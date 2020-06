La princesa se orienta a ser la hija y hermana artista y relajada de la familia Crédito: Instagram Modern Royal Families

Máxima y su familia están felices: la princesa Alexia cumplió quince años el viernes 26 de junio. Si bien en el hemisferio norte la costumbre es festejar "los dulces 16", el origen argentino de la reina hace suponer que se trata de una fecha importante a pesar de que la pandemia no permita reuniones o grandes festejos.

Hace dos años, su hermana mayor Amalia celebró los quince años con amigas. Su madre tampoco quiso grandes eventos en su momento: solo invitó a sus íntimas a comer pizza a su casa para después ir a bailar a la disco New York City.

Una de las conmemoraciones públicas realizadas por el aniversario es la imagen de Alexia compartida desde el perfil de la familia en Instagram . Capturada por Erwin Wolf, un fotógrafo holandés reconocido en el mundo, la princesa luce más grande, con el pelo más corto y un sencillo vestido negro. La foto revela el incuestionable parecido con su madre.

Alexia es la segunda hija de Máxima y Guillermo, por lo tanto, se encuentra segunda en la línea sucesoria después de su hermana mayor Amalia . Montar a caballo, jugar al hockey, cantar, tocar la guitarra y juntarse con amigas son algunas de las actividades favoritas de la adolescente pelirroja que parece haber heredado no solo la belleza, sino también la atractiva personalidad de la reina consorte.

Claro que heredar el espíritu aventurero y extrovertido de Máxima resulta también un peligro para la princesa quinceañera que ya ha provocado pequeños escándalos en la familia real. A principios de junio, un video de TikTok, donde se la veía cantando con amigas un tema controvertido, generó críticas y comentarios en los medios y en la sociedad holandesa, por lo que el material fue eliminado por el Servicio de Información del gobierno.

Hace unos días, circuló una foto de Alexia con sus amigas en la que aparece con un cigarrillo en la mano. Sin demasiadas explicaciones acerca de cómo se hizo pública la imagen, el organismo que vela por la intimidad de la familia real volvió a intervenir para evitar conflictos mayores.

Bautizada como Alexia Juliana Marcela Laurentien, quienes la conocen aseguran que la adolescente se destaca por su talento para la música . Según cuenta el sitio Vanitatis, no dudó en cantar con su madre y sus hermanas la canción "Somebody to love" durante el cumpleaños 50 de su padre y le encantó protagonizar el musical "Mamma mía" en el colegio al que asiste. De hecho, hace unos meses varios medios holandeses aseguraban que estaba decidida a participar en el programa de televisión "La Voz".

Alexia se encuentra segunda en la cadena de sucesión al trono después de su hermana Amalia. Se estima que a futuro sus actividades públicas serán mínimas Crédito: Instagram Royal Modern Families

Contemporánea de la princesa Leonor, las comparaciones entre ellas ubican a Alexia como a una adolescente mucho más despierta y extrovertida que su par española. Mientras que la primogénita de Letizia y Felipe se muestra tímida y recatada frente al público, la segunda de los reyes de Holanda disfruta de la exposición . A fines de abril, acompañó a su madre durante una entrevista por videollamada que les hizo un famoso youtuber holandés llamado Enzo Knol. Si bien la primera que empezó a hablar fue Máxima, en pocos minutos su hija acaparó la conversación y, entre otras cosas, aseguró que cree que sus padres son "bastante buenos".

Máxima y Alexia durante la entrevista que les hizo un famoso youtuber holandés Crédito: Instagram Princesses of the Netherlands

A diferencia de su hermana Amalia -con quien va al gimnasio Sorghvliet en La Haya-, Alexia puede permitirse mayores libertades debido a que su participación protocolar a futuro en la familia real será mínima.