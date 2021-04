Acertijo: ¿cuál es el resultado de la última división?

Suma, resta, multiplicación y división son la cuatro primeras operaciones matemáticas que las personas incorporan en la escuela primaria. Hoy una de ellas es las protagonista de un nuevo acertijo matemático.

Cuatro enunciados diferentes. Cuatro enunciados que tienen algo en común: sumas dentro de un paréntesis y una división cuyo divisor ha sido reemplazado por una letra.

¿Te animás a resolverlo? A continuación la imagen que te pondrá a prueba

Para poder resolverlo primero deberás descubrir a qué valor equivale cada letra LA NACION

La resolución del acertijo de las división cuyos divisores son letras

Para poder resolver los enunciados dados y averiguar el resultado de la última división primero debemos saber a qué numero equivale cada letra. Y para hacerlo podemos recurrir al despeje de una ecuación.

Veamos el primer caso. (2+3+5) / A = 10. Aquí podemos ver cómo después de resolver el paréntesis nos queda 10 / A = 10, por lo que se deduce que A = 1.

Tomemos ahora el segundo enunciado. (3+7+2) / C =4. Si sumamos los números del paréntesis nos queda 12 / C = 4 y sabremos que C = 3.

De manera similar, en el tercer caso vemos después de hacer las sumas del interior del paréntesis el enunciado se simplifica a 14 / B = 7, por lo que sabemos que B = 2.

¿Ya lo descubriste? Sí, cada letra equivale al número de orden que ocupa en el alfabeto. Ese patrón se repite en los cuatro enunciados dados.

Una a una, el valor numérico de cada letra según su ubicación en el alfabeto LA NACION

Ahora que sabemos que la letra E equivale a 5, procedemos a resolver el último enunciado

(5+8+7) / D =

20 / 5 = 4.

¿Habías logrado resolverlo? LA NACION

LA NACION