A veces son 160 km non stop los que tiene que cubrir. En otras oportunidades, las distancias se “reducen” a unos 125 km. Para los que no son entendidos en la materia, se trata, simplemente de un par de kilómetros más u otros tantos menos. Con la preparación física adecuada, el cuerpo responde. Es una realidad. Pero, a veces, la mente puede jugar una mala pasada. La noche helada, la transpiración que baja la temperatura corporal, los senderos demasiado técnicos o los fríos arroyos que cruzan el camino que deben atravesar quienes correr en la montaña carreras de ultra-distancia pueden ser los peores enemigos para quien siente que ya no puede dar un solo paso más.

“Nunca estuve en una situación de peligro físico. Pero la mente me ha jugada malas pasadas en más de una oportunidad. A veces me he sentido tan cansado y tan derrotado que no me importaba desaparecer en ese mismo instante”, asegura el catalán Pau Capell, que se ha convertido a su corta edad en una de las revelaciones de los últimos años de las carreras de larga distancia.

Un tropezón que no fue caída

Como muchos otros niños españoles, Pau Capell creció en Sant Boi de Llobegrat, a 18 kilómetros de Barcelona, soñando con jugar al fútbol de forma profesional. Y en realidad estuvo bastante cerca. Pero ese sueño se hizo trizas en 2012 cuando a sus veinte años sufrió una lesión en la rodilla que puso fin a su carrera futbolística. Para la rehabilitación activa, su médico le recomendó correr en senderos de montaña. Unos meses después, con el objetivo siempre claro, y sorprendido por cómo su cuerpo se desenvolvía en la montaña, ya estaba planeando un nuevo sueño. Al año siguiente, disputó su primera carrera de trail y ganó.

Pero pronto sintió que estas distancias no eran suficientes. En 2014, comenzó a competir regularmente en eventos de ultra-distancia. Y descubrió que sobresalía cuantos más eran los kilómetros que había que cubrir y más duro era el terreno por el que había que correr. Ese año logró la victoria en Ultra Sierra Nevada (103 km) y en Ultra Trail Mallorca (112 km). Desde entonces no paró. Ganó la clásica Transgrancanaria (los participantes deben cruzar la isla de Gran Canaria a pie) en cuatro ocasiones. Ha ocupado el primer puesto en el Eiger Ultra Trail, el Patagonia 100 Miler y el TDS Ultra Trail du Mont Blanc. Pero su mayor victoria personal llegó en 2019 cuando ganó el UTMB (Ultra-Trail de Mont-Blanc una ultramaratón de montaña, que tiene lugar anualmente en los Alpes, y atraviesa Francia, Italia y Suiza) en un tiempo récord de 20 horas y 19 minutos en la distancia de 171 km.

“Cuando estoy agobiado me detengo”

Pero no todo fue fácil en este ascenso real y metafórico. El cuerpo, cansado, comienza a pasar factura, y la mente divaga hacia senderos de los que luego no es fácil salir. “En esos casos aprendí que lo mejor es parar. Cuando tengo pensamientos negativos, cuando estoy agobiado y desalentado, simplemente me detengo. Busco una piedra, miro el horizonte y me digo: estás pensando cosas que no son reales ni normales, pon el freno y aprecia lo que tienes delante. Y si uno presta atención, delante de sus narices tiene una majestuosa montaña con una vista espectacular. Es entendible, es un momento complicado, pero uno está donde quiere estar, nadie nos obliga a estar en ese momento y en ese lugar. Por eso lo mejor es disponerse a disfrutar”.

Tan extremo es el esfuerzo, que es frecuente entre los corredores de este tipo de distancias, sufrir visiones nocturnas o alucinaciones. Aunque a Capell no le ha sucedido, sabe de qué se trata. “Esto ocurre cuando el cansancio es tan grande que comienzan las complicaciones, o cuando has pasado dos noches sin dormir. Estamos hablando de corredores que llevan 40 horas en movimiento. Es muy complicado llegar a esta situación. Antes de empezar la carrera uno tiene que ser consciente de que esto puede llegar y debe prepararse previamente en entrenamientos y plantearse posibles escenarios sobre lo que haría. Entonces, cuando llega el momento ya sabes lo que tiene que hacer. Yo llamaría a alguien querido y pararía, desde luego”.

Capell asegura que a lo largo de los años ha encontrado diferentes herramientas para lidiar con los momentos límite. Como ingeniero industrial, siempre había tenido una asignatura pendiente con conocerme a mí mismo. Fue la lección más grande que incorporó ya que es un recurso del que se vale día a día. Por eso, cada tanto, toma sesiones con un coach que lo ayuda a formularse preguntas y buscar las respuestas.

“Mientras corro escucho a Rafael Nadal”

“Yo combato la falta de ánimo con música. Es súper importante mientras corro. Pueden ser canciones, o monólogos de coaching de deportistas o entrevistas a deportistas. Escucho mucho a Rafael Nadal y me lo imagino remontando partidos dificilísimos. Si nada de eso me funciona, simplemente hago una llamada a un ser querido. Pero también hay que saber que existen días en los que simplemente uno no puede seguir y está bien también parar. No pasa absolutamente nada. Es parte del aprendizaje en nuestro deporte y estilo de vida”.

Capell asegura que desde pequeño aprendió a luchar por los sueños y a no bajar los brazos ni conformarse con lo que parece más fácil. Y comparte algunos consejos para los amantes de las carreras en montaña:

Es mejor correr menos kilómetros y disfrutarlos mucho.

Es importante seguir una buena planificación de entrenamientos. Competir no es solo correr.

En cuanto a la nutrición, siempre sigue la regla de 20/40: cada 20 beber agua o isotónica y cada 40 comer un gel, una banana, un sándwich de Nutella.

En carrera, ir siempre de menos a más. Empezar con menos intensidad para guardarse un cartucho más para apretar hasta meta. En la meta no tiene que llegar el cuerpo sino el cuerpo y el alma.

“Este consejo es muy personal: rodearse de la gente que uno quiera. Son personas que cuando estés cansado te van a cambiar el chip y animar para seguir adelante. Eso es vital”.

