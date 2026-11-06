Adolfo Domínguez celebró sus 50 años en Buenos Aires

Hubo un tiempo en el que la moda estaba dominada por las estructuras rígidas, las prendas impecables y una idea de elegancia asociada a la perfección. Fue entonces cuando Adolfo Domínguez propuso algo diferente: siluetas desestructuradas, tejidos naturales y una forma de vestir más libre, en la que la ropa debía acompañar a las personas y no al revés. Su célebre frase, “La arruga es bella”, se convertiría en uno de los lemas más reconocidos de la moda española y en la síntesis de una filosofía que, cinco décadas después, conserva su vigencia.

Con esa historia como punto de partida, la firma española celebró sus 50 años de trayectoria en Buenos Aires, donde el 29 de octubre reunió a la moda y al cine en una jornada especial en Casa Ocampo. La programación incluyó la presentación del documental Adolfo Domínguez. El eco de otras voces, dirigido por su hija y actual presidenta ejecutiva de la compañía, Adriana Domínguez, y el desfile de ZENIT, una colección que recupera algunos de los principios que definieron la identidad de la marca para reinterpretarlos desde una mirada contemporánea.

A la derecha: Sabrina Garciarena, durante la presentación del desfile. A la izquierda, los modelos en el backstage.

El eco de otras voces: la historia detrás del diseñador

Más que reconstruir la trayectoria de una firma, El eco de otras voces propone descubrir al hombre detrás de sus creaciones. A través de testimonios, imágenes de archivo y reflexiones personales, el documental recorre la infancia de Adolfo Domínguez en Galicia, sus años de formación en París, su paso por la cárcel durante el franquismo y los acontecimientos personales e históricos que contribuyeron a definir su pensamiento.

La película también permite comprender cómo una propuesta estética nacida en un pequeño pueblo gallego terminó por convertirse en un símbolo de transformación cultural. En plena transición hacia la democracia española, Domínguez encontró en la moda un lenguaje capaz de expresar los cambios de una sociedad que comenzaba a dejar atrás las estructuras del pasado. Sus prendas, de líneas relajadas y materiales nobles, representaban una nueva forma de elegancia, más sencilla, natural y perdurable.

A través de imágenes de archivo y testimonios, El eco de otras voces recupera los orígenes de Adolfo Domínguez y su papel en la transformación de la moda española.

Durante la presentación en Buenos Aires, Adriana Domínguez explicó que uno de los mayores descubrimientos del proceso fue comprender el significado cultural de la marca más allá de su dimensión comercial. “A través de estas entrevistas me di cuenta de que no había sido solo una propuesta estética, sino que realmente había sido el símbolo de una época”, señaló. Según relató, fue la filósofa Amelia Valcárcel quien le hizo tomar conciencia de que Adolfo Domínguez había sido la marca que vistió la transición española, un legado que excede el universo de la indumentaria.

Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva de la firma e hija del diseñador durante la presentación.

Ese recorrido también la llevó a redescubrir su propia historia familiar. La película recupera los orígenes del proyecto en la sastrería de sus abuelos y profundiza en el vínculo del diseñador con su padre, una figura cuya influencia permanecía presente incluso en aspectos que su propia hija desconocía. “Yo no era consciente de que él se sentía el eco de la voz de su padre”, confesó Adriana, quien reconoció que el proceso le permitió comprender que forma parte de una tercera generación vinculada al negocio familiar.

La relación entre el diseñador y su tierra natal ocupa otro lugar central en el relato. Galicia aparece no solamente como el escenario de su infancia, sino también como una fuente de inspiración estética. Allí descubrió el lino que su abuela cultivaba y utilizaba para confeccionar sábanas, servilletas y prendas de uso cotidiano. “El lino era parte de mi infancia”, recuerda Adolfo Domínguez en la película. Años después, recuperaría ese material para sus colecciones, desafiando la idea de que las arrugas eran un defecto y convirtiéndolas en una expresión de belleza.

La colección ZENIT recupera géneros y texturas que forman parte de la identidad de Adolfo Domínguez, como el lino y el algodón, y los reinterpreta a través de siluetas fluidas, bordados y detalles que aportan movimiento a las prendas.

Esta sensibilidad atraviesa buena parte de su obra. Lejos de buscar prendas que impongan una personalidad, su propuesta defiende que sea cada persona quien lleve la ropa y no la ropa la que domine a quien la usa. Una mirada que encuentra su expresión más poética en otra de las reflexiones que recoge el documental: “Vestirse es un quehacer poético. Y además produce emociones”, sostiene el diseñador.

El filme también muestra una faceta más íntima y compleja de su protagonista. Adriana describió a su padre como un hombre de grandes contrastes, capaz de combinar una profunda sensibilidad artística con las exigencias de construir una empresa internacional. Incluso reveló que inicialmente no quería participar del proyecto, porque prefería mantenerse alejado de la exposición pública, dedicado a su jardín y a la escritura. Finalmente, aceptó las grabaciones con la posibilidad de revisar el montaje y, según contó su hija, solamente pidió retirar diez segundos de toda la película.

ZENIT: una colección que invita a desprenderse

La celebración continuó con el desfile de ZENIT, la colección con la que Adolfo Domínguez trasladó su universo creativo a la pasarela de Buenos Aires. La propuesta parte de una reflexión sobre el camino hacia la cima y las tensiones que aparecen durante ese recorrido: qué elegimos conservar, qué necesitamos dejar atrás y cuáles son los vínculos que nos sostienen o nos impiden avanzar.

Adriana Domínguez explicó que el proceso creativo comenzó mucho antes de diseñar las primeras prendas. Como parte del desarrollo de la colección, reunió a un equipo de aproximadamente veinte diseñadores en una experiencia que incluyó ascender una montaña y realizar actividades vinculadas con la música, la poesía y la exploración del concepto de alcanzar lo más alto. La intención era transformar esa vivencia en un lenguaje estético propio, sin partir necesariamente de las tendencias del momento.

La colección ZENIT explora la tensión entre desprenderse y permanecer atado. Nudos, bordados y flecos trasladan ese concepto a las prendas, en una propuesta donde las formas y los detalles adquieren un sentido simbólico.

“Lo bonito es cómo se llega hasta arriba. Por un lado, apuntando, pero por otro lado, despojando, soltando peso”, explicó la presidenta ejecutiva de la firma. Esa dualidad se traduce en una colección que juega con la tensión entre desprenderse y permanecer atado, a través de nudos, bordados, flecos y elementos que parecen prolongarse más allá de las prendas.

Sobre la pasarela, el patronaje experimental y las siluetas fluidas conviven con detalles que aportan textura y movimiento. Las prendas parecen caer naturalmente sobre el cuerpo, mientras que las puntadas y los bordados se extienden hasta transformarse en flecos. La paleta combina tonos naturales con azul y salmón, y los materiales incluyen algodón, lino y piel, en una propuesta que encuentra su identidad en el equilibrio entre la sencillez y la experimentación.

El lino y el algodón, materiales estrechamente vinculados con la historia de Adolfo Domínguez, recuperan protagonismo en una colección que reinterpreta los códigos de la firma a través de nuevas texturas, volúmenes y técnicas de confección.

La colección también permite establecer un diálogo con los principios que definieron a la firma desde sus comienzos. Para Adriana, aquella idea de encontrar belleza en las arrugas y las imperfecciones guarda una estrecha relación con el wabi-sabi, la filosofía estética japonesa que reconoce el valor del paso del tiempo y de aquello que no responde a una perfección convencional. Una perspectiva que, según explicó, también ayuda a entender las afinidades que la marca encuentra entre la sensibilidad gallega y la japonesa, especialmente en su vínculo con la naturaleza, las texturas y la sobriedad.

Siluetas fluidas y prendas desestructuradas reflejan una filosofía que atraviesa los 50 años de la firma: una elegancia relajada, que prioriza la libertad de movimiento y busca trascender las tendencias.

En una industria atravesada por el consumo acelerado y la renovación constante de las tendencias, la durabilidad sigue ocupando un lugar importante en esa filosofía. Adriana defendió la convivencia entre materiales naturales y sintéticos, reconociendo las posibilidades que ofrecen estos últimos en términos de funcionalidad y resistencia, aunque también destacó que la compañía trabaja para incrementar la presencia de fibras naturales en sus colecciones, que actualmente representan más de la mitad.

La presentación en Buenos Aires se inscribe, además, en una nueva etapa de expansión de la firma en la Argentina, donde inauguró su primera tienda en 2025, en Patio Bullrich. A medio siglo de su nacimiento, Adolfo Domínguez continúa construyendo una identidad que busca trascender las temporadas y las tendencias.

La presentación de Adolfo Domínguez, El eco de otras voces reunió a invitadas vestidas por la firma en Casa Ocampo.

Entre las imágenes de una película que recupera sus orígenes y las prendas que desfilaron en Casa Ocampo, la celebración dejó planteada una misma idea: la moda puede ser mucho más que una sucesión de colecciones. También puede expresar una forma de pensar, una relación con la cultura y una manera de habitar el mundo.

________________________________________________________