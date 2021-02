Agenda Living. Los recomendados de la revista en arte, deco, diseño y talleres

Obras conmovedoras de arte textil, pastelería de autor, juguetes con buen diseño y un taller de cerámica para aprender y explorar son algunas de las novedades que les traemos desde la sección Agenda de la edición de revista Living de febrero. Que disfruten el recorrido.

La trama de la vida

El mar, las rocas y las aves crean un paisaje minimalista y sereno en Sueño despierta, la obra realizada sobre lino, bordada con hilos de rayón y algodón.

El contacto con la naturaleza y la necesidad de reducir el impacto negativo sobre el medio ambiente son temas centrales en las obras de Apfelbaum

Izq. Realismo mágico. Bordado sobre lienzo con hilos de algodón. Der. Un nuevo orden fue hecha en el comienzo de la pandemia y muestra a la mujer como gestora de un nuevo mundo. Se puede ver en Salón Nacional El Félix que se realiza en Quinta Trabucco

Cuando Silvina Apfelbaum se preguntó “¿qué es lo que quiero?, ¿qué me conmueve realmente?”, fue a buscar respuestas en los recuerdos de la infancia. Allí se vio bordando con los bastidores y los hilos que le regalaba su madre cuando ella era una niña. Con talento para las artes plásticas, sin demora tomó la aguja que en sus manos se transformó en un lápiz con el que podía dibujar sin límites y las ideas comenzaron a bajar al lienzo. Sus obras, que ya ocupan lugares destacados en muestras locales e internacionales, cuentan fragmentos de su vida y de su historia familiar. También hablan del universo femenino y de la importancia de volver a conectarse con la naturaleza para protegerla de las amenazas que la ponen en riesgo. Consagrada como artista textil y experta en géneros por herencia trabaja sobre fibras puras como lino, seda o algodón e hilos de seda natural. IG: @tiendasilap. FB Tienda Sil Ap

Juegos para imaginar juegos

Juegos sin reglas establecidas para estimular la imaginación Lucía Bonells

Sofía Larroca, Ana Wahren y Pablo Gabian se conocieron trabajando en cine y fundaron su estudio de escenografías y stands para eventos masivos. Pandemia mediante, el 2020 les permitió concretar un anhelo de la infancia que ya conquistó a los más chicos: Groenlandia Juegos, una propuesta de construcción libre, sin género, sin instrucciones, con mucho diseño (para que se sumen padres y madres a la aventura) y con una sola finalidad: experimentar.

Hay encastres, poleas, tornillos y un mundo de sensaciones que deriva en máquinas imposibles y animales fantásticos, todo hecho a mano con maderas certificadas y delicada terminación. Hay que seguirlos de cerca en Instagram, donde dan ideas y anuncian cuándo abren el taller para probar los juegos. @groenlandia.juegos

Algunos de las máquinas que toda la familia puede armar y las fichas de un particular y encantador memotest con diseños exclusivos. Lucía Bonells

Las tortas de Satie

Mario Wahren nos contó de dónde surgen sus recetas. "Hay mucho de mi abuela sueca, de mi madre polaca y de Yolanda, que trabajó años en casa; yo me quedaba al lado de ellas y así fui aprendiendo". A la derecha, la torta Tres discos, también conocida como Crocante, generadora de pasiones Lucía Bonells

“Actor. Director. Pastelero. Erke, charango y bombo. Médico”, así se presenta Miguel Wahren. Si les suena el apellido, es el padre de Ana Wahren, una de las creadoras de la firma de juegos y juguetes Groenlandia que acabamos de presentar. Hijo de padre sueco y madre polaca, creció con buena música, gran teatro y exquisitos sabores que hoy plasma en tortas que son de culto entre entendidos y que para completar un enamoramiento seguro llegan a domicilio en paquetes decorados preciosamente y quizás también con algún verso que transcriben sus manos de artista.

El vals del beso: así se llama esta torta que lleva el nombre de una obra de Satie que tiene masa de discos crocantes de almendra; relleno de crema de café y arriba, almendras fileteadas Lucía Bonells

“Erik Satie es un gran personaje, tiene algo marginal, sobre todo en su música, y se rodeaba de otros artistas y de cocineros. Además me gustaban los nombres de sus obras para las tortas, dice Miguel Wahren sobre el polifacético autor que inspira sus creaciones.

Tarta de manzanas super frescas. A la derecha, una de las más pedidas por sabor y presentación: ‘Tres fragmentos en forma de pera’ toma su nombre de la pieza de Satie para su amigo Debussy, que le sugirió hacer composiciones “con más forma” Lucía Bonells

Más exquisiteces: algunas de las tortas como la ‘Tres poemas de amor’ o ‘Tres nocturnos’ vienen acompañadas de fragmentos de poemas transcriptos por Mario. Y si faltan, seguro hay reclamo.

Para probar por primera vez, Wahren recomienda la Crocante con tres discos y diferentes rellenos: ‘Tres poemas de amor (crema sueca); ‘Tres nocturnos’ (dulce de leche) o ‘Tres Zarabandas’ (mezcla de crema sueca y dulce de leche). Para los audaces que se animan a algo distinto, la tarta de ciruelas. Pedidos: 11564359514.

Ver, buscar, encontrar

El frente del local en el pintoresco barrio de San Lorenzo

De tanto observar el ojo se les fue entrenando a Germana y María Victoria Durrieu. Crecieron en una chacra en Río Negro donde veían cómo su padre hacía muebles artesanales con madera y cuero y su madre trabajaba en cerámica. Así forjaron la esencia emprendedora y el gusto por lo artesanal que despliegan en Las Durrieu, la famosa tienda de decoración que fundaron hace unos cinco años en San Lorenzo, muy cerca de la ciudad de Salta. En un espacio de estilo rústico y elegante se nota el oficio para combinar lo que se usa hoy con objetos antiguos que ellas buscan especialmente y que, una vez restaurados, se vuelven piezas únicas. José Hernández 640, SJan Lorenzo, Salta. lasdurrieu.com.ar

Las paredes de ladrillo a la vista acompañan el estilo de los objetos de la tienda. En la atmósfera sobrevuela el “estilo campechano” como describen ellas mismas que tanto las representa

Alfombras artesanales, muebles de tronco y otras maderas autóctonas, obras de arte que hablan de la vida rural y lámparas de fibras naturales. son parte de la propuesta de Las Durrieu. Gentileza Akira Patiño

Todo el año

La biblioteca infanto juvenil La Reina Batata, en Belgrano pronto será puesta en valor como parte de una nueva iniciativa de Casa Foa

Casa Foa amplía sus límites y presenta Experiencias Satelitales, una forma más de promover el interés por la arquitectura y el diseño. Su primera intervención será la puesta en valor de la biblioteca infanto juvenil La Reina Batata, ubicada en la plaza Barrancas de Belgrano. La iniciativa incluye un Concurso de Equipamiento Urbano para diseñar los bancos infantiles del exterior del edificio y de la plaza. Mientras, se prepara la edición de Casa FOA Elcano, prevista del 18 de septiembre al 23 de octubre. casafoa.com

Lugar justo, momento preciso

Espacio de sobra en el salón y en los probadores para ver y elegir las prendas. Los textiles de lino teñidos en azul con la técnica de tie dye dan el toque marino. Gentileza Akira Patiño - Gentileza Akira Patiño

Solo diez días le llevó a Cata Chavanne, creadora y diseñadora de Blue Sheep desembarcar en zona norte con el flamante pop up store de su marca. En el complejo La Aldea encontró un galpón enorme de chapa y madera en un entorno sereno, rodeado de vegetación, que le transmitía ese aire “playero, como de vacaciones” que ella buscaba y la amplitud necesaria para recibir cómodamente a fieles y nuevas clientas que valoran sus prendas versátiles de líneas simples, moldería impecable de inspiración japonesa y géneros exquisitos.

Las percheros colgantes y los de pie de eucalipto se hicieron con maderas recuperadas. Gentileza Akira Patiño - Gentileza Akira Patiño

La espera afuera, con sillones de madera y almohadones coloridos, es parte de la experiencia Gentileza Akira Patiño - Gentileza Akira Patiño

Enseguida comenzaron la puesta en valor con la impronta artesanal que es el sello de Chavanne: pintaron pisos y paredes de blanco luminoso sobre el que se destaca la amplia y exclusiva paleta de sus colecciones. Colectora Este Ramal Pilar, km 44. De lunes a domingo de 12 a 20. bluesheep.com.ar

La reforma del galpón tuvo la misma impronta artesanal que identifica a la marca Gentileza Akira Patiño - Gentileza Akira Patiño

Labú, taller de cerámica

Herramientas nobles y buen espacio: el clima propicio para que los amantes de las cerámicas estén a sus anchas.

“Un día, yendo al Microcentro como todas las mañanas, me pregunté: ‘¿cuántos años más me tomaré este subte?’”. Fue la última. Entonces Paz Costa, una bióloga que trabajaba en una escribanía, soñaba con enseñar cerámica. Sumó dos socios y abrió Labú, un espacio inmenso en una ex marmolería que equipó con lo mejor: hay tres hornos, cuatro bachas, dos mezcladoras, laminadoras, extrusoras y diez tornos profesionales. Freire 922. Tel.: 11-5050-4659

Además de grupos de investigación y talleres (todos los días y a todas horas para responder a la altísima demanda), el espacio se alquila como coworking para ceramistas profesionales.

Adentro, piezas de autores reconocidos a precios accesibles. Un dato para tener en cuenta a la hora de regalar o regalarse un objeto para atesorar.

También venden herramientas ‘Hallstatt’ y piezas de importantes ceramistas (Clara Giorello, Elena Lacalle, Susana Zambonini) a precio directo de artesano.

Miradas que hablan

Lorena Chaplin fusiona técnicas en sus obras como el collage en el collar de la figura del retrato

“Dibujé toda mi vida, creo que nací con un lápiz en la mano”, dice Lorena Chaplin, que a lo largo de los años estudió, realizó y enseñó todo tipo de técnicas plásticas. De la experimentación y la observación minuciosa surgió su preferencia por los retratos, fundamentalmente de mujeres, que son su especialidad. Gracias a un manejo maestro de luces y sombras, sus obras logran a la perfección las texturas de la piel, la profundidad de las miradas y, sobre todo, las emociones que transmiten las protagonistas de sus cuadros. Con una intensa actividad en muestras individuales o colectivas (prepara una exposición para marzo), además desarrolló su tienda online. lorenachaplin.com.ar

A la par

Los murales con figuras que logran brillo, profundidad y matices hasta en los mínimos detalles son la especialidad de Somos Par

Primero amigas, y ahora también socias, Guadalupe Gorostiaga (arquitecta) y Macarena Guerrero (abogada) encontraron en el mosaiquismo una forma de vida y de expresión. Siempre con inquietudes artísticas y cada una con una ocupación formal, mientras terminaban un trabajo para un taller que estaba haciendo Maca se dieron cuenta de que podían estar el día entero sumergidas en esa tarea apasionante y terapéutica. No hubo mucho más que hablar. Investigaron, se formaron, y pronto llegaron los encargos más diversos a la firma que bautizaron Somos Par. parmosaiquismo.com

“El mosaiquismo brinda la posibilidad de tener una obra de arte única en casa. Celebramos que vuelva a ser tendencia como un regreso al color después de un largo período monocromático”, dicen entusiasmadas Guadalupe Gorostiaga y Macarena Guerrero

A los murales sumaron más opciones como la línea ‘Stickers’, un kit con materiales, diseños e instrucciones para hacer mosaiquismo en casa. Su última novedad Los cuadros craquelados (foto) que se montan sobre un vidrio.

