. Y el desfile sale muy bien.

Registro oficial de la participación de A.B. Dougal en la Gran Guerra: alta, baja, dirección para el pago de sueldos y sus condecoraciones (medallas) a la izquierda Gentileza Paul Dougall

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Del frente a custodio de un castillo irlandés

—Él estaba en un regimiento de caballería y recibió instrucción como jinete. ¿En algún recibe su caballo?

—Él está en el frente como infantería. Pero a fines de 1916 recibe su caballo, al que llamó Peanuts. Establece una relación muy cercana con él. Es su mejor amigo, obviamente, y ahí mi abuelo se convierte en lo que se llama despatch rider, clave en la Primera Guerra Mundial porque es la manera más segura de llevar órdenes del generalato a los oficiales que estaban en el frente. Cuándo atacar, cuándo no atacar. Él se va a pasar los siguientes meses arriba del caballo.

El castillo de Kilkenny, en Irlanda, fue el lugar que custodió el capitán A.B. Dougall

—Dijo al comienzo de la charla que su abuelo no estuvo todo el tiempo de la guerra en el frente, ¿dónde más estuvo?

—En marzo de 1917 le dan el permiso que había solicitado para tener su comisión y convertirse en oficial. Vuelve al sur de Inglaterra y lo someten a una serie de ejercicios muy rigurosos. Y él con su pequeña estatura y esos enormes caballos rinde con muy buenas calificaciones. A partir de ahí no vuelve más al frente; lo envían a Irlanda.

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—¿Qué hace en Irlanda?

—Irlanda en ese momento era una zona de cierta desconfianza porque los nacionalistas irlandeses aprovechaban, digamos, las circunstancias de la guerra para fortalecerse; entonces había habido una serie de incidentes y una rebelión. El país todavía no se había independizado del Reino Unido. Entonces lo mandan a mi abuelo al Castillo de Kilkenny, en el sudeste de Irlanda, como capitán de seguridad del lugar.

La distancia entre un frente y el de su enemigo era de entre 100 y 250 metros

—En Kilkenny él cuenta que se encuentra con alguien muy importante para el ejército británico: ¿quién era y cómo fue ese momento?

—Es el Mariscal de Campo Sir John French, uno de los generales más célebres del ejército británico. Y hay una escena maravillosa que él la cuenta en detalle. Él nunca había estado con nadie de rango tan alto. Y una hora antes de la cena, el superior lo hace llamar y le dice: “Dougall, preséntese con su uniforme de gala”. Y lo invitan a la cena.

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Una de las páginas escritas a máquina del diario de A.B. Dougall, en la que cuenta la visita del rey de Inglaterra, George V, al frente de batalla en Flandes Gentileza Paul Dougall

Fin de la guerra y regreso a la Argentina

El 11 de noviembre de 1918, con la firma de un armisticio por parte de las potencias enfrentadas, se termina la Primera Guerra Mundial. Él regresa a la Argentina en 1919. Se casa en 1921 con Sylvia Hogg, la misma novia que había dejado al partir hacia la guerra.

—¿Cómo sigue la vida de Alfredo en la Argentina?

—Va a tener una vida muy rica. Sigue con la anglo varios años. Como responsable de la parte de comunicaciones y publicidad en los tranvías, él hace todo lo que es publicidad en los vagones, lo que hoy acostumbramos a ver cuando vamos en subte. Eso prácticamente lo desarrolló él.

A.B. Dougall y Sylvia Hogg, en su fiesta de compromiso, en Villa Carmen, Tigre, en 1920 Gentileza Paul Dougall

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—¿Y cuándo decide dar el salto de la publicidad a un medio como la radio?

—Sí, a fines de la década del 20 él se anima y adquiere una radio que estaba en problemas, que era la que después va a ser Radio Excelsior, nada menos. Así se llamaba la agencia de publicidad de mi abuelo, un nombre muy de esa época. Se convierte en una radio muy importante. Artistas de todo el mundo van a tocar ahí. Después la pierde cuando llega Perón, que estatiza la radio.

—¿Cuántos hijos tuvo el abuelo Dougall?

—Tuvo seis hijos. Cinco varones y una mujer. Ese es el origen de los Dougall en la Argentina, que hoy somos más de 100, entre nietos, biznietos y tataranietos. Pero con respecto a sus hijos se da una paradoja. Se produce cuando su hijo mayor, Harold, en el año 44 o principios del 45 lo va a ver y le dice: “Padre, me enlisté, me voy a la guerra”.

A.B. Dougall en su escritorio en Radio Excelsior

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—¿Y él qué hizo?

—Es un drama, porque él sabe del horror de la guerra, pero no puede decir nada porque su hijo está haciendo lo mismo que él. Y fue el hijo y no la pasó bien, porque se formó para piloto y tiene un accidente, pero eso es para otra historia.

—¿Cómo llega el diario de tu abuelo a tus manos?

—Lo heredé de mi papá. Mi abuelo escribe ese diario a mano alzada estando en la trinchera, en una serie de cuadernos. Más adelante, no sé bien cuándo, pero puedo deducir que en el cuarenta y pico, le pide a una de sus nueras, la esposa de Harold, que pase los manuscritos a máquina. Y yo le dije a mi padre: “Esto es una joya, un tesoro. No lo podemos perder”.

A.B. Dougal y su esposa Sylvia junto a Denis y Milton, sus dos primeros hijos, en 1931 Gentileza Paul Dougall

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Paul Dougall, con este material en sus manos, decidió primero escribir una biografía de su abuelo. Así nació El último broadcaster; la saga de un anglo-criollo en la Argentina (1887-1977).

Pero todavía quedaba el diario. “Unas amigas me dijeron: Paul, vos tenés que rescatar ese material”. Y así decidimos hacer este libro, que es un facsímil hoja por hoja del diario entero. Está muy bien logrado porque en cada página impar está la hoja del diario, mecanografiada en inglés. Y en la cara par hicimos la traducción en castellano, que empieza y termina donde lo hace la página en inglés.

Paul Dougall publicó el diario de su abuelo AB Dougall, quien relató en primera persona la vida en las trincheras en la Primera Guerra Mundial Gza. Paul Dougall

El libro se llama The soldier; diario del abuelo sobre sus experiencias en la Primera Guerra Mundial. En la traducción del subtítulo, la palabra abuelo es reemplazada por “Grandpapa”, que era como cariñosamente le decían Paul y los demás nietos Dougall a su abuelo A.B., héroe de guerra.

“Creo que en esta publicación se cumple un deseo de mi abuelo de que no se pierda lo que hizo”, remata Paul Dougall.

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La medalla de A.B. Dougall perteneciente al Second King Edward's Horse gentileza